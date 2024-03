Escuchar

Tras unas últimas 48 horas de alta tensión, y ante el medio rechazo que ya tiene el DNU 70, el presidente Javier Milei habló este viernes, el día después del tratamiento en el Senado, y aventuró que la postura de los legisladores deja “algunas dudas” sobre la actitud proactiva ante el Pacto de Mayo que propuso en la apertura de sesiones ordinarias. Advirtió, entonces, que es una “precondición” para rubricar ese acuerdo que el Congreso apruebe al menos la nueva ley ómnibus, cuyo borrador de 269 artículos ya circula entre legisladores y gobernadores. Asimismo, el mandatario buscó despejar la información en off de que atraviesa un mal momento en la relación con su vice, Victoria Villarruel.

En la misma línea en que lo hizo su vocero Manuel Adorni el jueves, el Presidente indicó que hubo una “interpretación maliciosa” de los medios al considerar un dardo a Villarruel el comunicado que emitió su oficina mientras ocurría labor parlamentaria y se definía que el DNU iba a ser tratado en el Senado, algo que no quería la Casa Rosada. “El cañonazo fue a la casta, no a Victoria” , afirmó Milei en Radio La Red.

Hizo entonces un descargo otra vez contra la prensa, al afirmar que hay medios “muy interesados en romper y golpear contra el Gobierno”, pese a que las fricciones con su vice salieron de su círculo más cercano y a que su ministro del Interior, Guillermo Francos, considerara “un error” de la número dos haber “cedido a las presiones” de la oposición y habilitado la discusión del megadecreto.

En tanto, el Presidente tildó como “muy lindo” el video que grabó Villarruel después del rechazo en la Cámara alta, en el que aseguraba que su compromiso con la Argentina y con el mismo Milei era “inclaudicable”, pero remarcaba que no iba a negociar la institucionalidad. “Ella también manifiesta y deja en claro esto: siempre supimos que la tarea no iba a ser fácil y esto no venimos haciéndolo hace dos días; hace años que estamos dando esta pelea. Aparte, hay una situación absolutamente desbalanceada en el Senado”, indicó el mandatario, quien dijo que era “esperable” el voto en contra de la mayoría.

Incluso aseguró que cuando se analiza el Gobierno muchas veces no se toman en cuenta las restricciones que tiene. “Estamos tranquilos porque sabemos cómo funciona este tipo de cosas y tratamos de hacer el mejor trabajo. Tenemos marcado un norte, vamos para ahí. Me aparece un obstáculo, y lo voy a pasar y voy a avanzar hacia el objetivo. El eje central está en darles mayor libertad económica a los argentinos”, indicó el líder libertario, que se mostró esperanzado con cómo puede moverse el megadecreto en Diputados. “El DNU sigue vigente y ahora hay que pasar a la Cámara de Diputados. Nosotros ya hemos tenido resultados positivos ahí, así que habrá que dar esa pelea y estamos confiados de que puede llegar a salir adelante ”, marcó.

Hacia adelante, el Presidente también hizo un llamado de atención a los gobernadores, cuando dijo que el Pacto de Mayo depende de la aprobación de la ley ómnibus, que ya fracasó una vez y reingresará en el Congreso pero de manera simplificada. “Es una precondición. El Pacto de Mayo tiene diez puntos económicos y la Ley Bases está ligada a una reforma en temas de economía, quedan ligados. Difícilmente uno pueda pasar a determinar diez políticas que van a ser la base de una Argentina próspera si no nos ponemos de acuerdo con el tema fiscal”, resumió Milei sobre la cuestión de los fondos, sensible para los mandatarios provinciales.

Según lo que contó, la actitud de los legisladores “deja algunas dudas” para avanzar con ese trámite. “El Pacto de Mayo tiene etapas y la etapa previa es la Ley Bases, con reconstrucción del Capítulo 4 [el fiscal]. Entonces, lo que pasó en el Senado abre algunas dudas. Pero cuando yo planteé el discurso de la asamblea legislativa dije: ‘Si quieren confrontación, va a haber. Si quieren un acuerdo, vamos por el acuerdo’. Ayer no han mostrado ir por el camino del acuerdo, han decidido ir por la obstrucción y quedarse con sus privilegios”, advirtió.

Sin embargo, como punto positivo el líder libertario valoró que el oficialismo alcanzara 25 adhesiones en la Cámara alta, donde tiene solo siete representantes. El rechazo obtuvo 42.

Mientras, el Presidente le respondió al líder social Juan Grabois, quien le recomendó alejarse del macrismo y tener cuidado con su vice. “Te van a usar de carnicero, te van a voltear y te van a tirar a la parrilla cuando hayan incendiado el país”, le dijo el referente opositor, ante lo que Milei replicó: “Dijeron que no iba a aguantar 15 días y llevamos tres meses. Parece que no me conocen. El gladiador no se rinde nunca”.

En el plano económico, el mandatario mostró intenciones de avanzar hacia un nuevo entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que monitorea el programa argentino. “En tres meses de gestión hemos bajado 11 puntos de déficit, no hay registro histórico de eso, que nos posiciona ante un nuevo acuerdo y en una posición favorable. Podría contemplar desembolsos del FMI y de otros países, y avanzar hacia una competencia de monedas con el peso”, adelantó.

Por otro lado respaldó a Marco Lavagna en su función como titular del Indec, ante las críticas del líder camionero Pablo Moyano, quien puso en duda las cifras de inflación que publica el organismo. “La gestión de Lavagna es impecable. Marco tiene honestidad absoluta. Lo de Moyano es muy triste”, indicó, a la vez que anunció que su gobierno trabaja en un proyecto para que el Indec sea independiente.

