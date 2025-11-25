LA NACION

Muerte de Juan José Mussi: las repercusiones del arco político tras el fallecimiento del histórico intendente de Berazategui

Dirigentes nacionales, provinciales y exfuncionarios expresaron su pesar en redes sociales tras la muerte del jefe comunal de 84 años

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
Diferentes dirigentes políticos expresaron su pesar por la muerte de Juan José Mussi
Diferentes dirigentes políticos expresaron su pesar por la muerte de Juan José Mussi

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, murió este lunes a los 84 años y distintas figuras del peronismo expresaron su pesar en redes sociales. El histórico dirigente, que atravesaba su sexto período al frente del municipio y había sido reelecto en 2023, se encontraba internado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce – Néstor Kirchner, de acuerdo con un comunicado difundido por su propia cuenta oficial, que señaló que fue atendido por un equipo especializado.

La noticia generó una inmediata reacción de referentes políticos de distintos sectores del justicialismo, que recordaron la extensa trayectoria del dirigente y su vínculo con el municipio del sur del conurbano bonaerense. Entre ellos, la exvicepresidenta Cristina Kirchner fue una de las primeras en publicar un mensaje en X, donde lo definió como un “gran e histórico intendente” y recordó que también se desempeñó como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante su gobierno.

Mussi ejerció la intendencia por primera vez desde 1987 hasta 1994, cuando dejó el cargo para asumir como ministro de Salud bonaerense durante la gestión de Eduardo Duhalde. Más tarde tuvo un segundo período al frente del municipio entre 2003 y 2010, momento en que fue sucedido por su hijo, Juan Patricio Mussi, quien permaneció al frente de la comuna hasta 2019. Ese mismo año, el dirigente volvió para una tercera etapa, que continuó hasta su fallecimiento. En su mensaje, Cristina Kirchner también envió condolencias a su familia y en especial “a su hijo Patricio”, quien también fue jefe comunal.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se sumó a los mensajes de despedida y calificó a Mussi como un “militante incansable” y “referente histórico del peronismo”. A través de X, expresó su acompañamiento a la familia y afirmó: “Lo vamos a extrañar”.

El expresidente Alberto Fernández también manifestó su pesar y sostuvo que el dirigente fue “un gran compañero” y “una persona excepcional”. En un mensaje acompañado por una foto de ambos, lamentó la pérdida para Berazategui y para el peronismo, y afirmó que siempre valoró su “lealtad inquebrantable”.

Desde el PJ bonaerense también publicaron un mensaje de despedida en el que describieron al dirigente como “un hombre del peronismo” que se desempeñó como intendente, ministro de Salud provincial y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En ese comunicado manifestaron su acompañamiento a la familia y destacaron la trayectoria del dirigente.

Entre las nuevas repercusiones, el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández señaló que Berazategui pierde “un tipo enorme y un responsable de la salud, el gobierno y el peronismo”. También afirmó que mantendría presentes su recuerdo y sus tradicionales saludos de cada 9 de enero, una fecha que compartían como aniversario personal.

El senador bonaerense Federico Fagioli, referente de Patria Grande, envió “un abrazo enorme” a la familia y a los habitantes del distrito que gobernaba. En su mensaje, afirmó que el intendente “transformó Berazategui”, en referencia a su desempeño a lo largo de sus distintos períodos al frente de la municipalidad.

El senador nacional Juan Manzur, presidente del PJ tucumano y exgobernador de Tucumán, también se sumó a las condolencias y señaló que se trataba de “un gran compañero y un entrañable amigo”. En su mensaje, recordó que el dirigente transformó el distrito y envió su acompañamiento a sus familiares en este momento de dolor.

El diputado nacional Santiago Cafiero, exjefe de Gabinete y excanciller, definió al intendente como “un peronista de verdad”. En su publicación afirmó que gobernó siempre “cerca de su pueblo” y señaló que su legado se mantendrá presente “en cada barrio” del municipio y en los militantes que valoraron su compromiso.

Por su parte, el senador electo Jorge Capitanich, presidente del PJ chaqueño y exjefe de Gabinete, recordó al dirigente como “un gran compañero caracterizado por su compromiso y trayectoria profesional y política”. Y brindó su acompañamiento a su familia y amigos.

El municipio informó que durante este martes se llevará a cabo la despedida de Mussi en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, dentro de ese distrito, donde vecinos y allegados podrán acercarse durante gran parte del día para rendir homenaje al intendente.

Desde la administración local, se informó que el velatorio se realizará desde las 8 a las 20 horas, e invitó a vecinos, vecinas y allegados a despedir al jefe comunal. El mensaje oficial fue compartido en las redes sociales del distrito, en paralelo a los mensajes de diferentes dirigentes del peronismo.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Las historias y confesiones de los protagonistas del caso de los Cuadernos durante el juicio
    1

    Más allá de los Cuadernos: las historias y las confesiones de los protagonistas del caso durante el juicio

  2. Mussi, una espada de la vieja guardia de intendentes que blindó su distrito y se adaptó a todas las caras del PJ
    2

    Juan José Mussi, una espada de la vieja guardia de intendentes que blindó su distrito y se adaptó a todas las caras del PJ

  3. Javier Cardini, otro funcionario separado de su cargo en medio del escándalo de las presuntas coimas
    3

    Javier Cardini, otro funcionario separado de su cargo en medio del escándalo de presuntas coimas en Andis

  4. Milani defendió que se nombre a un militar en Defensa, pero criticó a Presti por "liberal"
    4

    César Milani respaldó la designación de un militar en Defensa y se diferenció de Agustín Rossi y Jorge Taiana

Cargando banners ...