Murió Lucio Fernández Moores, un pionero en la cobertura de las noticias en los tribunales

Se fue Lucio Fernández Moores, uno de los pioneros de la cobertura de noticias de los tribunales, que sobresalía por el rigor con el cual trataba la información. De 59 años, se presentaba con orgullo como periodista gráfico, profesión que comenzó a transitar en 1983.

Fue periodista de la Agencia DyN, desde donde salía para recorrer los pasillos del Palacio de Justicia y luego de los tribunales de Comodoro Py 2002 en el seguimiento de las causas judiciales.

Lo acompañaba siempre su humor cristalino, cándido, con el que regaba sus charlas y sus notas. Era serio, pero se comportaba como un chico gracioso, divertido, escondido en el cuerpo de un adulto. Sus anteojos, a veces de marco grueso, a veces finitos, se caían sobre la nariz, y sus ojos pequeños escrutaban con picardía.

En todo momento tenía un cigarrillo entre sus dedos, el hábito que lo consumió de a poco hasta que su última insuficiencia respiratoria, la que llegó para llevarlo. Un EPOC fatal.

Tras su paso por Interdiarios trabajó un tiempo en el Diario Nuevo Sur y realizó esporádicas colaboraciones en la revista Noticias y otros medios.

En 1997 se incorporó a la redacción de Clarín, donde trabajó hasta 2019 en la cobertura de los temas político y judiciales. Jueces y fiscales recordaron este martes a Lucio por su sonrisa, pero principalmente por su rigor y su constancia en el trabajo.

Fue un remador de las redacciones durante 42 años, implacable con la verificación de los datos, en chequear hasta el final.

Aún en el vértigo del cierre de la edición, en los momentos en que apremia la entrega de la página, era capaz de detenerse en una verificación tardía hasta del segundo nombre o del seudónimo del protagonista de la noticia. No había detalle que no quisiera cubrir. No había dato que no fuera a confirmar.

Con olfato periodístico, sabía donde pararse para cubrir cada acontecimiento.

Para Lucio Fernández Moores, los hechos no eran solo hechos, sino que ocultaban un trasfondo. Esa hondura era la que lo movía por seguir preguntando, con la sospecha necesaria para seguir investigando.

Fernández Moores atravesó un tiempo en que las charlas de las redacciones, después del cierre de la edición, se prolongaban en alguna parrilla o bodegón de barrio, con noctámbulos periodistas de todo pelaje.

Su segunda casa en Palermo era el café Varela Varelita donde pasaba horas de acalorado debate deportivo o político con los parroquianos. Hoy lo lloran de ambos lados del mostrador.

Por las noches terminaba en la parrilla Los Barrilitos, de Palermo, antes de que su lugar lo ocupara la multipremiada Don Julio, donde el menú ahora habla en inglés.

Cubrió la causa AMIA, los escándalos de corrupción del menemismo, y las intrigas de Comodoro PY 2002, donde los jueces y fiscales y consejeros de la magistratura lo respetaban por su calidad profesional, pero también por su honestidad y calidez humana.

Lucio cubrió el caso Ciccone, la Ruta del Dinero K, las denuncias contra el exjuez federal Luis Rodríguez en el caso del exsecretario de Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, entre tantas historias.

Al conocerse su partida, los funcionarios que se cruzan con los periodistas en los tribunales, en el chat de WhatsApp o en X, todos tenían una palabra para recordar a Lucio. Una buena persona, decían todos apenados. “¡Hace 30 años que lo conozco; un tipazo!, era la frase repetida. Ahí no había divisiones.

Su salida de Clarín coincidió con un paulatino deterioro en su salud, que no pudo superar con los años.

Sus colegas sintieron lo mismo que sus fuentes, pero mas cerca. Una catarata de mensajes de X lo lloró, y se repitió en las redacciones de Clarín, de la de LA NACION y entre experiodistas de DyN.

Los colegas lo lloramos con el recuerdo del tiempo compartido. No había competencia por la primicia, había trabajo común, apetencia por conocer la verdad. Lucio en Clarín, yo en LA NACION. Ambos con pasado en DyN.

No fue raro que Lucio Fernández Moores se dedicara al periodismo y que su lugar fuera los tribunales. Su padre era juez y él era el sexto de siete hermanos varones: tres periodistas, un cura, dos abogados (uno de ellos exjuez) comercial y un reconocido funcionario judicial presidente de la Asociación Judicial Argentina (AJA), Lucas, el mayor.

Ezequiel Fernández Moores, su hermano, es uno de los prestigiosos columnistas deportivos de LA NACION.

No hubo un designio familiar sino una vocación increíble por averiguar que se ocultaba detrás de la apariencia de los acontecimientos.

Estuvo internado hace unos meses y logró salir adelante con la ayuda de sus hermanos. Pero el lunes pasado, cuando volvieron a internarlo en Pilar, su salud se deterioró rápidamente. Tanto que ni siquiera tenía indicado la intubación o el uso de un respirador.

Tras su salida de Clarín, Lucio trabajó en radio, redactó su propio blog (Juez y parte) y siguió ejerciendo el periodismo.

Dictó clases de Periodismo Judicial en la Licenciatura en Periodismo en Universidad de Palermo, una actividad que lo mantuvo activo, actualizado y en contacto con los estudiantes, aunque fuera de manera virtual.

Dejó su departamento de Palermo viejo, con un cuarto insonorizado para la música y lleno de libros y recortes de diarios viejos. Se había mudado a Tortuguitas, a una casa familiar, junto a un complejo de tenis, donde jugaba con todo el mundo. El tenis era su otra pasión. Jugarlo y disfrutarlo mirando a los grandes campeones.

Sus restos serán despedidos este miércoles a la 11 en el Cementerio Parque Ceremonial de Tortuguitas. Murió a los 59. Hubiera cumplido 60 años el 15 de octubre.