La llamativa calcomanía “simbólica” en un F-16 y la emoción de Petri

El presidente Javier Milei encabezó este sábado un acto en Córdoba que para el gobierno nacional estuvo cargado de simbolismo: después de una espera de meses, la Argentina recibió los primeros seis de los 24 aviones de combate F-16 que la administración libertaria le compró a Dinamarca para reforzar la defensa aérea.

Más allá de la presentación protocolar, en la que estuvieron presentes varios miembros del Gabinete, algunos momentos no pasaron desapercibidos. Cuando el jefe de Estado brindaba su discurso, el ministro de Defensa, Luis Petri, que dejará su cargo en los próximos días para asumir como diputado nacional, se mostró emocionado al recibir elogios por la compra de los aviones.

“Quiero agradecer particularmente al ministro Petri por su labor incansable para hacer todo esto posible, por el notable desempeño que tuvo al frente del Ministerio en general y, en especial, por haber materializado esta compra que, sin dudas, es un hito histórico para nuestras Fuerzas Armadas. Deja detrás suyo un legado enorme, del cual estos aviones son su mayor testamento”, destacó Milei.

Petri y Milei en Córdoba tras la presentación de seis F-16 Presidencia

Y es que el funcionario saliente fue la cara de gestión para que la Argentina obtenga las aeronaves, junto a los pilotos militares Juan Manuel Sosa y Cristian Dario Giaccaglia, según pudo reconstruir LA NACION.

La emoción de Petri cuando Milei lo elogió por la compra de los F-16

“Fanático” de estos supersónicos, Petri viajó a Dinamarca en junio y se subió a uno de ellos en lo que fue su “hito” más elogiado por Milei mientras estuvo al frente de la cartera.

Luis Petri en el F-16 en febrero X @luispetri

La calcomanía

Otra escena destacada ocurrió cuando, tras el aterrizaje de los seis F-16 en la pista del Área Material Río Cuarto, un militar se acercó a uno de ellos y lo “patentó” de manera temporal: con cuidado, le pegó una calcomanía de un león que representa al Presidente. El oficial apenas raspó una desprolijidad que le había quedado a la imagen y la adhirió al “caballo de batalla”.

El animal no era amarillo tal como suele definirse el libertario, sino celeste y blanco, como la bandera argentina.

Ssstwitter.com 1765028285678

“Fue algo simbólico”, indicaron a LA NACION fuentes que estuvieron presentes en el acto. La idea fue del Ministerio de Defensa y sólo se la pegaron a un avión, no a los seis.

Además, aclararon a este diario que la despegarán en breve.

Un tercer momento que destacan dentro de las Fuerzas Armadas es la rapidez con la que vuelan los aviones de combate adquiridos. “Mientras Milei viajaba por aire hacia Río Cuarto, los F-16 salieron de Córdoba, hicieron el vuelo rasante sobre la ciudad, y volvieron a suelo cordobés”, destacaron a este medio.

Milei se subió a un F-16 en Córdoba Presidencia

Los F-16 vuelan a velocidad mach 2, es decir a más de 2400 kilómetros por hora. Sin embargo, cuando se desarrolló el sobrevuelo por Buenos Aires y Río Cuarto, lo hicieron a 700 km/h para que se los pueda apreciar.

Las aeronaves de combate –cuatro biplazas y dos monoplazas- forman parte del lote comprado a Dinamarca, equipados con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos. El costo total de las adquisiciones asciende a US$650 millones.