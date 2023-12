escuchar

Desde Diagonal Norte y Maipú, uno de los puntos por los que manifestantes se desplazaron hacia Plaza de Mayo, la diputada nacional por el Frente de Izquierda-Unidad Myriam Bregman repudió este miércoles la puesta en marcha del protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En declaraciones televisivas, calificó al conjunto de reglas de “ilegal” y apuntó contra Bullrich y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, a quienes tildó de “brutas y matonas”.

“Lo de Patricia Bullrich es totalmente ilegal, extorsivo. Ella no puede por simple resolución ministerial de [Sandra] Pettovello cambiar todas las leyes del país o las convenciones internacionales que se han firmado No sé si lo hacen por brutas o por matonas”, lanzó Bregman en C5N. Y aprovechó el espacio también para enviar un mensaje a quienes se oponen a la medida de fuerza, que se lleva a cabo en repudio a las últimas medidas anunciadas por Javier Milei.

“Que no se dejen llenar la cabeza por quienes hacen tanta ideología. ¿Quién sale a protestar no es porque no tiene un peluquero en el barrio? Cuando se sale a protestar es porque no te queda otra situación. Como vimos ayer, vecinos de la zona sur están teniendo que protestar al lado de una vía porque hace tres días que no tienen luz. Hay que tejer lazos de compañerismo y solidaridad. O recuperamos eso o van a ganar ellos”, advirtió.

Myriam Bregman y Nicolás del Caño

La diputada del FIT-U también se pronunció respecto de la habilitación por parte del Gobierno nacional de una línea telefónica -134- para recibir denuncias sobre punteros políticos que amenacen a beneficiarios de planes sociales con dejar de entregarles el dinero.

“Estoy segura que es parte de esta campaña. ¿Justo aparece hoy? Si alguien tiene que decir algo, que lo diga. Estoy segura que es parte de la campaña. Es un conjunto de medidas que solamente impulsan para romper los lazos de solidaridad”, afirmó a continuación.

Por último, consultada sobre la posible represión a manifestantes, aseguró que “no tiene por qué haberla”. “Estamos movilizándonos como cada año con las mismas características. Nada cambió. No tiene por qué haber represión bajo ningún concepto”, sentenció.

