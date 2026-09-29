“Gracias centauro”: Milei distinguió a Cambiaso como embajador Extraordinario y Plenipotenciario

Tras nombrarlo por decreto “representante para la promoción internacional del deporte argentino” con carácter ad honorem, el presidente Javier Milei participó en el Palacio Libertad (ex CCK) de la declaración de Adolfo Cambiaso como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires.

El Presidente expresó en múltiples oportunidades su fanatismo por Cambiaso y ambos se encontraron varias veces. En este caso, Milei pronunció un escueto discurso, de menos de dos minutos, en el que ponderó al polista no solo en su faceta deportiva sino también empresarial.

En el ambiente del polo suelen contar que tanto el Presidente como su hermana, Karina Milei, iban a ver los partidos a Palermo y se ubicaban no en los asientos privilegiados que ocuparon las veces que participaron ya como parte del Ejecutivo, sino en la tribuna sobre Dorrego. Eran los tiempos de Milei economista. Al Presidente, aseguran, también le gustan los caballos.

Karina Milei saluda al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, en la puerta del Palacio Libertad Santiago Filipuzzi

Más allá de que el reconocimiento como “ciudadano ilustre” es porteño y oficia como la máxima distinción que otorga la Legislatura de la Ciudad -que requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores-, el evento tomó matiz nacional por la presencia de la comitiva de la Rosada.

Milei decidió entregarle en persona a Cambiaso el nombramiento como embajador Extraordinario y Plenipotenciario “en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su proyección internacional”, según informaron fuentes oficiales. Esto tras el decreto publicado hoy, firmado por el Presidente y por el canciller Pablo Quirno. Aseguran en el Gobierno que eso motivó a que el evento se haga en el edificio que depende de la Secretaría de Cultura nacional.

“El polo es un deporte de reyes, que casualmente lo dominamos quienes nunca tuvimos reyes. La Argentina no tiene parangón en este deporte, nuestros cinco títulos mundiales nos ubican indiscutiblemente en el primer lugar en el ranking mundial”, dijo Milei en su discurso, durante el acto de distinción.

Adolfo Cambiaso durante el discurso de Milei en el Palacio Libertad Captura de TV

“Adolfo Cambiaso logró sobresalir, incluso en un país de fenómenos, por eso su mérito es doble”, destacó al polista y siguió: “Pero no le alcanzó con ser el mejor jugador de polo de la historia, también se transformó en un empresario innovador, pionero en el desarrollo de la genética equina y criador de los caballos de polo más valiosos y competitivos del mundo”.

El Presidente definió como “un honor” declarar a Cambiaso embajador, “con la tarea de promover el polo y todo el deporte argentino”, y con el objetivo de “fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la Argentina” en coordinación con la Cancillería.

“¡Gracias por todo lo que hacés por el país!“, exclamó Milei ante el polista y gritó: ”¡Gracias centauro!“.

Acompañaron al Presidente en la cúpula del Palacio Libertad Karina Milei; Quirno; el ministro de Justicia, Juan Mahiques; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; el vocero Adrián Ravier; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; la legisladora porteña libertaria Pilar Ramírez; y la empresaria Bettina Bulgheroni, muy amiga de su hermana, que les hizo de anfitriona en las finales de polo cuando el Presidente y la secretaria general fueron a Palermo.

Milei y un discurso que duró menos de dos minutos Captura de TV

Antes del arranque del acto, el Palacio Libertad se encontraba cerrado para el público y rodeado de un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA).

La primera vez que Milei y Cambiaso se vieron en Balcarce 50 fue el 8 de noviembre de 2024. Esa vez, el polista le regaló uno de sus cascos con los colores de la bandera, que el Presidente usó en alguna oportunidad cuando fue a verlo a Palermo. Antes, ya le había mandado una camiseta de La Dolfina.

Milei, con el caso de Cambiaso LUIS ROBAYO - AFP

En funciones como mandatario, Milei alentó a Cambiaso dos veces en el Campo Argentino de Polo: en diciembre de 2024 y de 2025. El deportista y empresario, por su parte, estuvo otras dos veces más en la sede del Ejecutivo; en una se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo.