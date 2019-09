El ala dura de los piqueteros desafía con otro acampe, ahora de 48 horas

Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

El Polo Obrero ocupa una sede oficial en Mar del Plata y prevé más protestas en la 9 de Julio

María Paula Etcheberry
10 de septiembre de 2019

En medio de las disputas por la eventual sanción de la ley de emergencia alimentaria, el ala dura de las agrupaciones piqueteras redobló la apuesta al anunciar un posible acampe de 48 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social para los próximos días. El Polo Obrero y la facción de Barrios de Pie alineada con Libres del Sur encabezarían la protesta, en caso de concretarse. Al mismo tiempo, la agrupación de izquierda continúa con la ocupación de las oficinas de Desarrollo Social en Mar del Plata.

En una primera instancia, las organizaciones sociales buscarán que el Gobierno les conceda una reunión similar a la que "los cayetanos" mantuvieron ayer con funcionarios de la cartera de Carolina Stanley. En caso de fracasar, realizarán otro acampe parecido al de la semana pasada, esta vez con mayor tiempo de permanencia sobre la 9 de Julio.

"No pensamos solo en una escalada de medidas. Queremos una mesa de negociación, una reunión para evitar llegar al acampe. Que nos reciba [Carlos] Pedrini", dijo a LA NACION Eduardo Bebilloni, dirigente del Polo Obrero, en referencia al secretario de Articulación de Política Social, que ayer se reunió con referentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente Darío Santillán y Somos-Barrios de Pie.

"Si no, no nos va a quedar otra que volver a las calles. Queremos darle tiempo al Gobierno porque es una medida muy costosa. No nos es grato el acampe", completó Bebilloni.

Agrupaciones sociales que participaron de la protesta anterior, como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la fracción del Frente Popular Darío Santillán que no responde al kirchnerismo, no tienen previsto volver a acampar junto al Polo Obrero. Se reunirán hoy con funcionarios de Desarrollo Social para plantearles sus reclamos.

Ocupación

Al mismo tiempo, el Polo Obrero todavía mantiene ocupada la sede de Desarrollo Social en Mar del Plata. Tomaron las oficinas hace 12 días, para reclamar por mejoras en los planes de trabajo.

"Estamos pidiendo trabajo genuino y más planes-puestos para aquellos compañeros que en los últimos meses se han quedado sin trabajo", explicó Pablo Barragán, dirigente del Polo Obrero en la ciudad balnearia, en diálogo con la agencia Télam. Barragán agregó que reclaman "un aumento de $7500, teniendo en cuenta la situación que se está viviendo en nuestro país".

El dirigente afirmó que tiene "esperanza de que nos atiendan, salvo que seamos invisibles y no se den cuenta de que estamos. Nos acusan de ocupar la sede del Ministerio, pero no es así, ya que los funcionarios pueden entrar y salir si quieren", concluyó.

El triunvirato piquetero más dialoguista

Esteban Castro (CTEP)

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular cuenta con una tropa de 150.000 personas en todo el país y representación en todas las provincias, salvo Santa Cruz. Es, a su vez, la agrupación social más política: la integran el Movimiento Evita, que lidera Emilio Pérsico, y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que encabeza Juan Grabois. Su líder es Esteban "Gringo" Castro, un dirigente barrial surgido en Moreno.

Daniel Menéndez (Barrios de Pie)

Nació en diciembre de 2001, producto de la crisis y el estallido social que derivó en la salida anticipada del expresidente radical Fernando de la Rúa. Tiene representación en 23 de las 24 provincias y más de la mitad de sus 40.000 adherentes está alcanzado por algún plan social. Es la pata social de Libres del Sur y surgió como un desprendimiento de la Federación Tierra y Vivienda, que lideró Luis D'Elía. La raíz de su crecimiento está en los barrios y las cooperativas.

Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista Combativa, CCC)

El área de influencia de la Corriente Clasista y Combativa es La Matanza, aunque el poder de su organización radica en el campesinado. Integran la CCC unas 70.000 personas, de las cuales la mitad perciben algún plan social o de empleo, según registros de la agrupación de 2018. Juan Carlos Alderete, un referente piquetero en los 90, es el líder desde hace dos décadas. Alderete es un pragmático y fue uno de los impulsores de unir el reclamo de los diferentes sectores.