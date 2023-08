escuchar

Los responsables de supermercados y dueños de comercios más pequeños en la ciudad de Neuquén no descansan tranquilos desde el pasado fin de semana, cuando comenzaron a viralizarse convocatorias a saquear los locales. Si bien los intentos de robos piraña fueron controlados por la Policía, los comerciantes siguen con miedo y, por eso, organizaron guardias nocturnas y exigen a los clientes que formen una fila afuera para entrar de a uno, como ocurría durante la pandemia de coronavirus.

“Esto no es como en el 2001, hay que buscar a los instigadores”, dijo el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, en relación a los robos que se dieron en distintos comercios de Neuquén capital y Cutral Co durante el fin de semana largo, y que motivaron la detención de 24 personas y el secuestro de cuatro vehículos.

A partir de los 14 hechos registrados en distintos puntos de la provincia, los comerciantes agrupados en la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN) tuvieron un encuentro con la Policía y el Ministerio de Seguridad de la provincia para pautar mecanismos de defensa. Así, se notó más presencia policial en los comercios y se fortalecieron las herramientas de comunicación entre los locales y la Policía a través de grupos de Whatsapp.

Sin embargo, un nuevo robo registrado el lunes en Valentina Norte Rural, un barrio del sector oeste de la capital, volvió a sembrar el temor entre los comerciantes, que se organizaron para hacer rondines y custodiar los corredores comerciales de la ciudad durante la noche.

En declaraciones a LMNeuquén, la titular de la Cámara de Comercio, Georgina Ñanco, aseguró que se sienten desprotegidos, en un clima de incertidumbre que se replica en distintos puntos del país y del que Neuquén no está exento. “Nos fuimos turnando para hacer rondines. Constatamos que estaba la policía y hacíamos videos para pasar la información en grupos de WhatsApp. Así estuvimos hasta las 5 de la mañana. Estuvimos más tranquilos porque no tuvimos que salir corriendo de un lugar a otro como en la noche anterior”, contó.

“Estamos cansados, agotados, no dormimos. Seguimos en alerta, en contacto constante con la Policía, y con ganas de que esto pare para seguir trabajando tranquilos. Parecen los tiempos prehistóricos, estamos defendiéndonos entre nosotros, ¿cómo puede ser que hemos llegado a ese extremo?”, se lamentó en la entrevista con el medio gráfico.

La dura situación de los comerciantes quedó registrada en un video que se viralizó en la red social TikTok. “Ahí va mi vieja. Siendo casi las 5 de la mañana, le lleva café a los chicos de la carnicería que hacen guardia por los inadaptados que salen a robar, porque no es saqueo, es robo”, dice una voz juvenil mientras se ve a una mujer cruzando la calle en plena noche.

Desde el gobierno insistieron en que los robos ocurridos en los últimos días fueron hechos aislados que tuvieron como protagonistas a personas con antecedentes policiales, y que no se parecen a los saqueos masivos que se dieron a finales de 2001. Sin embargo, algunos de los detenidos se excusaron durante la audiencia por la dificultad para acceder a bienes de consumo.

“Disculpen la necesidad. Había hecho ya una compra hace un mes y con la plata que nos pagan no me alcanza para nada, sinceramente. Ya me estaba quedando sin azúcar, sin yerba, sin fideos, sin nada, y tomé esa decisión de ir. En el momento de entrar me arrepentí, si. Y salí, pero ya era tarde. Cuando la Policía llegó, no me resistí nada, bajé”, afirmó uno de los detenidos durante la audiencia en la que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva.

Daniel González, titular de ACIPAN, aclaró que muchos comerciantes decidieron bajar las persianas más temprano, a las 20 en lugar de las 22 o las 23. Otros tomaron la decisión de dejar una sola puerta de acceso o de hacer controles en los ingresos, aunque la medida puede resultar incómoda para los clientes.

Mientras las autoridades buscan mecanismos para recuperar la calma en zonas comerciales, los hechos ocurridos en otros puntos del país alimentan los temores de los comerciantes, que exigen más presencia policial pero que apelan a sus propias estrategias para defender su mercadería.

