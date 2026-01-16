Milei parte de viaje con Karina y encarga a Manuel Adorni el manejo de la gestión

Javier Milei tiene los días hábiles de la semana que viene abocados a su agenda en Suiza. Con la cumbre de Davos como actividad principal, el Presidente partirá el lunes próximo, pero sin su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En las altas esferas de la Casa Rosada se definió que Adorni se quede en Buenos Aires a cuidar la gestión y que el Presidente vuele con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno.

“Es un tema estratégico. Tiene que haber alguien de confianza y con poder mientras Javier y Karina no están”, explicaron a LA NACION altas fuentes de Balcarce 50.

En los papeles, quien asume temporariamente al frente del Poder Ejecutivo cuando el primer mandatario parte de viaje es su número dos, la vicepresidenta Victoria Villaruel. Pero ya es un hecho que los hermanos Milei no tienen ninguna confianza en la titular del Senado, que no forma parte del día a día de la Casa Rosada. Ese vínculo está roto y es irrecuperable.

Adorni -principal ladero de la secretaria general junto a los primos Menem- retomó este viernes su actividad en Balcarce 50 para la primera reunión de la mesa política de 2026. El jefe de Gabinete no se fue de vacaciones, pero trabajó online las primeras dos semanas de enero.

El jefe de Gabinete llevará adelante la gestión durante la ausencia del Presidente Prensa Presidencia

Con esta medida, los hermanos Milei le dan una cuota más de autoridad al vocero que terminó empoderado tras las elecciones de octubre de 2025, en este segundo tramo de la administración libertaria.

Los próximos días serán clave sobre todo en la previa de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso, cuando el Gobierno se juega todo para aprobar la reforma laboral.

Ahora, los articuladores políticos del oficialismo están en plenas conversaciones con los socios para conseguir los apoyos, en medio de algunas reticencias de los gobernadores aliados, que reclaman que con la ley se verán afectados los fondos coparticipables y, por ende, sus arcas.

La semana próxima, mientras Milei se enfoque en la agenda internacional, el ministro del Interior, Diego Santilli, seguirá con la recorrida por las provincias para buscar adeptos. El lunes, cuando Milei esté en vuelo a Suiza, Santilli tiene agendado en Salta al gobernador Gustavo Sáenz. El miércoles, viajará a Neuquén para intentar convencer a Rolando Figueroa y, al otro día, el jueves, se encontrará con Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

Otra oficina de la Casa Rosada que no cortó la actividad pese al verano fue la del estratega Santiago Caputo, quien también participó de la reunión de la mesa política.

La agenda de Milei en Suiza

Por su parte, el Presidente viajará el lunes a Davos y volverá el viernes, según pudo confirmar LA NACION con el entorno del mandatario.

El martes Milei se va a encontrar con un emprendedor británico “muy importante” -en la Casa Rosada no dieron detalles sobre quién es- y concederá dos entrevistas a medios económicos del exterior.

El miércoles, el Presidente verá a su par suizo, Guy Parmelin. De acuerdo a lo que comentaron fuentes oficiales, está previsto un “saludo” entre ambos. Milei también se encontrará con ceos de bancos internacionales.

Ese día está agendada su disertación frente al foro -cargada de dardos a la “agenda woke” (como la llama) y en un alineamiento pleno con Donald Trump-, a las 15.45 de Suiza, es decir, a las 11.45 en la Argentina. Según la página oficial del encuentro, Milei disertará con el siguiente foco: “¿Cómo podemos cooperar en un mundo más cuestionado?“.

El mandatario regresará a Buenos Aires el viernes 23.