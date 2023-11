escuchar

En medio de la interna dentro del Pro que desató el potencial desembarco de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, el futuro jefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti, dijo que “sería muy bueno” que la exfuncionaria forme parte del gobierno de Javier Milei.

“Si se confirma que Patricia [Bullrich] será ministra para nosotros, desde el punto de vista operativo, sería muy bueno”, aseguró Grindetti, en diálogo con LN+. “Desde ya que va a haber conexión con Waldo Wolff que además va a estar acompañado por Diego Kravetz, que fue mi secretario de seguridad en Lanús, con una bajada importante en los índices de delincuencia. Creo que nos vamos a entender muy bien, porque ya convivimos nosotros en Lanús y Patricia en Nación”, auguró el intendente de Lanús.

A lo largo de la entrevista, Grindetti también destacó “puntos de encuentro” con el futuro gobierno de Javier Milei, si bien anticipó que deberá reformularse la negociación del régimen coparticipable porteño. “La Ciudad necesita los fondos que le sacaron”, destacó.

“Creo que nos vamos a entender en el rol que tiene que tener el Estado, en términos de eficiencia, pero nos vamos a tener que sentar a hablar sobre lo que le corresponde a la Ciudad”, advirtió el futuro jefe de Gabinete porteño.

“Cuando cada espacio político tiene la capacidad de poner por delante al vecino las cosas se ordenan. Siempre hay un punto de encuentro y de consenso, el problema es cuando se pone el dogma o la ideología en el medio y eso sí complica todo. Nosotros lo que aspiramos es poder sentarnos en un mesa y buscar consenso como lo hemos hecho”, resaltó Grindetti.

En esa línea, Grindetti ahondó en la importancia de trabajar en conjunto con el gobierno nacional y provincial para coordinar, entre otras cosas, “el orden en el espacio público”.

“Nosotros vamos a defender los derechos de todo el mundo, frente al derecho de reclamar en forma razonable y civilizada. Pero también está el derecho a transitar y en eso fue muy firme Jorge Macri. Lo hemos demostrado cuando trabajamos con Patricia Bullrich en el gobierno nacional, así que vamos ir en ese sentido. No podemos arrugar [frente a los piquetes], porque si no ganan ellos”, apuntó Grindetti.

“Más del 50 % de la gente acompañó una política, tenemos que ir a defender lo que nosotros propusimos, que en este caso es que haya orden en el espacio público”, concluyó al respecto.

Interna en Pro

Las declaraciones de Grindetti se dan en medio de algunos enojos en distintos sectores del Pro. Según pudo saber LA NACION la postulación de Bullrich como titular de la cartera de Seguridad generó mucho ruido, especialmente con Mauricio Macri. El expresidente considera que la titular de Pro hizo su propio juego y chocó con su intención de manejarse con cautela en la negociación de apoyos y alianzas.

Sin embargo, el exmandatario no fue el único que dejó entrever su malestar, ya que el gobernador electo de Entre Ríos Rogelio Frigerio también cuestionó el posible desembarco de Bullrich como ministra de Seguridad en la futura gestión del presidente electo. “Si es funcionaria de [Javier] Milei no puede seguir siendo presidenta del partido”, advirtió el exministro de Interior de Mauricio Macri.

“Para que sea una decisión institucional y de la coalición tiene que ser de todos y eso no fue así”, señaló Frigerio en el programa “El fin de la Metáfora”, por Radio con Vos. “Si Bullrich es funcionaria de Milei, no va a poder seguir siendo presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio”, cerró el gobernador electo.

