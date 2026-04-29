España invita a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana y contribuye a la rehabilitación internacional del chavismo

CARACAS.– España invitó formalmente a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la XXIX Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar el 4 y 5 de noviembre en Madrid, un paso decisivo en la veloz rehabilitación de Venezuela en la comunidad internacional.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó la invitación durante una visita oficial este martes a República Dominicana.

“Nos dirigimos a todos los países y actuamos como siempre: se invita a quien tiene la representación internacional de cada nación", declaró Albares.

El canciller español, José Manuel Albares, invitó a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana

La decisión forma parte de la estrategia de normalización de relaciones entre Madrid y Caracas, y supone un reconocimiento implícito de la presidencia de Rodríguez, en sintonía con el reciente posicionamiento de Estados Unidos tras su intervención en Venezuela el pasado 3 de enero.

Después de la captura y extracción de Nicolás maduro, la Casa Blanca ha reconocido a Rodríguez como mandataria de Venezuela y levantó las sanciones en su contra.

Sanciones vigentes

Por ser vicepresidenta del régimen de Maduro, Rodríguez está bajo sanciones de la Unión Europea desde 2018. Las medidas fueron renovadas el 15 de diciembre de 2025 y se mantendrán vigentes hasta el 10 de enero de 2027 por considerar que socavan la democracia y los derechos humanos.

España solicitó formalmente el 20 de febrero su levantamiento, argumentando que las sanciones no son un fin en sí mismas, sino “un medio para alcanzar un diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habla en el Congreso de los Diputados, en Madrid (Archivo) Cheng Min - XinHua

La invitación se produce pocos días después de la visita a Madrid de la líder opositora María Corina Machado, quien evitó reunirse con el jefe de gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

La invitación deja ver que según el gobierno de Sánchez no habrá elecciones en Venezuela durante 2026, un clamor de la oposición venezolana, que ve todavía al chavismo en el poder y exige de una vez la transición democrática.

Al respecto, Machado confirmó su intención de postularse en las próximas elecciones presidenciales, cuya fecha aún no se ha determinado, y abogó por una votación “libre y transparente” para resolver la crisis política.

“Me presentaré como candidata”, declaró en una entrevista con el periodista y presentador británico Piers Morgan.

La líder opositora María Corina Machado durante su reciente visita a Madrid. Agencia AFP - AFP

Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, recordó que en las elecciones de julio de 2024, pese al contexto “adverso”, la oposición obtuvo aproximadamente el 70% de los votos frente a Maduro, quien luego fue confirmado como presidente en medio de un escandaloso fraude de su gobierno.

Hoy, “con un proceso libre y observación internacional, el resultado sería aún más favorable”, añadió.

“Las tensiones sociales surgen de la crisis económica y la permanencia del gobierno. Solo un proceso electoral puede canalizarlas pacíficamente", explicó, insistiendo en la necesidad de fijar una fecha y un calendario.

Si bien respaldó el proceso gradual de estabilización y reconstrucción institucional que promueve la Casa Blanca y reconoció “avances en el desmantelamiento de las estructuras represivas”, subrayó que “el objetivo final sigue siendo las elecciones” y que solo el voto puede legitimar una nueva etapa política en Venezuela.

Un cartel de BP en una estación de servicio de Londres (Archivo) Kirsty Wigglesworth - AP

Mientras se aguardan cambios políticos, Venezuela tuvo este miércoles otro aval del mercado internacional al firmar un memorando de entendimiento con la petrolera británica BP para la exploración de gas de costa afuera en la plataforma Deltana, según dijeron un ejecutivo de la empresa y la presidenta Rodríguez.

Venezuela ha firmado recientemente acuerdos de exploración y de otros tipos con varios productores -como la italiana Eni y la española Repsol-, en el marco de la apertura de su industria petrolera a la inversión extranjera.

“El regreso de BP es una muestra clara del futuro que queremos marcar para Venezuela y las relaciones energéticas internacionales (...) que sea una cooperación basada en ganar-ganar de beneficio compartido”, dijo Rodríguez en una breve ceremonia de firma transmitida por la televisión estatal.

Agencias ANSA y Reuters