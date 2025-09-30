Milei vuelve a viajar a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca

WASHINGTON.- Luego de su reciente viaje a Nueva York en el que obtuvo un fuerte respaldo del gobierno norteamericano, Javier Milei será recibido en una visita oficial por el presidente norteamericano, Donald Trump, en la Casa Blanca el próximo martes 14 de octubre, confirmó la Cancillería.

La nueva visita del Presidente a Estados Unidos -12 días antes de las cruciales elecciones legislativas del 26 de octubre- se concretará después del apoyo explícito que la gestión del líder republicano le brindó a la Argentina en medio de las turbulencias económicas y políticas, con la posibilidad latente de un salvataje financiero del Departamento del Tesoro.

Javier Milei y Donald Trump, en su último encuentro en Nueva York.

“La Cancillería de la República Argentina informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la Argentina y a Estados Unidos, el próximo 14 de octubre el presidente Milei realizará una visita oficial a Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el presidente Trump", informaron desde la Cancillería, que comanda Gerardo Werthein.

La Cancillería de la República Argentina informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados… — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) September 30, 2025

“Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos“, señaló el comunicado, y precisó que Milei y su delegación -que no se detalló cómo estará integrada- serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington.

El encuentro en la Casa Blanca entre Trump y Milei se dará mientras en Washington se desarrolle la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), que comenzará el 13 de octubre. Está previsto que a esa asamblea viaje el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo.

En febrero pasado, en un encuentro que tuvieron en una cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), Trump le había ofrecido a Milei una visita oficial a la Casa Blanca, por la que durante meses hubo intensas gestiones de la Cancillería y de la embajada argentina en Washington que conduce Alec Oxenford. "Trump invitó a Milei a visitar la Casa Blanca en los próximos meses", había señalado el gobierno norteamericano en aquel momento.

President Trump met with Argentine President Javier Milei at CPAC where they discussed President @JMilei’s groundbreaking economic reforms and how our countries can work closer together.



President Trump also invited President Milei to visit the White House in the coming months. pic.twitter.com/6uYWU7gQlq — The White House (@WhiteHouse) February 22, 2025

El martes de la semana pasada, en una reunión al margen de la Asamblea General de la ONU, Trump le había dado a Milei una contundente muestra de respaldo, al ofrecerle su “completo y total respaldo para la reelección como presidente”. Además, lo calificó “como un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina”, y resaltó que “hizo un trabajo fantástico”.

Luego de esa reunión bilateral entre Trump y Milei, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que negociaba un swap por US$20.000 millones con el Banco Central (BCRA) y que estaba listo para comprar bonos argentinos en dólares.

La ayuda de Estados Unidos sirvió para calmar a los mercados, y le serviría al Gobierno para cubrir los pagos que tiene que enfrentar la Argentina el año que viene, de US$4000 millones de dólares en enero y US$4500 millones de dólares en julio.

“Como declaró Trump, estamos listos para hacer lo necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino”, señaló Bessent la semana pasada en un extenso posteo en su cuenta de X, en el que dio varios detalles de las negociaciones con el Gobierno.

Bessent calificó la ayuda que negocia con la Argentina como un “puente hacia las elecciones”, haciendo referencia a las legislativas del 26 de octubre. Durante la semana pasada, el secretario del Tesoro se mostró muy elogioso de la gestión del líder libertario.

En la reunión en Nueva York, Milei estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; Luis Caputo, y el canciller Gerardo Werthein.

En tanto, Trump asistió al encuentro con Bessent; el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de Gabinete, Susie Wiles.