Mayans criticó a Milei y dijo que el programa económico fracasó: “Que dejen de robar tres meses”

El jefe de bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, criticó con dureza el programa económico del Gobierno. “Ya cayó. Es un fracaso contundente que está haciendo agua y están intentando salvarlo con préstamos. Están pidiendo por la misericordia de [Donald] Trump”, dijo el senador que añadió que Estados Unidos “no les va a dar [los préstamos] gratis”.

Además, durante una entrevista, el senador de la oposición apuntó directamente contra las figuras del mandatario Javier Milei y a Karina. Al hablar sobre el proyecto de privatización de energía nuclear, Mayans dijo tener información de que los hermanos “están tratando de armar un negocio con el grupo Eurnekian y obviamente hay negociaciones que benefician al Presidente y a la hermana”.

“Estamos trabajando para impedir eso. Es terrible lo que está pasando. Enajenan propiedades del Estado. Es una aberración”, criticó, en diálogo con Rosario Ayerdi, en Radio 10.

Mayans también habló sobre los argumentos que otorgó la última semana el vocero presidencia, Manuel Adorni, en una de sus conferencias de prensa respecto de que una parte de las cuentas públicas podría mejorar si los integrantes del Congreso dejan de percibir dinero en concepto de salarios: “Le diría que dejen de robar Karina y Milei tres meses y ya se soluciona el problema porque es vergonzoso lo que hicieron. Le pidieron esfuerzo a los argentinos y es un Gobierno que está plagado de corrupción dicho por ellos mismos”.

El senador nacional habló de que el Congreso está actuando “con prudencia, ratificando la voluntad de resolver los problemas de los jubilados y de los pensionados. Estamos actuando de acuerdo a las normas y leyes”. “Hay un abuso de la autoridad con un programa que ya fracasó”, agregó.

“Ya hay un efecto estampida. ¿Qué va a pasar el lunes?“, prosiguió Mayans y fue por más: “Hay un equipo de Gobierno que está dedicado a la joda”.

De cara a las elecciones de octubre, para Mayans está “empeorando” la intención de voto para apoyar al Gobierno. “Hay gente muy cansada de todo esto, por distintos motivos y con respecto a cuestiones básicas”, sumó el senador.