Milei pierde con Milei y ni Cristina lo ayuda

“Yo solo compito contra mí mismo”, le gusta afirmar a Javier Milei.

La máxima con la que responde sobre sus posibilidades de ser reelegido busca tanto descalificar a cualquier rival político-electoral, como subrayar el vacío de adversarios competitivos que le provee la fragmentación y la crisis de liderazgos que padece la oposición. Sin embargo, el espejo le está devolviendo al Presidente la imagen menos deseada.

La mayoría de las encuestas más serias cerradas en los últimos 10 días muestran que Milei está perdiendo contra Milei. No en la brumosa y lejana intención de voto para elegir en una góndola vacía de alternativas, sino en otros indicadores más concretos.

El índice de aprobación del Presidente no solo sigue descendiendo. Ahora, bastante más de la mitad de los argentinos (entre el 55% y el 63%) considera que la dirección en la que va el país es incorrecta. Pocas señales de alerta podrían ser más contundentes si no fuera porque asoman otras, como la caída de expectativas positivas a futuro, o, mejor dicho, el aumento del porcentaje de consultados que consideran que el año próximo su situación personal empeorará.

A eso se agregan las sonoras derrotas y retrocesos que sufrieron algunos de sus proyectos y medidas en apenas dos días a manos de la política, de amplios sectores de la sociedad y de intereses sectoriales.

Ahí está la marcha atrás que debió aplicar el Gobierno contra su voluntad en el proyecto de ley de tierras, que el Senado no trató este jueves, y en la liberación del practicaje de barcos, que había paralizado el comercio internacional por vía fluvial y marítima, con un altísimo costo para el país.

Son dos tropiezos que, además del costo político para el oficialismo y el impacto hacia afuera, generaron fisuras en el elenco mileísta. La imagen de Federico Sturznegger, uno de los ministros preferidos del Presidente, es usada en estas horas por varios oficialistas como blanco de su práctica diaria de tiro. “Al Coloso se le empieza a ver que tiene pies de barro”, ironizó una fuente del Senado.

La obstinación para sostener sus proyectos y el desapego por el cálculo de riesgo y la viabilidad de sus ambiciosas iniciativas que caracterizan al ministro de Desregulación es motivo de duras críticas internas, que ya se expresan en voz alta, a pesar de la defensa que de él sigue haciendo el Presidente. A la corte de objetores se habría sumado, según altas fuentes de la Casa Rosada, la hermanísima Karina Milei, dueña del pulgar más poderoso y temido del Gobierno.

Este contexto parece explicar la intensidad con la que el Presidente ha tratado de instalar anticipadamente el escenario electoral y su pretensión de ser reelegido en la serie de entrevistas concedidas durante los últimos días, aún cuando para las elecciones generales nacionales faltan todavía casi 15 meses. Tanto que hasta buscó adelantar la discusión sobre su futuro compañero o compañera de fórmula. El Prode, en el que fueron inscriptos en el top tres Martín Menem, Patricia Bullrich, Sandra Pettovello, en ese orden, tuvo una efímera popularidad. Su presencia en la agenda pública duró apenas algunas horas.

La discusión pública sigue dominada por asuntos menos gratos para el Gobierno y mucho más actuales. El endeudamiento y la morosidad que padecen y en la que han incurrido millones de argentinos, la fragilidad del consumo masivo, la vuelta del aumento de la pobreza, la falta de empleo y el freno o la reversión de la tendencia bajista de la inflación compitieron en el interés social con una difundida percepción, en tiempo récord, de que el oficialismo se proponía poner en riesgo la soberanía con la ley de tierras.

La narrativa oficialista se chocó de frente con dos realidades. Por un lado, con el nervio nacionalista que activó la ola antiargentina en las postrimerías del Mundial de Fútbol y se expresó contra la ley de tierras. Poco había colaborado en esa dimensión la (muy celebrada por el Gobierno) presencia de la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, en el yacimiento de YPF de Vaca Muerta. “Se pareció demasiado al gerente del banco yendo a ver el estado de la casa hipotecada”, fue una mordaz observación que circuló por las redes.

Por otra lado, y más profundamente, caló la situación económica cotidiana de numerosas familias, con el agravante de que el Gobierno optó por desatender o peor aún por culpar a quienes expresaban esas preocupaciones o críticas.

Como sal sobre heridas recién abiertas operó la descalificación del propio Presidente por supuesta ignorancia de los mínimos rudimentos financieros hacia quienes tomaron deudas que no están pudiendo pagar, sin admisión de responsabilidad alguna del impacto que han tenido algunas políticas y decisiones oficiales o el abuso incontrolado en la fijación de tasas por parte de entidades financieras y billeteras digitales.

Otro tanto generó la provocadora frase del cada vez más provocador ministro de Economía, Luis Caputo, para desacreditar a quienes cuestionan la política económica sobre el sector productivo. Los llamó “tarados que hablan de la industria”, lo que llevó al más que prudente titular de la Unión Industrial, Martín Rapallini, a afirmar que “no son declaraciones felices”. La empatía y la sensibilidad siguen perdiendo por goleada con la arrogancia en la cúpula oficialista.

“La idea de que ‘Milei y su Gobierno no hablan de mí ni se preocupan por mis problemas’ es un concepto cada vez más instalado, que se esparce como una mancha de aceite por muchos ámbitos sociales y geográficos”, señala un consultor al que el oficialismo suele contratar, pero no necesariamente escucha.

En esa línea, la última encuesta de Poliarquía señala que “siete de cada diez argentinos creen que el Gobierno actúa pensando en ‘algunos sectores’ y no en ‘la mayoría de la gente’ y alcanza los niveles más altos de la serie histórica. En tanto, quienes creen que el Gobierno piensa en la mayoría caen al 25%, el mínimo de la administración de Milei, con valores similares a los que había dejado el gobierno anterior”.

En tanto, el relevamiento de la consultora Escenarios, cerrada hace una semana, expone como primera conclusión un dato más que debería ser de máxima preocupación para la gestión mileísta: “Se quebró el principal activo del Gobierno: la expectativa. El pesimismo prospectivo (52,9% cree que la situación estará peor dentro de un año) más que duplica al optimismo (24,0%), y el rebote registrado en junio (29,9% ‘mejor’) se revirtió en un solo mes. De un malestar transaccional (‘aguanto porque viene algo mejor’) se pasó a un malestar estructural, más difícil de revertir”, señala el informe de Escenarios.

A eso agrega que ya la herencia recibida dejó de exculpar al Gobierno, aunque el rechazo al pasado sigue vigente. Más del 70% de los consultados responsabiliza a la actual gestión por los problemas de índole económico que padecen. Así no resulta extraño que la calificación de “incorrecta” aplicada a la dirección en la que va el país haya llegado a su nivel más alto, con un 63,4, señalan en sus conclusiones los politólogos Pablo Touzón y Federico Zapata, directores de Escenarios.

En términos político-electorales, al Gobierno no parece irle mejor. Podría decirse que a Milei no lo mejora ni Cristina Kirchner. La reinstalación que hizo de sí misma con su presentación ante el comité de Derechos Humanos de la ONU con el objetivo de que apoye su reclamo de revisión de la condena y, especialmente, la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, no cambió el panorama general, aún cuando pareció complicar los intentos de renovación de la principal fuerza opositora que sigue siendo ese archipiélago de facciones, conocido como el panperonismo.

“La Libertad Avanza mantiene una posición de liderazgo [de cara a 2027]: reúne el 32% de las preferencias electorales medido por fuerza política, Pro alcanza el 7%, el kirchnerismo 14% y el peronismo no kirchnerista 21%”, señala Poliarquía. Sin embargo, el informe aclara: “La suma de los espacios políticos afines da 39% vs 35%, la menor diferencia desde que se iniciamos las mediciones con vistas al 2027”.

En tanto, para Escenarios se registra en el campo opositor una “reperonización sin resolución. La autoidentificación ’peronista kirchnerista’ trepó al 23,3% (desde valores de 17–19% un año atrás), mientras los independientes caen de picos de 34–40% al 22,1% y los (que se autodefinen) libertarios se desinflan del 18% al 9,6%”.

El fenómeno, que entusiasma o consuela al Gobierno por considerarlo divisivo del voto opositor que va del centro a la izquierda, es el crecimiento que viene registrando la dirigente de la izquierda trotskista Myriam Bregman, “la única figura del sistema político con diferencial de imagen positivo [+6,7], con 36,5% de positiva contra 29,9% de negativa”, señala Escenarios.

Sin embargo, Touzón y Zapata advierten que el caso de Bregman “debe leerse menos como emergencia electoral propia que como síntoma doble: de la vacancia de representación juvenil que dejó el derrumbe oficialista en esa cohorte, y la demanda de figuras percibidas como íntegras. El descontento juvenil no migra hacia la moderación: busca radicalidad y autenticidad, y hoy encuentra ese atributo en una outsider de izquierda como antes lo encontró en un outsider libertario”.

Mientras tanto, el tapón para la renovación que pareció haber reforzado Cristina Kirchner con su presentación, la reposición de una eventual candidatura suya y la difusión del rechazo a Axel Kicillof como candidato a Presidente estaría mostrando algunas fisuras.

Los movimientos y contactos subterráneos, aún más que los muchos de superficie, que despliegan varios gobernadores (hasta los más colaboracionistas con el Gobierno), intendentes y dirigentes como Sergio Massa o el porteño Juan Manuel Olmos son producto de lo que ellos ven como una ventana de oportunidad. Las encuestas parecen validar la existencia de una demanda, tanto como la ausencia de una oferta que la canalice.

Bajo ese prisma debe verse la coalición que se formó para impedir que el proyecto de ley de tierras fuera aprobado en el Senado, de la que participaron senadores que responden a los gobernadores que desde el peronismo más han ayudado al Gobierno. Por ahora, son solo arrestos circunstanciales.

“El peronismo es un partido del poder que se va a terminar uniendo o dirimiendo sus diferencias para tener un candidato único. Aunque también es cierto que hoy no hay quien logre consenso. Y a muchos nos sobra actitud electoral, pero por ahora nos falta aptitud electoral”, suele responderles a sus interlocutores el siempre hiperactivo Massa, en una síntesis de optimismo y realismo. Un circunloquio para decir que voluntad para candidatearse le sobra, pero hoy no abundan las posibilidades de ser elegido.

Y como para el peronismo la única verdad es la realidad, nada alienta más su optimismo que Milei esté perdiendo contra Milei. Aunque por ahora nadie asome con chances de ganarle. Eso también sostiene la esperanza oficialista. Y al partido le queda mucho por jugarse.