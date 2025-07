El avión de Miami: Milei se despegó de Scatturice y dijo que fue decisión de la Aduana no controlar las valijas

El presidente Javier Milei buscó despegarse del caso del avión privado que entró al país sin que se controlen las valijas el 26 de febrero pasado. Dijo que no es amigo ni sería capaz de reconocer a Leonardo Scatturice, el dueño de la aeronave, y que apenas se sacó una foto con la única pasajera de ese vuelo, Laura Belén Arrieta.

A su juicio no hubo ninguna irregularidad en lo que pasó con ese vuelo en Aeroparque y que la decisión de no controlar las valijas de Arrieta y la tripulación fue “discrecional y arbitraria” del personal de la Aduana. “Ellos deciden quién pasa y quién no (por los controles). Es algo absolutamente convencional”.

Javier Milei y Laura Belén Arrieta

Laura Arrieta, junto a Javier Milei en el acto de la CPAC, en noviembre pasado, en Buenos Aires @LauraBArrieta

“Que yo tenga una foto con una determinada persona no me hace amigo. Tengo una foto con esa chica en la que hay como 10 personas. Lo que pido es que muestren la foto completa”, dijo Milei en un diálogo con Luis Majul, en la radio El Observador. Se refería a un encuentro con Arrieta en noviembre pasado, durante una cumbre en Buenos Aires de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). En las imágenes de ese día la futura pasajera del avión de la polémica posa con el Presidente rodeada de otras figuras políticas, como el español Santiago Abascal, líder de VOX, y el brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente.

Javier Milei En El Observador V3

Arrieta integra CPAC, a las órdenes de Scatturice, un empresario de histórica vinculación con los servicios de inteligencia que tiene una serie de empresas en Estados Unidos y que acaba de comprar Flybondi.

Scatturice fue clave en aceitar el vínculo del gobierno libertario con el Partido Republicano norteamericano y se le adjudica haber gestionado la reunión de Milei con Trump a principios de este año.

“Conozco el nombre, pero si pasa por acá no sé ni quién es”, dijo Milei sobre Scatturice, cuyo nexo principal con el oficialismo es el asesor Santiago Caputo.

Leonardo Scatturice, con Donald Trump, en el estreno de "Les Miserables" en Washington DC, el 15 de junio de 2025

Desde que Carlos Pagni reveló el episodio del vuelo en el que llegó Arrieta sin control a las valijas que traían, el Gobierno acusó al periodismo de inventar una historia “fácticamente imposible” (en palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni). En mayo, en declaraciones en televisión, Milei acusó a Pagni de difundir “la mentira del avión”.

Carlos Pagni, sobre el avión de Scatturice, en febrero de 2025

Un dictamen de los fiscales que investigan la situación del Bombardier de la empresa OCP Tech reveló que efectivamente Arrieta y los tripulantes pasaron al menos 10 bultos sin ningún control por parte del personal aduanero. Así lo revelan las imágenes del procedimiento del 26 de febrero en la aeroestación porteña.

Una camioneta, aparentemente de la PSA, se acerca al avión que acaba de aterrizar

“Básicamente el criterio es vos sos inocente hasta que se prueba lo contrario. En rigor, los controles en Aduana son discrecionales. Los determina la gente de Aduana”, respondió Milei, ahora que se sabe que aquello que desmentía (la falta de revisión del equipaje) es cierto.

Según su visión, “los vuelos privados son controlados y tienen la misma lógica del control que el resto”, pero “es algo convencional” que sus pasajeros pasen por un canal sin control. “Cualquiera, los periodistas, los empresarios...”, empezó a decir y lo interrumpieron.

Se atuvo a la explicación oficial de que “es una cuestión propia de Aduana la discrecionalidad” con la que se decide quién pasa por los escáneres y quién no antes de dejar el aeropuerto.

Quiso aclarar que pasaron “10 bultos” y no “10 valijas”. Es decir, que había entre el equipaje “bolsas de compra”.

“Ese equipaje venía de Estados Unidos. Allá se controla todo, hay un control serio. Ni droga ni dinero podría haber salido de ahí. ¿Creeés que no te van a controlar el equipaje? Si hay algo raro te agarran de las orejas”, dijo. Y añadió: "La imagen es súper marketinera, pero es lo normal. En un aeropuerto hay gente con valijas".

Antes de pasar a otro tema, insistió en que “no hay ninguna irregularidad; buscar una irregularidad es un disparate” y atribuyó a la acción del Gobierno haber iniciado un sumario y la presentación de la denuncia que derivó en la investigación de los fiscales.