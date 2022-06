Milei se fue de gira a Colombia antes del ballottage presidencial: “No dejen que los zurdos les roben la libertad”, advirtió

Javier Milei faltó hoy a la sesión de la Cámara de Diputados en la que se debatió la reducción de la presión impositiva para monotributistas y autónomos, por lo cual recibió duras críticas en el recinto. La ausencia del libertario se debió a que está de gira política en Colombia, donde el domingo se dirimirá la presidencia en un ballottage. En Bogotá, el líder de La Libertad Avanza dejó un mensaje contundente: “No dejen que los zurdos les roben la libertad” , enfatizó.

Ante un auditorio colmado en el teatro Astor Plaza de la capital colombiana y aunque no lo dijo abiertamente, Milei sugirió de ese modo que se vote a Rodolfo Hernández, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción que irrumpió en la segunda vuelta para enfrentar al postulante de la izquierda Gustavo Petro. “No dejen que los zurdos les roben la libertad porque una vez que la pierden es difícil recuperarla ”, completó el libertario en su exposición.

El referente de La Libertad Avanza amplió el concepto y agregó: “El Foro de San Pablo, ahora Grupo de Puebla, es el origen de la estrategia del socialismo del siglo XXI por promover el marxismo cultural en todo el continente”. Milei incluso sostuvo que “el objetivo de máxima es crear la URSL, que es la Unión de las Repúblicas Socialistas Latinoamericanas”.

Javier Milei se presentó en un acto en Colombia

El diputado, que ya blanqueó sus aspiraciones presidenciales, dijo ante el auditorio de colombianos, al que invitó a cantar “la casta tiene miedo”: “Hay que entender que el socialismo no es un adversario honesto, sino que es el enemigo; no comprender eso implica tomar posiciones tibias que conducen a mayores dosis de socialismo hasta llevarte a la dictadura propia de la izquierda”.

Milei, que tras su intervención en Bogotá se presentará en Barranquilla y finalizará su gira el viernes en Medellín, sostuvo en la misma línea que “Cuba infiltraba gente en distintos países para impulsar el terror” y consideró “patético y repugnante” que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intente “decirle a los colombianos qué es votar bien y qué mal”, pese a que él mismo lo hizo en su discurso en Bogotá.

En su gira por la región sudamericana, Milei había compartido previamente en San Pablo, Brasil, una exposición junto a Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente Jair Bolsonaro; y con el chileno José Antonio Kast, el derechista que perdió la elección con el actual presidente trasandino, Gabriel Boric.

Javier Milei en la televisión Colombiana:



“Cuba infiltraba gente en los distintos países de la región fomentando el terrorismo para instalar el comunismo. Lo de López Obrador es patético y repugnante” pic.twitter.com/VMMkNQc1rj — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) June 14, 2022

Según informaron voceros de la campaña presidencial de Milei, luego en Colombia el libertario “ repasó el modelo de la casta ; explicó por qué la política redistributiva es una de las causas del empobrecimiento; la teoría del valor y el debate moral; y resaltó las bondades del capitalismo de libre empresa, sus instituciones, sus resultados y la superioridad en sus valores morales ”

Fuertes críticas en Diputados

La ausencia de Milei en el debate de la Cámara baja, a raíz de su gira por la región, fue aprovechada por el diputado oficialista Leandro Santoro para cuestionarlo duramente. “Fíjense la paradoja, que el día que venimos a votar una rebaja impositiva para los trabajadores, los diputados libertarios que se la pasaron todo el año diciendo que el Estado tenía que hacer una reducción impositiva, no vinieron a trabajar ”, arremetió.

Leandro Santoro junto a Victoria Tolosa Paz en el recinto de Diputados Ignacio Sánchez

“Hoy que venimos a bajar impuestos, se encuentran en Colombia haciéndole campaña a la ultraderecha. No tengo ninguna duda de que si hubiésemos votado acá una ley para reducir salarios, seguramente hubieses estado presentes, pero hoy que tenemos que rebajar impuestos no, y no me extraña, porque forma parte de la hipocresía con la cual se discute en buena parte del sistema político argentino”, remarcó Santoro (FDT-CABA).