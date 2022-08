Murió Eduardo Sadous, el exembajador argentino que denunció las gestiones paralelas de los Kirchner con Hugo Chávez

Eduardo Sadous, el exembajador en Venezuela que en 2005 denunció que el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, realizaba “gestiones comerciales paralelas” con ese país, por entonces gobernado por Hugo Chávez, falleció a los 76 años, según pudo saber LA NACION.

Abogado, funcionario nacional cuando fue embajador en Malasia entre 1991 y 1996, y en Venezuela entre 2002 y 2005, alertó antes de dejar el cargo en el país bolivariano sobre una grave situación de corrupción por la desaparición de 90 millones de dólares poco después de la firma del Convenio Integral de Cooperación que suscribieron los entonces presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez en abril de 2004.

En un cable que emitió dese la sede diplomática, titulado “Grave situación”, reclamó tal cual pudo confirmar en ese entonces LA NACION “la intervención de las más altas autoridades” de la Cancillería y recomendó “hacerle un planteo serio y preciso” al presidente Chávez durante su visita al país. En su mensaje asimismo Sadous hablaba de los “serios problemas” que afectaban “los intereses argentinos” en los negocios bilaterales e incluso utilizó la palabra “corrupción”.

Tras este episodio, la Casa Rosada lo convocó a Buenos Aires, donde lo mantuvo sin funciones hasta su retiro. Luego le retaceó el pago de su jubilación mientras que el exministro De Vido le inició una causa por falso testimonio.

Además de haber ocupado múltiples cargos vinculados con la diplomacia y las relaciones exteriores, Sadous desarrolló tareas diversas a lo largo de su carrera profesional y mantenía un vínculo estrecho con el ámbito académico. Después recibirse de abogado, completó su formación con posgrados en The Indian Academy of International Law and Diplomacy, el Institute of Social Studies y el Centro de Investigación de la Academia de Derecho Internacional de La Haya.

Entre el 2010 y el 2015, fue entre otras cosas presidente del Instituto Americano de Investigaciones Económicas, Jurídicas y Sociales; de la Asociación Argentina de Caballeros y Damas de las Órdenes Dinásticas de la Casa Savoia; y del Instituto Bonaerense de Numismática Y Antigüedades. Asimismo, se desempeñó como profesor en Universidad del Salvador y Nacional de Luján, en la Universidad Católica de Salta y en la Universidad Nacional de La Plata.

Desde 2011, el exembajador ocupó la presidencia de la Academia Argentina de Estudios de Asia y África; desde 2014, la vicepresidencia de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo; desde 2015, la titularidad de la Comisión de Relaciones Exteriores del Partido Demócrata de la Ciudad de Buenos Aires; y desde 2017 la del International Law Association, Rama Argentina, entre otros roles que incluían la enseñanza de Política Exterior Argentina y Latinoamericana en la Universidad de Belgrano.