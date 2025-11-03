Milei viaja a Miami para un foro empresarial: podría verse con Trump, pero el Gobierno no confía en conseguir la foto con Messi

Con capacidad para casi 15.000 asistentes, el imponente Kaseya Center de Miami será sede, a partir del miércoles, de un megaevento empresarial que congregará a grandes figuras de la política y el deporte.

Al denominado America Business Forum, donde están invitados, entre otros, Donald Trump y Lionel Messi, llegará el presidente Javier Milei, quien en su decimocuarto viaje a los Estados Unidos aprovechará para reforzar lazos con la primera potencia mundial, luego del contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre.

Mientras ambas administraciones “trabajan” para lograr un nuevo encuentro de Milei con Trump, una coincidencia del Presidente con Messi parece descartada. Por cuestión de horas, y a pesar de su público deseo personal de conocerlo, Milei no se cruzará con el astro futbolístico argentino, que vive en esa ciudad, pero que a lo largo de su exitosa carrera siempre fue reacio a sostener contactos con la política nacional.

En el caso de Trump, luego de la recepción oficial en la Casa Blanca, el pasado martes 14, cerca del Presidente descartan un nuevo encuentro en el marco del foro, aunque la reunión podría darse fuera del estadio de Miami Heat, donde se llevará a cabo el encuentro empresarial, en la cumbre de la CPAC, que se llevará a cabo en la misma ciudad.

“No hubo gestiones para eso, se da o no se da”, se atajaron en Balcarce 50 ante la consulta de si hay tratativas para que Milei se fotografíe junto al capitán del seleccionado campeón del mundo, que disertará ante el auditorio el miércoles, antes de la llegada del Presidente.

Javier Milei y Lionel Messi Archivo

“Es el mejor jugador de fútbol de la historia, por escándalo”, dijo Milei en febrero de 2024, cuando lo consultaron por Messi. En la misma entrevista, Milei afirmó que “le gustaría” conocer al rosarino, quien en febrero de este año sí le envió una camiseta firmada al Presidente, traída a Buenos Aires por los hermanos Más Santos, dueños de la franquicia del Inter de Miami.

Durante la estadía de Milei en New York, el mes pasado, para participar de la Asamblea General de la ONU, hubo alguna gestión extraoficial para juntarlos (Messi jugaba en esa ciudad por esos días para su club), pero las tratativas no prosperaron. “Messi no quiere que lo usen como bandera política”, reconocieron fuentes oficiales.

Según confirmaron en la Casa Rosada, y si no se producen cambios de última hora, Milei partirá el miércoles por la tarde desde Buenos Aires. Arribaría bien entrada la noche a Miami.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el flamante canciller, Pablo Quirno, acompañarán al Presidente en la delegación oficial, con retorno previsto para el sábado 8 por la mañana.

Además de su exposición en el foro, prevista para el jueves 6, y su participación en la cumbre conservadora CPAC, ese mismo día por la noche, Milei tendrá probablemente un encuentro con empresarios, con el resto de la agenda aún por definirse.

En cuanto a Trump, la expectativa estaba puesta precisamente en la reunión de la CPAC, ese mismo jueves 6 por la noche en Mar-a-Lago (de propiedad de Trump), aunque fuentes del Gobierno afirmaron que el presidente norteamericano estará en el mismo foro, pero el día anterior. “Muy difícil”, evaluaron en Balcarce 50.

Si Milei saliera de Buenos Aires un día antes, el martes 4, la foto podría producirse, reconocen por lo bajo encargados de la negociación bilateral.

Al margen de la foto, el vínculo bilateral pasa por un “óptimo” momento, después de la reunión de ambos presidentes y del salvataje financiero que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció días antes de las elecciones legislativas.

En el foro empresario, donde estarán el extenista español Rafael Nadal, el actor Will Smith, los empresarios Eric Schmidt y Steve Witkoff (también negociador de Estados Unidos para Medio Oriente) y la opositora venezolana María Corina Machado (vía Zoom), Milei jugará, otra vez, de local.

“Conocido por su postura libertaria audaz, su retórica antisistema y su estilo de liderazgo directo y sin complejos, se ha posicionado como un símbolo del cambio ideológico en la región”, reza su currículum en el sitio web del foro de Miami. “En el America Business Forum, la perspectiva de Milei ofrece una visión profunda del papel del liderazgo, la controversia y la convicción en la configuración del futuro de América Latina y más allá”, describe el sitio web del foro empresarial que recibirá al Presidente.