escuchar

El final del debate presidencial generó repercusiones de todo tipo y las redes sociales fueron el lugar elegido para expresarse a favor y en contra de los protagonistas del encuentro. En medio de los miles de comentarios y publicaciones, se destacó el mensaje de apoyo de Moria Casán a la titular de AySA y esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini, quien le respondió a Javier Milei por las menciones que el candidato de La Libertad Avanza (LLA) hizo sobre ella.

“Aguante la vaginocracia ,te banco, aguanten las cloacas para sacar mierda #MASSA ,MALENA, los dos comienzan con MA, #MAMI MO los banca”, escribió la artista en respuesta al posteo que había hecho la funcionaria en defensa a lo que consideró un ataque del libertario.

Aguante la vaginocracia ,t banco ,aguanten las cloacas para sacar mierda #MASSA ,MALENA,,los 2 comienzan con MA,#MAMI MO los banca — Moria Casán (@Moria_Casan) November 13, 2023

Al terminar el debate presidencial, Galmarini se expidió sobre los dichos del candidato de LLA, que la mencionó y la responsabilizó de los resultados electorales del ministro de Economía. “Cada vez que fue tu mujer a las elecciones, perdiste. O puede que te conozcan demasiado”, le dijo.

De inmediato, Galmarini lo acusó de machista y aseguró que la forma en la que Milei habló de ella es la misma con la que habla “de cada mujer argentina”. “Soy la mujer de Sergio Tomás en mi casa; fuera soy una militante política del peronismo”, publicó en su cuenta de X, y fue allí donde recibió el respaldo de la pareja de su padre.

Después, la jurado del Bailando redobló la apuesta y, sin ninguna mención, hizo otra particular publicación que aludió a uno de los intercambio más fuertes que hubo entre los aspirantes presidenciales.

Tal como ya había pedido en otra oportunidad, Massa volvió a sugerirle a su rival someterse a un psicotécnico, examen que sirve para medir conductas y capacidades de un candidato a la hora de contratarlo en un posible trabajo. “Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste”, retó Massa. Sin embargo, Milei lo desmintió: “No me negué, dije que estaba dispuesto. Cómo me voy a negar si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer. Vos que viviste siempre del Estado no lo hiciste nunca”.

En ese sentido, la actriz subió una placa con la la definición de este examen: “Test psicotécnico: pruebas estandarizadas que sirven para medir conductas capacidades y habilidades de un candidato o candidata de cara a posibles contrataciones... no te dio el psico... oh. Esto se trata de salud? Tiene que ser pública”.

LA NACION

Temas Moria Casán