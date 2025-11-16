Mirtha Legrand interrogó a Fabiola Yañez: desde la fiesta de Olivos y el ojo morado hasta la cuota alimentaria

El sábado por la noche, la ex primera dama Fabiola Yáñez fue una de las invitadas al programa de Mirtha Legrand. Allí se refirió a la denuncia por violencia de género contra su expareja Alberto Fernández y negó haber organizado la fiesta en la quinta de Olivos durante la cuarentena por Covid-19. “No me voy a cansar de pedirle disculpas a todos los argentinos, sé que no se debió hacer”, sostuvo Yañez.

“No lo organicé yo”, aseguró Yáñez cuando Legrand le preguntó directamente si había sido la responsable de la polémica reunión. Sin embargo, no contenta con la respuesta, la conductora indagó en lo ocurrido y le recordó la imagen en la que se la veía con una copa en la mano.

“Yo te estoy ayudando para que confieses todo porque la gente, de pronto, tiene versiones contrapuestas”, le aclaró Mirtha y le achacó: “Mi hermana y querida Goldie falleció en pandemia y vi el funeral a través de la televisión”.

La ex primera dama respondió que aquella reunión “fue una cena” y afirmó que “no fue ni un brindis que organizó ‘mi querida Fabiola’ ni una fiesta”. ”No fue lo que se mostró”, dijo y repitió: “Lo que yo hice estuvo mal, no me voy a cansar de pedir disculpas”.

“Ese mismo día hubo una actividad y algunas de esas personas que estaban trabajando en esa actividad, se quedaron”, explicó Yáñez. También afirmó que el entonces mandatario primero negó haber estado en la reunión y más tarde modificó su versión. “El presidente fue el que dijo que no había estado presente. Y después fue el que dijo ‘mi querida Fabiola, tal cosa’”, señaló.

Por otro lado, Mirtha indagó en la denuncia por violencia de género que surgió tras la aparición de una foto en la que se veía a Yañez con un aparente hematoma en el ojo. “¿Él te golpeaba? ¿Por qué te golpeaba? Porque la mujer prácticamente no tiene forma de defenderse. Ese ojo morado ¿existió?“, quiso saber la diva de la televisión.

“Sí, existió”, aseveró Yañez. “Delante del médico de la unidad presidencial y de otro medico que ese mismo día vinieron para saber por qué tenía el ojo así, tanto lo que él dijo como lo que yo dije, es que fue una cuestión después de una discusión (...) Me dolía, se hinchaba (...)”, respondió.

En otro tramo de la entrevista, Mirtha le preguntó: “¿Qué querés? ¿Qué es lo que te hace feliz?“. ”El bienestar de mi hijo", respondió la ex primera dama. No obstante, inconforme con la respuesta, ahondó: “Pero, ¿vos querés que te mantengan, a vos ya tu hijo? ¿No te pasan dinero?“.

”No, yo no quiero que me mantengan", manifestó Yañez y siguió: “El señor dijo que no se puede hablar de eso, evidentemente le da vergüenza. Un hombre que trae a un hijo al mundo y que jamás quiso en una audiencia por alimentos, que unilateralmente se retiraba y no aceptaba nada... creo que uno trae a un hijo para darle amor, una buena vida, un techo”.

Las palabras de Yáñez se produjeron días después de la reaparición mediática de Alberto Fernández. El exmandatario participó de un reportaje en el canal de streaming Blender, donde se refirió al video grabado con Tamara Pettinato en la Casa Rosada.

Según explicó el expresidente, ese registro era parte de un intento de “broma” destinado al periodista Ernesto Tenembaum, luego de que éste cuestionara su gestión. Fernández relató que la situación surgió tras una entrevista con un medio extranjero, pero sostuvo que el video nunca se envió porque Pettinato “nunca dijo lo que yo le pedía que dijera”, en referencia a la frase “decime algo lindo” que se escucha en el video que luego se reproduzco numerosas veces en las redes sociales.

Alberto Fernández subrayó el daño que pueden hacerle las disputas internas a la gestión de Axel Kicillof Captura Blender

En esa misma entrevista, Fernández también analizó el futuro del peronismo y mencionó nombres que considera competitivos para las elecciones presidenciales de 2027. Entre ellos, ubicó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien definió como un dirigente “muy inteligente y muy preparado”, aunque enfrentado a “una situación de adversidad muy grande”.

El expresidente también incluyó entre los posibles candidatos al exministro de Economía Sergio Massa, al exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, a los hermanos Martín Soria y María Emilia Soria, y a los exfuncionarios de su gobierno: Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi.