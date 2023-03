Ministerio de las Mujeres: Acuña y Cerruti se cruzaron en una discusión cargada de ironía

escuchar

Los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuando le consultaron si cerrará el Ministerio de las Mujeres en caso de ser presidente, y su respuesta de que reducirá las áreas estatales a la mitad, todavía dejan esquirlas. Esta mañana se produjo un fuerte cruce entre la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien defendió que se mantenga esta dependencia a cargo de Ayelén Mazzina; y la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, que respaldó la postura de su jefe político. “Vos sos ministra y no pido cerrar el ministerio”, lanzó la vocera de la Casa Rosada contra la funcionaria que tiene intenciones de postularse para conducir la Capital.

Cuando Rodríguez Larreta consideró que la importancia que se le da desde el Gobierno a un tema no depende de tener un ministerio, una secretaría o una subsecretaría, Mazzina defendió el área que conduce al alegar que bajo esta jerarquía hay mayor presupuesto y posibilidades de aplicar políticas públicas.

Tras eso, Acuña salió en defensa de Rodríguez Larreta. “Me hubiese gustado escuchar al kirchnerismo defendiendo el derecho a trabajar de las miles de mujeres que tuvieron que quedarse en sus casas, con las escuelas cerradas, durante la cuarentena. No nos quedamos en la retórica y abrimos las aulas, también por una cuestión de género. Tampoco los escuché oponerse al paro docente que organizaron los sindicatos kirchneristas para impedir el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades que se construye en las aulas”, comentó ayer la ministra de Educación capitalina en Twitter, contra los profesores que no asistieron a los colegios para participar de las movilizaciones por el 8M.

“Hay que poner fin de una vez a los relatos. Desde su creación, el Ministerio de la Mujer solo sirvió para la creación de cargos políticos y como caja para la militancia. Hablar de igualdad de género no debe ser solo una expresión de deseo para quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Debe ser una meta clara a alcanzar con políticas públicas que generen oportunidades reales y transformen la vida de las mujeres”, consideró la precandidata.

Fue en ese momento que Cerruti salió a oponerse a los planteos de la funcionaria porteña. “La propuesta por el Día Internacional de la Mujer es cerrar el Ministerio de la Mujer. Amiga, la derecha va por tus derechos”, advirtió la portavoz.

Pero Acuña no se calló y le respondió. “¿De qué derechos hablás, Gaby? 100% de inflación, uno de cada dos chicos es pobre y dos años de colegios cerrados. Amiga, el kirchnerismo va por tu libertad”, ironizó la referente de Pro.

Pero Cerruti tomó el guante y redobló la apuesta. “Hablemos de las escuelas en la Ciudad. De las vacantes que faltan, de las viandas que apestan, del calor en verano y el frío en invierno. En la ciudad más rica del país. Donde se gasta más en pauta y veredas que en educación”, enumeró la ladera del presidente Alberto Fernández, que cerró: “Y vos sos ministra y no pido cerrar el ministerio”,

