Militantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular ( CTEP), comandada por Juan Grabois, ingresaron a shoppings porteños y reclamaron por la emergencia alimentaria.

Los dos centros comerciales elegidos para la manifestaciones fueron el Alto Palermo y Patio Bullrich, ambos de la empresa IRSA. Según pudo saber LA NACION, la protesta duró unos 20 minutos y participaron alrededor de 50 manifestantes.

Las autoridades de los centros comerciales involucrados decidieron cerrar los locales cercanos a la zona de la manifestación. En el caso del Patio Bullrich fue en la zona del restaurante Francesca. En tanto, en el Alto Palermo el lugar elegido por los manifestantes fue la zona de la escalera que da a la calle Berutti.

La irrupción de los manifestantes no dejó heridos ni daños en los paseos comerciales y locales. El reclamo fue para que el Gobierno declare la emergencia alimentaria.

Un movimiento con representación nacional, salvo en Santa Cruz

La CTEP cuenta entre sus filas a 150 mil personas distribuidas en casi todo el país, con excepción de la provincia de Santa Cruz, donde nació el kirchnerismo.

Dentro de la fuerza convergen algunas de las organizaciones con mayor representación política. Por ejemplo, la integran el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, de Grabois. En tanto, la cabeza nacional de la CTEP es Esteban "Gringo" Castro, un dirigente barrial surgido en Moreno, provincia de Buenos Aires.

Ayer Grabois había dicho que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo volvió a agredir públicamente "con total irresponsabilidad, abusando de la autoridad que les da su mandato institucional para atacar a un ciudadano".

"Me atribuye acciones de protesta que nuestra organización no realizó, en el marco de una interna evidente entre el ala violenta del gobierno y el ala dialoguista de la Ministra (Carolina) Stanley", aseguró el dirigente social y agregó: "Las apenas veladas amenazas de Bullrich se combinan con una feroz campaña en las redes sociales para mostrarnos 'violentos'. El gobierno promueve a través suyo una situación de confrontación permanente y me han elegido como enemigo, casi diría, como blanco".

Grabois, luego pidió: "Sería bueno que en aras de la paz social desde el Ministerio de Desarrollo Social expliquen cual ha sido nuestra conducta histórica de resistencia no violenta, protesta social y negociación colectiva, desde la firmeza de nuestra oposición a las políticas del gobierno pero en los marcos de la democracia".