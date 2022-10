Javier Milei incorporó a su armado un aliado de Elisa Carrió

escuchar

Javier Milei sumó otra foto para su armado nacional. En medio de la catarata de críticas que recibió por ausentarse de las votación en particular en la Cámara de Diputados, el economista logró tachar entre las provincias pendientes para su proyecto nacional a Neuquén: cerró un acuerdo con Carlos Eguia, el candidato que en las legislativas del año pasado representó a la Coalición Cívica.

Eguia había cosechado más de 40.000 votos el año pasado que lo posicionaron en cuarto lugar con un 12% que no le permitió superar las PASO. La candidatura del periodista fue una de las peleas más fuertes que dio la fuerza que encabeza Elisa Carrió. Neuquén fue una de las tres provincias en donde la principal coalición opositora se quebró en las elecciones del año pasado. Patricia Bullrich (Pro) y Alfredo Cornejo (UCR) le informaron a Maximiliano Ferraro (CC) que no aceptaban la postulación de Eguia, que era resistido por Francisco Sánchez y Leandro López, jefes locales de Pro y la UCR.

“La mezquindad, la miopía y la falta de amplitud de los dirigentes de Pro y de la UCR impiden la conformación de Juntos por el Cambio en la provincia”, advirtió Ferraro en aquel momento con un duro comunicado que avaló Carrió, quien siguió de cerca las negociaciones. Aliados, el radicalismo y el Pro llevaron como candidato a Pablo Cervi, quien consiguió el segundo lugar detrás de Rolando Figueroa, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

“Por supuesto no compartimos lo de sumarse al partido de Milei, todos conocen nuestra posición política al respecto”, dijo Ferraro a LA NACION. El titular del partido señaló que el dirigente le informó hace un par de horas su decisión y agregó: “Eguia me ha expresado el agradecimiento y la confianza de este tiempo a Lilita, a mi persona y al partido nacional. No voy a mezclar la decisión política personal con la confianza de este año y medio de trabajo conjunto”.

Diputados de Juntos por el Cambio que dan quórum para un presupuesto invotable. Diputados de JxC que acompañan que siga la joda de la política, destinando millones a gastos que no le mejoran la vida a la gente. ¡BASTA, ME CANSÉ!



¿Saben una cosa?



Me voy con @jmilei. pic.twitter.com/dB1ATKtBSe — Carlos Eguia (@CarlosEguiaUno) October 26, 2022

“ Me hubiera gustado que se quede en Juntos por el Cambio y no debilitar el espacio en Neuquén ”, se sinceró y aseguró: “La Coalición Cívica seguirá trabajando en el fortalecimiento del espacio. Nosotros queremos construir una alternativa al MPN. Junto por el Cambio tiene q sumar provincias”.

Las conversaciones de Eguia con los libertarios empezaron hace algunas semanas . Se dieron a través de Julio Serna, uno de los armadores en las provincias que integra el equipo de Carlos Kikuchi, principal armador nacional de Milei. Desde La Libertad Avanza apuestan a que el exlilito sea candidato a gobernador en esa provincia. Hoy se reunió con Milei y sus equipos, que pudo así presentar un anuncio positivo en medio de las críticas por el presupuesto.

Según fuentes partidarias, hace algunas semanas que Eguia le había manifestado a los líderes de la CC su cansancio y malestar por no poder consolidar un candidato de Juntos por el Cambio.