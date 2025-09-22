LA NACION

Murió Azucena Díaz, referente de Madre de Plaza de Mayo

Su hijo, Manuel Taján, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Tucumán y aún sigue desaparecido; organizaciones y funcionarios despidieron por redes sociales a la activista que tenía 88 años

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Azucena Díaz falleció este domingo 21 de septiembre de 2025
Azucena Díaz falleció este domingo 21 de septiembre de 2025X H.I.J.O.S Capital

Azucena Díaz, integrante de Madres de Plaza de Mayo, murió este domingo. Su fallecimiento fue confirmado por la organización de derechos humanos mediante un comunicado difundido en redes sociales. Había nacido en Tucumán hace 88 años y vivía desde hace décadas en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza.

La organización señaló que Díaz “se cambió de casa y se fue a donde ya están tantas de nuestras Madres”, en alusión a la muerte de otras referentes del movimiento. El texto difundido en Instagram destacó que desde ahora “estará para siempre en la Plaza de Mayo, junto a Hebe y los 30.000”. La publicación fue acompañada por las filiales de Mar del Plata, Mendoza y Tucumán, que también su unieron al reconocimiento.

H.I.J.O.S. Capital la despidió con un mensaje en X en el que recordó que el hijo de Díaz, Manuel Taján, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976, el primer día de la última dictadura militar en la Argentina, en la provincia de Tucumán. Taján trabajaba como jornalero y era dirigente sindical en el ingenio azucarero Concepción.

La trayectoria de la referente de Madres de Plaza de Mayo fue reconocida oficialmente en 2024, cuando la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense la distinguió como “Personalidad Destacada de los Derechos Humanos”. El reconocimiento valoró su constancia en la defensa de las víctimas del terrorismo de Estado y la transmisión de esos valores a las nuevas generaciones.

Por otra parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof manifestó su pesar en X, donde definió a Díaz como “símbolo de fuerza, coraje y memoria”. Destacó que su ejemplo representaba “un ejemplo de que nunca, ni en los momentos más oscuros, hay que bajar los brazosno bajar los brazos”.

En el mismo sentido, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario expresó su acompañamiento a la familia y señaló que Díaz “marcó un camino para todos y todas”. “Su lucha nos guía en cada paso que demos por una sociedad más justa”, agregó.

Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, también se pronunció en redes sociales. Despidió a Díaz y recordó que su hijo, secuestrado en 1976, continúa desaparecido al día de hoy.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Los gráficos que explican cómo Milei perdió su superpoder en el pantano de las elecciones bonaerenses
    1

    El shock: los gráficos que explican cómo Milei perdió su superpoder en el pantano de las elecciones bonaerenses

  2. Militantes de izquierda y libertarios se pelearon durante la visita de Milei a Córdoba
    2

    Militantes de izquierda y libertarios se pelearon en la calle durante la visita de Milei a Córdoba

  3. El momento crucial, las gestiones sigilosas y el pedido para bajar la “ansiedad”
    3

    Detrás de la cumbre con Trump: el momento crucial, las gestiones sigilosas y el pedido para bajar la “ansiedad”

  4. El camino de Milei a octubre: visita a Trump, negociación clave con los gobernadores y la campaña "al hombro"
    4

    El camino de Milei a octubre: la visita a Trump, la negociación clave con los gobernadores y la campaña “al hombro”

Cargando banners ...