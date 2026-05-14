Por los costos de mantenimiento, la Fuerza Aérea desprogramará los aviones A4-AR, que casi ya no operaban

Con un acto en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, en la provincia de San Luis, la Fuerza Aérea anunció la desprogramación definitiva del sistema de armas A-4 AR Fightinghawk, que se mantuvo operativo en los últimos 30 años.

Los costos de mantenimiento, el paso del tiempo y el salto tecnológico que implica la compra de los aviones caza supersónicos F-16 llevaron a la decisión de la Fuerza Aérea de darles el último adiós a este sistema de armas. La decisión coincide con el recorte del presupuesto dispuesto por el gobierno de Javier Milei, que dispuso una reducción de $59.600 millones para las Fuerzas Armadas.

En rigor, los aviones caza A4-AR permanecieron casi sin volar en los últimos dos años, a raíz de sendos accidentes ocurridos en 2020 y en 2024. En julio de este último año, la aeronave militar conducida por el capitán Mauro Testa La Rosa se precipitó a tierra sobre la pista de la unidad militar de Villa Reynolds y, aunque logró eyectarse, el piloto perdió la vida.

Las primeras aeronaves A4-AR Skyhawk habían llegado a la I Brigada Aérea de El Palomar en diciembre de 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, modernizados y con tecnología sofisticada. Se trataba de 32 aeronaves A-4M y cuatro OA-4M, que se convirtieron en el principal sistema de armas utilizado por la Fuerza Aérea luego de la guerra de Malvinas.

Según explicó el sitio especializado Pucará Defensa, la autorización de Estados Unidos para concretar la compra de los A4-AR “implicó un virtual levantamiento del embargo de armas de origen norteamericano por el veto impuesto por el Reino Unido tras la guerra de 1982.

Un Hércules KC-130 de la Fuerza Aérea Argentina, junto a tres aeronaves A4-AR Skyhawk, en maniobras de reabastecimiento

“Legado imborrable”

El anuncio de la desprogramación fue realizado en la base militar puntana, emplazada cerca de Villa Mercedes, por el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien destacó “el legado imborrable que deja esta aeronave” en la historia de la fuerza.

El jefe aeronáutico Vinculó la decisión de mantener fuera de servicio las unidades que aún se conservan en la brigada de Villa Reynolds con la incorporación de los F-16. Dijo que hubo un exhaustivo análisis de planificación estratégica institucional que derivó en la necesidad de “priorizar la eficiencia operativa y la sostenibilidad económica”.

Valverde confirmó que los costos de mantenimiento y sostenimiento de la cadena logística del Sistema A4-AR obligan a optar por “una asignación estratégica de recursos en proyectos de largo plazo que garanticen niveles de operatividad para cumplir con la misión”.

Admitió, en ese sentido, que la llegada de los F-16, cuyo segundo lote seis unidades esperan recibir en diciembre, requiere “afectar recursos humanos y materiales institucionales, hoy disponibles en la V Brigada Aérea”.