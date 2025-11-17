Milei viaja otra vez a EE.UU. para asistir al sorteo del mundial de fútbol: volverá a verse con Donald Trump

Un mes después de su última visita, la número 14 en lo que va de su mandato, el presidente Javier Milei volverá el mes próximo a los Estados Unidos. No será, al menos en los papeles, para firmar el acuerdo comercial y de inversiones con los Estados Unidos, anunciado la semana pasada y festejado por la Casa Rosada.

El encuentro en el que se hará el sorteo del mundial de futbol de junio de 2026, a realizarse en Washington el próximo 5 de diciembre, será el motivo del viaje, una velada en la que también estará el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya que su país es organizador del mundial, junto a México y Canadá.

Altas fuentes del Gobierno confirmaron a este diario el viaje del Presidente, que intenta acercarse al equipo campeón del mundo que encabeza Lionel Messi, con quien Milei no se cruzó, por cuestión de horas en el America Business Forum, a principio de este mes.

En aquella oportunidad, Messi fue uno de los oradores en el primer día del foro, realizado en Miami, mientras que el Presidente lo hizo en la segunda jornada, el pasado jueves 6. A pesar de su público deseo personal de conocerlo, Milei no estuvo con el astro futbolístico argentino, que vive en esa ciudad, pero que a lo largo de su exitosa carrera siempre fue reacio a sostener contactos con la política nacional. Se desconoce si Messi asistirá al sorteo como capitán del seleccionado nacional, en vísperas de lo que sería su sexto mundial como jugador.

La semana pasada trascendió que Milei viajaría “muy pronto” a Estados Unidos, para rubricar el acuerdo comercial con ese país. Así lo confirmaron entonces fuentes gubernamentales a LA NACION. Si bien no se dieron precisiones sobre la fecha de viaje, en la sede de Gobierno evaluaron que podría ser antes de fin de año, sin mencionar el sorteo del mundial, que se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington DC. El presidente estadounidense ya confirmó su presencia.

Tal como publicó LA NACION, de los 14 viajes que Milei ya hizo a los Estados Unidos, solo 4 respondieron a misiones oficiales: dos discursos en la ONU, la asunción de Trump como presidente, en enero pasado, y la reunión oficial que sostuvieron ambos mandatarios en la Casa Blanca, en octubre.

El resto se reparte entre repetidas participaciones en las cumbres de la ultraconservadora CPAC; la recepción de premios internacionales como el “León de la Libertad” o el del Instituto Milken, visitas a sitios y personalidades de la comunidad judía, como la tumba del Rebe de Lubavitch en Queens (que también visitara como presidente electo, en noviembre de 2023), o reuniones con empresarios como Elon Musk. En lo que hace a presencias en eventos deportivos, el Presidente ya estuvo en el inicio de los Juegos Olímpicos 2024 en París, invitado en aquella oportunidad por el presidente francés Emmanuel Macron.

Más allá de la sintonía con su par francés, las preferencias de Milei por llegar a distintos eventos en territorio norteamericano son claras. Luego del anuncio de la multimillonaria ayuda económica del Tesoro de Estados Unidos al país, antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, los gobiernos de la Argentina y los Estados Unidos formalizaron la semana pasada un marco para un nuevo acuerdo comercial que profundiza la cooperación bilateral, al estilo del que la primera potencia mundial formalizó, esa misma jornada, con Guatemala, Ecuador y El Salvador.

Más allá de la presencia o no de Messi, quien suele asistir a estos eventos mundiales organizados por la Federación Internacional de Futbol (FIFA) es el ex presidente Mauricio Macri, quien preside la fundación FIFA. Macri tiene un buen vínculo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien estará conduciendo el sorteo en la capital norteamericana.