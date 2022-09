Neumáticos: el presidente de Fiat tildó de “parche” la propuesta de Sergio Massa y advirtió sobre la salida de las empresas del país

A horas de una nueva reunión entre la conducción del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y las empresas del sector con miras a destrabar el conflicto gremial que los enfrenta desde hace meses y que derivó en la paralización de la producción de neumáticos, el presidente de Fiat Argentina, Martín Zuppi, calificó de “parche” la propuesta de Sergio Massa de abrir las importaciones en caso de que no se llegue a un acuerdo. Asimismo, advirtió sobre la salida de las firmas del país si no se las cuida y se refirió a cómo impacta el escenario actual al desarrollo de su compañía.

Consultado en Radio Continental sobre los dichos del ministro de Economía, que evalúa “habilitar a las empresas fabricantes como importadores de emergencia” de no resolverse la disputa, Zuppi manifestó: “En particular, yo estoy convencido de que lo que tenemos que buscar es una solución al conflicto existente hoy en día. Tenemos que tener en cuenta que tenemos tres plantas productoras de neumáticos que abastecen a las distintas marcas en una industria automotriz, que es muy importante para el Gobierno, el mercado y la exportación. Y emparchar temporalmente con una importación resuelve algo de muy corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo”.

Tras ello, opinó que el acuerdo entre las partes no debería alcanzarse mediante el cese de actividades. “Me parece que los conflictos se pueden dirimir, conversar o resolver produciendo. Para eso estamos invirtiendo y apostando en la Argentina”, señaló e insistió: “En particular, creo que esto de la importación de neumáticos es un parche dentro del gran problema de fondo para el que tenemos que encontrar una solución”.

Más tarde, habló acerca de las dificultades que enfrentan Sutna y las empresas productoras de neumáticos, Fate, Pirelli y Bridgestone, para llegar a un acuerdo. En ese sentido, consideró: “Yo creo que tiene que ver con las expectativas de cada uno de los sectores. Hoy las empresas tenemos un alineamiento lógico con nuestro sindicato, que es Smata, y trabajamos en conjunto para llegar a acuerdos lógicos y acompañar al aumento de la inflación para que no se pierdan valores en lo que son los salarios de los empleados”. Sin embargo, reiteró: “No producir no le conviene a nadie y yo no creo que sea la salida”.

En esa línea, Zuppi advirtió sobre la decisión que podrían tomar las firmas en pugna si se prolonga el conflicto. “Lo que tenemos que entender siempre es que estas empresas multinacionales, como Pirelli o Bridgestone, pueden producir neumáticos en la región o en cualquier otro país. Y la realidad es que cualquiera de las empresas pueden levantar campamento e irse a otro lado a producir porque hoy en día en la Argentina no encuentra los medios para hacerlo. De ahí que hay que cuidar la industria de las empresas multinacionales que apuestan a la Argentina y que pueden producir en la Argentina. No hay que combatirlo, hay que cuidarlo y trabajar en conjunto”, sentenció.

Consultado acerca del stock de neumáticos del que Fiat dispone en medio del cese de operaciones de las compañías, indicó: “Nosotros trabajamos normalmente con dos a tres semanas de stock. Hoy en día tenemos algo menos de 10 días de stock. Estamos mejor que otras terminales, que tengo entendido ya están parando por falta de insumos su producción”. No obstante, aseguró: “Aunque está claro que lo que viene es un problema y que si esto sigue también tendremos que ir al parate porque no tenemos insumos”.

A pesar de la coyuntura, el empresario resaltó que hasta ahora “no hubo necesidad de detener la producción” y se manifestó “optimista” de que el problema se pueda destrabar. “Estamos hablando de una industria que, si para, pierde 40 millones de dólares por día de producción para el país. Hablamos de 75 mil empleados dentro de lo que es el sector. Es una cadena muy grande como para que este conflicto no se destrabe”, concluyó.

Una nueva reunión a las 14

Luego de 35 intentos fallidos, la conducción de Sutna, liderado por Alejandro Crespo, y las empresas productoras de neumáticos retomarán esta tarde las negociaciones en el Ministerio de Trabajo con miras a resolver el conflicto gremial. El encuentro se llevará a cabo tras el cuarto intermedio acordado el lunes ante la falta de acuerdo.

En la previa de la reunión, pactada para las 14, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, mantuvo conversaciones con los empresarios del sector y seguirá en contacto con las partes para encauzar el diálogo de esta tarde, informaron a Télam fuentes de la cartera laboral.

Frente a la posibilidad de que la negociación vuelva a estancarse, Massa anunció ayer que habilitará las importaciones de neumáticos y además pondrá a disposición de las terminales automotrices el stock de piezas incautado en la Aduana “para que puedan seguir produciendo”.

En este contexto, los líderes de Sutna cuestionaron la propuesta del ministro y expresaron: “Se llevó adelante una reunión para discutir el conflicto, pero no se pidió que asista el gremio del neumático, que esté la voz de los trabajadores. Se escuchó solo a las patronales”.