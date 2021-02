Desde la AMIA dijeron que tienen presente que durante la presidencia de Menem "se perpetraron los dos atentados terroristas mas importantes contra nuestro país", aunque se diferenciaron de la DAIA Fuente: Archivo

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) difundió hoy un comunicado tras la muerte de Carlos Saúl Menem. El mensaje condena los atentados terroristas ocurridos durante su gestión, aunque no le echa directamente la culpa al expresidente por lo ocurrido durante su presidencia, como lo hizo el criticado comunicado de la DAIA, que lo responsabilizó por la impunidad.

Desde la AMIA dijeron en el comunicado que tienen presente que durante la presidencia de Menem"se perpetraron los dos atentados terroristas mas importantes contra nuestro país". Y continuaron: "Será el devenir histórico el que evalúe su mandato, sus aciertos, errores, y cuentas pendientes".

Ademas, en la primera parte del mensaje, la entidad expresa sus condolencias por la muerte del expresidente, y asegura que "nuestra tradición nos enseña que el duelo es un momento sagrado que debe abordarse con el máximo respeto y en el que tienen que prevalecer la reflexión y el acompañamiento, sin lugar para gestos o señalamientos oportunistas".

Se diferenciaron así de los mensajes emitidos por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) ayer, a través de twitter. "Menem, como el resto de los presidentes que lo sucedieron, no se puso al hombro el tema de los atentados", aseguraron fuentes de la AMIA en diálogo con LA NACION.

Sin embargo, marcaron diferencia con el mensaje de la DAIA. "Nuestro mensaje no es una critica: recordamos que fue durante su gestión, pero no lo hacemos responsable", aseguraron desde la AMIA. "Los dos atentados sucedieron en su cadencia, pero él no es el culpable".

"Después de las repercusiones, nosotros tardamos como 30 horas en sacar nuestro comunicado, que es conciliador", aseguraron desde AMIA.

La DAIA había asegurado, en uno de los tweets, que "la desidia, la negligencia y sobre todo, la complicidad con los sospechosos de haber cometido esos crímenes explican porque hoy ambas masacres siguen impunes".

La DAIA dijo también en el día de ayer que Menem "muere en libertad a pesar de que su Gobierno utilizó las instituciones del Estado argentino para perpetuar la impunidad y encubrir la responsabilidad de quienes cometieron y fueron cómplices de los atentados".

"Menem falleció amparado hasta el ultimo día por sus fueros de senador que impidieron que estuviera preso. Nunca pagó por su responsabilidad en el encubrimiento del atentado contra la AMIA-DAIA", continuó en otro de los tuits.

Ante los dichos de la DAIA se generaron diversas repercusiones. Entre ellas, Carlos Corach, ex ministro de Interior de Menem, aseguró hoy por la mañana que como judío se siente "angustiado". "Menem siempre tuvo una actitud generosa hacia el Estado de Israel", y recordó que "fue el primer presidente que lo visitó", dijo Corach en dialogo con Radio Mitre.

El funcionario menemista, además, apuntó contra la DAIA y expresó "una pena tremenda ante el extravío de alguna autoridad".

