Mundial Qatar 2022: María Eugenia Vidal le envió una advertencia al Gobierno de cara a la final

escuchar

María Eugenia Vidal opinó este viernes sobre la decisión que deben adoptar los jugadores de la selección luego de disputar la final del Mundial de Qatar. La dirigente de Juntos por el Cambio pidió no politizar el logro de los jugadores una vez que lleguen el país.

“Creo que la selección se debería mantener al margen de la política”, afirmó en declaraciones a LN+. La diputada de Juntos por el Cambio señaló, no obstante, que se hará “lo que ellos decidan”, aunque consideró que no debería politizarse. “Ni el Presidente, ni nadie debería hacerlo”, manifestó.

Vidal se refirió, particularmente, a la posibilidad de que los jugadores sean recibidos en la Casa Rosada. Si fuera impuesto, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires señaló que se trataría de “una intención de utilización” de los futbolistas argentinos.

Argentina es finalista de la Copa del Mundo tras ganarle a Croacia Aníbal Greco - LA NACIÓN

“Una cosa es que los jugadores de buena fe vayan [a la Casa Rosada] porque quieren salir a a saludar a la gente que está en Plaza de Mayo. Eso es absolutamente genuino”, expresó. Y añadió: “Lo que me parece mal es que alguien, que no sea de la selección, esté en una foto porque no se lo ganó”.

“Los que se lo ganaron fueron ellos y el DT. No fuimos ninguno de los que hacemos política. Por eso en la foto tienen que estar los que se lo ganaron, y los que nos dieron esta alegría”, amplió Vidal.

No obstante, señaló que el conjunto encabezado por Lionel Messi se ganó “el derecho a decidir” y sostuvo que tienen que ir a donde ellos “quieran”. “No me parece tan grave dónde se saquen la foto, sino que sea de ellos y que sea para todos los argentinos”, agregó.

“Los argentinos no están para bancar una curva de aprendizaje”

Como parte de la situación actual, María Eugenia Vidal se refirió al escenario que se abre a partir de 2023 y se mostró esperanzada respecto de lo que pueda lograr un gobierno de Juntos por el Cambio si gana las elecciones el próximo año. No obstante, marcó que los desafíos son grandes.

“No tengo duda de que va a haber salida. El gobierno que viene va a ser bueno si hace lo que tiene que hacer, para toda esa gente que labura, si logra que pueda crecer y deje de pelear contra los impuestos, contra la burocracia, y contra un país que tiene 100% de inflación”, afirmó.

Respecto de la potencialidad de Juntos por el Cambio, Vidal sostuvo que la coalición opositora tiene tanto dirigentes que recientemente se involucraron en la función pública, como también personas experimentadas. “Hoy somos mejores, con nuevas personas que no hicieron política ninguna antes”, señaló.

La exgobernadora bonaerense sostuvo que la Argentina que viene “va a tener dificultades”, y opinó que no se trata de una experiencia “para improvisar”.

“ Los argentinos no están para bancar la curva de aprendizaje de nadie. Haber estado cuatro años gobernando el país, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, nos da una experiencia que en el 2015 no teníamos”, ahondó.

En esa línea, se refirió a los importantes retos que tiene el país en materia económica. “Los argentinos han madurado o han evolucionado hacia entender muchas de las reformas que queríamos impulsar en 2015, y para los que no había lugar entonces”, agregó.

LA NACION