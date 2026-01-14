Milei retoma su agenda con una apretada sucesión de viajes y reuniones

Luego de transcurrir las primeras dos semanas de 2026 en la quinta de Olivos, el presidente Javier Milei llegó minutos antes de las 9, por segunda vez en el año, a una semivacía Casa Rosada.

Con varios ministros sin actividad visible en la primera quincena de enero, el Presidente recibió junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a una delegación de la empresa MidOcean Energy. Luego aceptará las cartas credenciales de manos del nuevo embajador de Italia en el país, Fabrizio Nicoletti, y trascendió que tiene previsto también, al mediodía, un encuentro con los hermanos David y Ariel Cunio, jóvenes israelíes de origen argentino secuestrados por el grupo terrorista Hamas, que estuvieron cautivos en la franja de Gaza durante más de un año y fueron liberados en octubre pasado.

El Chaqueño Palavecino convocó multitudes en Jesús María y quedó gente afuera. Hasta ahora pasaron por el encuentro folklórico 50 mil personas

El Presidente iniciará, en los próximos días, una serie continuada de viajes, que van desde la localidad cordobesa de Jesús María, hasta la el Foro Económico de Davos, con escala en Asunción del Paraguay, donde asistirá a la firma del acuerdo Unión Europea- Mercosur junto a sus pares de Uruguay y Paraguay.

El viernes, con el comienzo de la segunda mitad de enero, el Presidente estará en la primera reunión de la “mesa política”, que integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la senadora Patricia Bullrich, los primos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

El festival de Jesús María

Por la noche, el Presidente estará en Jesús María para el tradicional festival de la doma y el folklore, donde se presentarán artistas populares como Chaqueño Palavecino, el Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo. Llegaría al lugar cerca de la medianoche con su hermana. Lo acompañarán los referentes locales de LLA, encabezados por el diputado Gabriel Bornoroni, y en principio, estará en el sector del estadio reservado para invitados especiales, aunque no se descarta que se acerque a saludar a los asistentes al festival.

Deberá ser, forzosamente, un viaje con estadía breve, ya que en las primeras horas del sábado el Presidente volará a la capital paraguaya para asistir, en el salón principal del Banco Central de ese país, a la firma del demorado acuerdo con la Unión Europea. Si bien son los cancilleres de los cuatro países los encargados de suscribir el acuerdo con la representante de la UE, Ursula von der Leyen, los presidentes fueron invitados a asistir a la trascendente firma.

Milei, Peña y Lula, en el último encuentro de presidentes de países miembros del Mercosur [e]LUCIO TAVORA - XinHua

El acuerdo se suscribe luego de 26 años de idas y vueltas, y falta aún la aprobación del parlamento europeo y de los países que integran el Mercosur. Con Milei, el presidente anfitrión, Santiago Peña, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, confirmados, todo indica que el gran ausente de la ceremonia será el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que tenía previsto encabezar la firma del acuerdo en la pasada reunión de presidentes del Mercosur, en Foz de Iguazú, el 20 de diciembre pasado. Por la UE, además de Von der Leyen, pasarán por Asunción Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Maroš Šefčovič, Comisario europeo de Comercio.

La jugada del presidente de Brasil se frustró poco antes de la reunión del Mercosur. Con Francia e Italia a la cabeza del reclamo, varios países rechazaron el acuerdo en la reunión del Consejo de Europa del 18 de diciembre. Días más tarde fue la presidenta italiana, Giorgia Meloni, quien varió su posición y dio su aval al acuerdo, ya con Paraguay ejerciendo la presidencia pro-tempore del bloque sudamericano.

El vuelo del Presidente, el canciller Pablo Quirno y el ministro Caputo prevé su retorno a Buenos Aires ni bien culmine la ceremonia de firma del acuerdo comercial. La razón es simple: el domingo por la noche, el Presidente iniciará su viaje a Davos para participar, un día después y por tercer año consecutivo, del Foro Económico Mundial.

Allí, el presidente Javier Milei intentará, una vez más, dejar una profunda huella en su paso por la ciudad suiza de Davos. Se prevé que el Presidente volverá a apuntar a los socialistas, la cultura woke y los “burócratas de Bruselas” y que invitará a sus pares a “abrazar las ideas de la libertad”, tal como lo hizo en las dos ediciones anteriores. Pero además, el primer mandatario incorporará en su discurso ante el foro, según sus propias palabras, el rescate de los “valores éticos y morales” de Occidente, en momentos en los que el presidente norteamericano Donald Trump controla Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro, y amenaza extender su ofensiva en Cuba, Colombia y Groenlandia, esta última, gobernada por Dinamarca, integrante de la OTAN.

Con la colaboración de Gabriela Origlia