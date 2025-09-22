Murió Azucena Díaz, referente de Madre de Plaza de Mayo

Azucena Díaz, integrante de Madres de Plaza de Mayo, murió este domingo. Su fallecimiento fue confirmado por la organización de derechos humanos mediante un comunicado difundido en redes sociales. Había nacido en Tucumán hace 88 años y vivía desde hace décadas en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza.

La organización señaló que Díaz “se cambió de casa y se fue a donde ya están tantas de nuestras Madres”, en alusión a la muerte de otras referentes del movimiento. El texto difundido en Instagram destacó que desde ahora “estará para siempre en la Plaza de Mayo, junto a Hebe y los 30.000”. La publicación fue acompañada por las filiales de Mar del Plata, Mendoza y Tucumán, que también su unieron al reconocimiento.

H.I.J.O.S. Capital la despidió con un mensaje en X en el que recordó que el hijo de Díaz, Manuel Taján, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976, el primer día de la última dictadura militar en la Argentina, en la provincia de Tucumán. Taján trabajaba como jornalero y era dirigente sindical en el ingenio azucarero Concepción.

¡Hasta siempre Azucena Díaz!



Integrante de Madres de Plaza de Mayo. Su hijo Manuel Taján fue desaparecido por el terrorismo de Estado el 24 de marzo de 1976 en Tucumán. Era jornalero y dirigente sindical en el ingenio azucarero Concepción.



Nuestro abrazo a la familia.

La trayectoria de la referente de Madres de Plaza de Mayo fue reconocida oficialmente en 2024, cuando la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense la distinguió como “Personalidad Destacada de los Derechos Humanos”. El reconocimiento valoró su constancia en la defensa de las víctimas del terrorismo de Estado y la transmisión de esos valores a las nuevas generaciones.

Por otra parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof manifestó su pesar en X, donde definió a Díaz como “símbolo de fuerza, coraje y memoria”. Destacó que su ejemplo representaba “un ejemplo de que nunca, ni en los momentos más oscuros, hay que bajar los brazosno bajar los brazos”.

Mucha tristeza por la partida de Azucena Díaz, Madre de Plaza de Mayo, símbolo de fuerza, coraje y memoria. Un ejemplo de que nunca, ni en los momentos más oscuros, hay que bajar los brazos. Por ella y por los 30 mil vamos a seguir luchando.

Gracias por todo 🤍



— Axel Kicillof

En el mismo sentido, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario expresó su acompañamiento a la familia y señaló que Díaz “marcó un camino para todos y todas”. “Su lucha nos guía en cada paso que demos por una sociedad más justa”, agregó.

Hoy despedimos a Azucena Díaz, Madre de Plaza de Mayo, cuya lucha incansable por la Memoria, la Verdad y la Justicia marcó un camino para todos y todas.



Su lucha nos guía en cada paso que demos por una sociedad más justa.



Saludamos a sus familiares y seres queridos en este…

— Verónica Magario

Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, también se pronunció en redes sociales. Despidió a Díaz y recordó que su hijo, secuestrado en 1976, continúa desaparecido al día de hoy.

Despedimos con mucha tristeza a Azucena Díaz, Madre de Plaza de Mayo. Su hijo, Daniel Taján, jornalero y dirigente sindical en el ingenio azucarero Concepción, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en la provincia de Tucumán y continúa desaparecido.

Hasta la victoria siempre,…



— Daniel "Tano" Catalano