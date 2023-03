Morales y Rodríguez Larreta coincidieron en Expoagro y renovaron su sintonía en medio de la interna

escuchar

SAN NICOLÁS (Enviado especial).- La carpa del restaurante más visitado de la muestra Expoagro 2023 explotaba de gente y los responsables del lugar solo dejaban ingresar a quienes hubieran hecho una reserva. El ruido que generaban los cientos de personas presentes en ese salón y el incesante trajinar de los mozos hacía difícil el diálogo. Pero, a pesar del ambiente poco propenso para la charla en privado, Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta encontraron el momento para fundirse en un abrazo, dialogar unos minutos, despedirse y comprometerse a una próxima charla.

Morales y Larreta coincidieron este miércoles en Expoagro. Sus llegadas estuvieron separadas por un par de horas y los dos terminaron confluyendo con sus comitivas en un restaurante especializado en parrilla. Ambos mostraron similitudes en el discurso al momento de hablar de las definiciones internas en Juntos por el Cambio, con confianza en las PASO como sistema para dirimir candidaturas. La foto del abrazo que se dieron en medio de la comida reflejó la buena sintonía entre los dos precandidatos a presidente (el jefe de gobierno porteño ya se lanzó oficialmente, y el gobernador de Jujuy lo hará en los próximos días).

“Pro ha copiado lo peor de nosotros, que es la interna. Donde hay dos radicales, hay una interna; donde hay dos de Pro resulta que también hay una interna”, dijo con una sonrisa Morales, al brindar declaraciones a la prensa en el autódromo y predio ferial de esta ciudad.

Galli, Santilli, Barroso, Hotton, Passaglia, Larreta, Petrecca, Delfino y Creus, en Expoagro Marcelo Manera - LA NACION

Consultado sobre las definiciones pendientes en varias provincias, Morales apeló a las PASO como solución a esos conflictos de Juntos por el Cambio. “Hay que estar tranquilos y más unidos que nunca. Tenemos un plan de gobierno casi definido en Juntos por el Cambio, lo que no tuvimos en 2015. En Mendoza estamos esperando que Pro resuelva, no hay motivo para que vayan por fuera de Cambia Mendoza, porque hay PASO” , ejemplificó. “En Tucumán, como no hay tiempo para una interna porque apretaron mucho el cronograma electoral, tal vez una encuesta, o un acuerdo podamos lograr”, puntualizó, e ironizó sobre Córdoba: “Parecen una pareja Luis Juez y Rodrigo de Loredo, que es nuestro candidato”.

Morales se movió por la muestra acompañado de una nutrida comitiva radical que integraban, entre otros, los diputados Julio Cobos, Ricardo Buryaile y Miguel Bazze; los senadores Julio Martínez, Daniel Kroneberger y Julio Cobos; el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y el diputado bonaerense Walter Carusso.

Otros radicales, como Gustavo Valdés (gobernador de Corrientes), Rodolfo Suarez (gobernador de Mendoza), Facundo Manes y Alfredo Cornejo, entre otros, se tomaron la semana pasada una foto con Patricia Bullrich, sin Morales en la imagen, y avivaron la interna con un nuevo condimento. “No son díscolos, son buenos radicales que le dan marco a Patricia. Así somos. Vamos a estar unidos. Esa foto es perfecta. Tenemos que ayudarnos y vamos a estar unidos para que haya un presidente radical” , dijo con una sonrisa el gobernador de Jujuy, cuando fue consultado en una conferencia de prensa antes de recorrer la muestra y almorzar.

Morales, de recorrida por Expoagro Marcelo Manera - LA NACION

El jefe de gobierno porteño también recorrió los stands de Expoagro. En medio de esa caminata, dialogó brevemente con LA NACION y coincidió con Morales en su confianza en las internas como mecanismo de definición de candidaturas. “Hay una PASO, con lo cual todos los que quieren ser candidatos...”, afirmó a este diario sin completar la frase y antes de retomar el mensaje para el campo que reiteró en la exposición : “Acá lo importante es que podamos ayudar al campo. Todo el complejo agroalimenticio exportador podría aumentar 50% las exportaciones en un período de gobierno”.

En la recorrida por la exposición, Larreta caminó acompañado por intendentes como Pablo Petrecca (Junín) y Ezequiel Galli (Olavarría), que oficiaron de improvisados fotógrafos ante algunos pedidos de visitantes de la muestra que se acercaban al candidato presidencial. El precandidato a intendente de La Matanza Eduardo “Lalo” Creus también se sumó a esa recorrida. Otro intendente que lo acompañó fue Mariano Barroso, de 9 de Julio.

En pleno mediodía, Larreta recibió pocos saludos al caminar por la calle “Integra YPF Agro” (ubicada en la recta principal del autódromo de San Nicolás, sede de Expoagro). Lo pararon más personas cuando dobló por la “Calle 9″, luego se acercó a saludar a un grupo de muchachos que se resguardaba del sol bajo una máquina agrícola, y su momento de mayor intensidad en cuanto a interacción con los asistentes a la feria fue cuando se mezcló entre la gente en las mesas del sector gastronómico.

Al pasar, Larreta comentó que seguramente saludaría a Morales si se lo encontraba. Ese encuentro se produjo en el restaurante, e incluyó abrazos y fotos, que también protagonizó Diego Santilli , precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Había dos grandes mesas, de unos veinte comensales cada una, en las que estaban, por un lado, la comitiva radical y, por otro, la del larretismo, que incluía nuevos aliados, como Cynthia Hotton. En paralelo, aunque en una mesa más reducida y alejada de la de la tropa de Juntos por el Cambio, almorzaban los peronistas Martín Insaurralde (jefe de Gabinete bonaerense), Mariano Cascallares (diputado provincial e intendente de licencia en Almirante Brown), Federico Otermín (presidente de la Cámara de Diputados bonaerense), y Walter Torchio (senador bonaerense y exintendente de Carlos Casares). Venían de recorrer la muestra y, en particular, el stand del Banco Provincia. El titular del banco, Juan Cuattromo, los acompañaba en el almuerzo.

Rodríguez Larreta tenía una agenda apretada de participaciones radiales, por lo cual estuvo unos minutos en el restaurante, almorzó y se retiró con un saludo a Morales a la distancia y convocándolo a reunirse en breve. En San Nicolás, ese encuentro no estaba agendado. La actividad del jefe de gobierno porteño en la ciudad se cerraba con una reunión con los hermanos Passaglia (Manuel, intendente de la ciudad, y Santiago, diputado bonaerense).