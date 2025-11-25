Muerte de Juan José Mussi: las repercusiones del arco político tras el fallecimiento del histórico intendente de Berazategui

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, murió este lunes a los 84 años y distintas figuras del peronismo expresaron su pesar en redes sociales. El histórico dirigente, que atravesaba su sexto período al frente del municipio y había sido reelecto en 2023, se encontraba internado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce – Néstor Kirchner, de acuerdo con un comunicado difundido por su propia cuenta oficial, que señaló que fue atendido por un equipo especializado.

La noticia generó una inmediata reacción de referentes políticos de distintos sectores del justicialismo, que recordaron la extensa trayectoria del dirigente y su vínculo con el municipio del sur del conurbano bonaerense. Entre ellos, la exvicepresidenta Cristina Kirchner fue una de las primeras en publicar un mensaje en X, donde lo definió como un “gran e histórico intendente” y recordó que también se desempeñó como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante su gobierno.

Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión.



Nuestro… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 24, 2025

Mussi ejerció la intendencia por primera vez desde 1987 hasta 1994, cuando dejó el cargo para asumir como ministro de Salud bonaerense durante la gestión de Eduardo Duhalde. Más tarde tuvo un segundo período al frente del municipio entre 2003 y 2010, momento en que fue sucedido por su hijo, Juan Patricio Mussi, quien permaneció al frente de la comuna hasta 2019. Ese mismo año, el dirigente volvió para una tercera etapa, que continuó hasta su fallecimiento. En su mensaje, Cristina Kirchner también envió condolencias a su familia y en especial “a su hijo Patricio”, quien también fue jefe comunal.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se sumó a los mensajes de despedida y calificó a Mussi como un “militante incansable” y “referente histórico del peronismo”. A través de X, expresó su acompañamiento a la familia y afirmó: “Lo vamos a extrañar”.

Con muchísima tristeza despedimos al querido Juan José Mussi. Un militante incansable, referente histórico del peronismo y sobre todo un compañero ejemplar, solidario y comprometido con los derechos de nuestro pueblo.



Un abrazo a sus familiares y amigos y a todos los vecinos de… — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 24, 2025

El expresidente Alberto Fernández también manifestó su pesar y sostuvo que el dirigente fue “un gran compañero” y “una persona excepcional”. En un mensaje acompañado por una foto de ambos, lamentó la pérdida para Berazategui y para el peronismo, y afirmó que siempre valoró su “lealtad inquebrantable”.

Con profundo dolor me entero del fallecimiento de Juan José Mussi.

Se fue un gran compañero, un enorme intendente y, sobre todo, una persona excepcional.

Berazategui pierde a uno de sus mejores hijos y el peronismo a un militante leal y consecuente.

Siempre admiré su lealtad… pic.twitter.com/V5h4akWvnu — Alberto Fernández (@alferdez) November 24, 2025

Desde el PJ bonaerense también publicaron un mensaje de despedida en el que describieron al dirigente como “un hombre del peronismo” que se desempeñó como intendente, ministro de Salud provincial y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En ese comunicado manifestaron su acompañamiento a la familia y destacaron la trayectoria del dirigente.

El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires despide con mucho dolor al compañero Juan José Mussi. Querido Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui, ministro de salud de bonaerense y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante la… pic.twitter.com/QwyiDJ7kFz — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) November 24, 2025

Entre las nuevas repercusiones, el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández señaló que Berazategui pierde “un tipo enorme y un responsable de la salud, el gobierno y el peronismo”. También afirmó que mantendría presentes su recuerdo y sus tradicionales saludos de cada 9 de enero, una fecha que compartían como aniversario personal.

Querido Negro, amigo y compañero…

Que pena y cuánto dolor que implica tu pérdida.

Berazategui pierde un tipo enorme y un responsable de la salud, el gobierno y el peronismo. Nací en Beraza y siempre te lo recordaba con cariño y reconocimiento. El 9 de enero, día de tu cumple (y… pic.twitter.com/4109kVb3y0 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) November 25, 2025

El senador bonaerense Federico Fagioli, referente de Patria Grande, envió “un abrazo enorme” a la familia y a los habitantes del distrito que gobernaba. En su mensaje, afirmó que el intendente “transformó Berazategui”, en referencia a su desempeño a lo largo de sus distintos períodos al frente de la municipalidad.

Un abrazo enorme a la familia y a todos los berazateguenses por la gran perdida del compañero Mussi, quien transformó Berazategui. https://t.co/YFup8oSlW6 pic.twitter.com/tWB0HZTMjd — Federico Fagioli (@Fede_FagioliOK) November 24, 2025

El senador nacional Juan Manzur, presidente del PJ tucumano y exgobernador de Tucumán, también se sumó a las condolencias y señaló que se trataba de “un gran compañero y un entrañable amigo”. En su mensaje, recordó que el dirigente transformó el distrito y envió su acompañamiento a sus familiares en este momento de dolor.

Juan José Mussi fue un gran compañero y un entrañable amigo.

Dirigente ejemplar del peronismo, transformó para siempre a su amado Berazategui.

Acompaño a su familia en este momento de dolor. pic.twitter.com/c2kXXl0Cc0 — Juan Manzur (@JuanManzurOK) November 24, 2025

El diputado nacional Santiago Cafiero, exjefe de Gabinete y excanciller, definió al intendente como “un peronista de verdad”. En su publicación afirmó que gobernó siempre “cerca de su pueblo” y señaló que su legado se mantendrá presente “en cada barrio” del municipio y en los militantes que valoraron su compromiso.

Murió Juan José Mussi, un intendente ejemplar y un peronista de verdad.



Se va un militante incansable, un compañero de todas las horas y un hombre que gobernó siempre con honestidad y cerca de su pueblo. pic.twitter.com/OvdaIezB8X — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) November 24, 2025

Por su parte, el senador electo Jorge Capitanich, presidente del PJ chaqueño y exjefe de Gabinete, recordó al dirigente como “un gran compañero caracterizado por su compromiso y trayectoria profesional y política”. Y brindó su acompañamiento a su familia y amigos.

Con dolor despedimos a Juan José Mussi, un gran compañero y amigo que dedicó su vida a cuidar a nuestro pueblo.



Médico, militante, intendente, referente incansable de la salud pública y del peronismo.

Un gran compañero caracterizado por su compromiso y trayectoria profesional y… — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) November 24, 2025

El municipio informó que durante este martes se llevará a cabo la despedida de Mussi en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, dentro de ese distrito, donde vecinos y allegados podrán acercarse durante gran parte del día para rendir homenaje al intendente.

Desde la administración local, se informó que el velatorio se realizará desde las 8 a las 20 horas, e invitó a vecinos, vecinas y allegados a despedir al jefe comunal. El mensaje oficial fue compartido en las redes sociales del distrito, en paralelo a los mensajes de diferentes dirigentes del peronismo.