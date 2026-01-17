Milei se dio un baño popular en Jesús María, donde cantó, se sacó fotos y renovó su vínculo con Córdoba

JESÚS MARÍA, Córdoba.- Saludó, se sacó fotos, agradeció a Córdoba haberlo “hecho Presidente” y cantó con El Chaqueño Palavecino. Así fueron los 90 minutos de bautismo de Javier Milei en una fiesta popular multitudinaria como es el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. De equipo de gimnasia, entró en una camioneta negra a las 0:31 al anfiteatro José Hernández y se retiró a las 2 de la mañana.

La noche elegida por el Presidente para su visita es, tradicionalmente, la más convocante de todas, la que tiene como estrella indiscutida al cantante salteño.

Los locutores anunciaron minutos antes de las 21 que Milei estaría y su nombre no volvió a ser mencionado hasta que, cerca de la 1 de la mañana, Palavecino dejó de cantar unos minutos para agradecer a las comisiones que hace 32 años que lo invitan y saludar: “Es un halago para mí que nos visiten las autoridades nacionales -dijo- Gracias por venir a esta fiesta criolla".

El presidente Javier Milei y el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María Sebastián Salguero

Milei, micrófono en mano, le respondió desde el palco oficial. “Gracias, querido Chaqueño y muchas gracias a los organizadores de este festival de Jesús María tan importante para el país. Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones”.

“Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente -continuó-. Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias". Hace un mes estuvo en la ciudad de Córdoba en el inicio de su “tour de la gratitud”.

Milei participó en el festival de Jesús María

El Presidente aprovechó para pedirle uno de los clásicos de Palavecino, “Amor salvaje”. Como devolución de gentileza, el cantante lo invitó a acompañarlo en el escenario. Milei, al comienzo, jugó a decir que no pero, en menos de dos minutos, estaba cantando al lado del salteño. Al terminar, se rió y dio las gracias por “permitirme arruinar la canción”

De vuelta en el palco, siguió con atención el show de Palavecino, mientras conversó mucho con Martín Menem. El presidente de la Cámara de Diputados, estaba a su lado y fue el encargado de recibirle algunos regalos que quienes se acercaban a hacer fotos le dieron, como un sombrero rojo, un poncho y una boina beige.

El presidente Javier Milei en el Festival de Jesús María Sebastián Salguero

Por momentos Milei parecía asombrado del movimiento en el anfiteatro a donde, anoche hubo 27.480 personas. La dinámica de Jesús María es muy particular, porque es un estadio que tiene como centro la pista de la doma; la platea frente al escenario son apenas unas filas, todo el público se distribuye en las tribunas y en el campo una vez que terminan las jineteadas.

El presidente Javier Milei en el Festival de Jesús María Sebastián Salguero

Esta fue la primera vez que el Presidente participó de una fiesta de esta magnitud, cuya organización, además, no controló La Libertad Avanza (LLA) como es en los casos de La Derecha Fest o de los propios recitales que él dio en el Movistar Arena o en el Luna Park.

En la hora y media que estuvo se lo vio entusiasmado, batiendo palmas al ritmo de la música y acercándose a quienes le pedían fotos. Como el tiempo pasaba y Milei seguía allí, Palavecino -quien comentó que conoció a “todos” los presidentes desde Raúl Alfonsín- pidió “acérquenle un vino al Presidente”.

Antes de cantar “Caballo viejo”, una icónica canción folclórica venezolana de Simón Díaz, “El Chaqueño” pidió la liberación del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela. Milei y toda su comitiva se pararon para aplaudir las palabras del cantante.

Festival de Jesús María en Córdoba. Previa de la visita del presidente Javier Milei. Sebastián Salguero

Para la medianoche, el público del festival ya estaba entusiasmado y no paraba de bailar. El clima había ido in crescendo desde que Las Voces de Orán comenzaron a chayar, siguieron Los Alonsitos con sus sapucays, Canto 4 y Cabales y varios DJs.

Durante todo el tiempo que Milei estuvo en el anfiteatro, el público de las filas de adelante del palco oficial siguió cantando y bailando con el show del escenario. Hubo aplausos y algunos grupos que corearon “Presidente” cuando fue convocado por “El Chaqueño” y cuando ambos terminaron de cantar.

Acompañantes

Esta fue la primera visita de Milei a Córdoba como presidente en la que no estuvo acompañado por Karina Milei. Tampoco, aunque había sido anunciado, llegó el ministro Diego Santilli. En el palco estuvieron Martín Menem y su primo Eduardo “Lule” Menem; el presidente del bloque libertario de Diputados, Gabriel Bornoroni; el diputado Gonzalo Roca y el exintendente de Jesús María y actual diputado Luis Picat (un “radical con peluca” que se sumó al bloque de LLA).

En la platea estuvieron los legisladores Laura Rodríguez Machado, Carmen Álvarez Rivero, Belén Avico, Laura Soldano, Marcos Patiño y Cecilia Ibáñez; la exdiputada Soledad Carrizo y el legislador provincial Daniel Juez (su hermano, el senador Luis Juez, estuvo ausente por estar de vacaciones).

En la puerta del anfiteatro hubo un grupo de militantes libertarios con remeras violetas esperando al Presidente, mientras que cuando ingresó al estadio -en paralelo a que Palavecino empezaba a cantar- por un minuto las pantallas led abandonaron la imagen del show para darle la bienvenida a Milei.

Milei se convirtió en el tercer presidente en estar en el tradicional festival, que este año cumple 60 ediciones. Los anteriores fueron Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en 2017, ambos también atravesaban -como hoy el libertario- un momento de alta popularidad.

Kirchner subió al escenario y se acercó al público mientras que Macri caminó entre la gente y estuvo en la zona de los payadores; ambos fueron acompañados por los gobernadores de entonces, José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.

Con Martín Llaryora de vacaciones, en esta oportunidad no hubo autoridades de Córdoba, pese a que la Provincia este año aportó $500 millones para la realización del festival, cuyas ganancias se reparten entre escuelas de la zona.