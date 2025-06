Nicola Lindertz: “El manejo de la macro es racional, estamos atentos a lo social e institucional”

Con modos amables, Nicola Lill Lindertz lleva ya tres años como embajadora de Finlandia en la Argentina, aunque reconoce que aún no logra descifrar del todo los continuos cambios de camiseta, tan comunes en la política argentina. “En Finlandia también hay cambios de recorrido, pero en general son más estables”, dice con una sonrisa la representante de un país considerado “el más feliz del mundo” por la encuesta anual de Naciones Unidas y la consultora Gallup.

Finlandia también es reconocido a nivel global por el Estado de bienestar, con políticas que parecen la contracara del achicamiento y el ajuste que propone el gobierno libertario.

Durante la entrevista con LA NACION, la embajadora Lindertz evitará chocar con el gobierno argentino, e incluso calificará de “racionales” las reformas macroeconómicas impulsadas por el Presidente. Se diferenciará, eso sí, al detallar el énfasis de su país por sostener políticas públicas “a largo plazo” en salud, educación y derechos humanos, además de “respeto por la división de poderes”, sin entrar a juzgar la decisión judicial que determina la prisión de la expresidenta Cristina Kirchner. Sólo dirá, en el comienzo del diálogo, que sigue “con atención” las alternativas de su detención.

-¿El modelo “Finlandia feliz” es exportable? ¿Cuáles son sus bases?

-Es una buena pregunta… el modelo está basado en tantos factores, que la denominamos una “infraestructura de la felicidad”: un Estado con instituciones fuertes, una democracia que tenemos desde nuestra independencia, una sociedad de bienestar con estabilidad que le permite a la gente desarrollar sus proyectos de vida. Hay igualdad de género y de oportunidades, con salud y educación gratuitas. De todos modos, no es que estamos festejando todo el tiempo, hay cosas que se pueden mejorar [se ríe].

-Hay un debate en la Argentina sobre el tamaño del Estado, el Gobierno lo prefiere lo más chico posible…

-Finlandia es una economía liberal de mercado, la actividad privada es la base de la sociedad. Luego hay también una tradición de un Estado que se ocupa de generar posibilidades para todos, recaudando impuestos y dando servicios a los ciudadanos. Dónde gastar es una elección política, e invertir en servicios públicos como educación, salud, necesidades básicas y atención médica ha sido una constante consensuada a lo largo de los años, no hay discusión al respecto.

-¿Salud y educación son gratuitos?

-Educación desde la primera infancia y centros de cuidado son derechos del niño, igual que la educación primaria. Son gratuitos para los alumnos, pero no para la sociedad, que los paga a través de impuestos. En la salud, está la salud pública y la que proveen los empleadores en las empresas, pero cuando hay algo grave es el Estado el que se encarga.

Lindertz, embajadora de Finlandia en la Argentina Soledad Aznarez

-En la Argentina la condena a la expresidenta Cristina Kirchner ocupa un lugar central. ¿Cómo debería manejarse el vínculo, muchas veces tenso, entre el Ejecutivo y el resto de los poderes?

-Los poderes son independientes, el nuestro es un modelo tradicional. La institucionalidad es muy importante y se respeta mucho, tanto con el Parlamento como con el Poder Judicial. Hoy hay cuatro partidos en el Gobierno, liderado por el primer ministro, y las leyes que van al Congreso no pueden ser tocadas, ni una coma, por el Presidente, que tiene un rol externo pero no de política interna.

-Aquí es bastante común el veto presidencial…

-Tal vez exista para casos excepcionales, pero ningún presidente los utiliza. La administración se hace en base al Presupuesto, que se aprueba en el parlamento.

-¿Cómo ve el rumbo económico del Gobierno? ¿Y cómo evalúa su aspecto institucional?

-Claramente hubo un gran cambio con la llegada del presidente Milei y su gobierno. En lo económico, es interesante que en la última elección en Finlandia el discurso que ganó fue el de ajuste, similar al de aquí en sus argumentos. El ordenamiento de la macro nos parece racional, pero por supuesto en nuestro caso estamos siempre atentos a lo social, viendo cómo se va a desarrollar. Cada país tiene su idiosincrasia y ahí es difícil…hay una evolución que lleva hacia cierto punto, pero siempre destacamos el Estado de derecho y la democracia como sistema.

-¿Están dadas las condiciones para el acuerdo Unión Europea-Mercosur?

-Para nosotros es algo muy importante, somos un país pequeño que exporta mucho. En la actual situación, con cambios geopolíticos, es importante tener este acuerdo, es un trabajo de veinte años, y ahora es el momento.

-Finlandia ha sido muy firme en su apoyo a Ucrania, un apoyo que en el caso de Donald Trump y Milei parece haber mermado….

-Para nosotros es fundamental, hay un apoyo inquebrantable porque estuvimos en la misma situación en 1939 con el intento de invasión de la Unión Soviética, los abuelos fueron a la guerra y hay una identificación de la población muy clara. Al haber invadido contra todos los convenios internacionales, Rusia dejó en claro que no respeta ninguna regla, es una cuestión de principios también. Sería muy importante mantener el apoyo de los aliados a Ucrania, ya como socios de la OTAN pensamos que ese apoyo debería sostenerse, aunque entendemos que hay debates sobre el tema.

-Hay un avance mundial de la nueva derecha, con valores diferentes. ¿Les preocupa?

-El multilateralismo es muy importante, es esencial tener un sistema de reglas en común, si esto cambia hay que discutir, debatir. Si hay énfasis en lo económico no nos asusta, pero por supuesto la democracia, los derechos humanos, un sistema igualitario son importantes para nosotros. Eso no quiere decir no tener relaciones con países que tienen otras miradas, hay que mantener el diálogo aun en esos casos.

-¿Cómo debe ser el vínculo del gobierno con la prensa? Aquí hay una relación muy tensa…

-La libertad de prensa y expresión son importantes en nuestra sociedad, estamos en el lugar número cinco a nivel mundial. La prensa funciona, tiene que cuestionar las acciones del gobierno y lo hace, hay un buen debate.

-¿Los presidentes se enojan por las críticas?

-¡No! A veces… hay un gran respeto por la prensa. La tendencia de debates en las redes sociales hace que surjan cosas allí, pero de manera bastante moderada.

-¿Qué se puede mejorar del vínculo bilateral?

-Argentina fue el primer país de la región en reconocer nuestra independencia, en 1929. Hay mucho intercambio comercial, seríamos felices de poder ampliarlo, tal vez ahora con la apertura, y si las condiciones económicas se sostienen de manera duradera, podamos hacerlo. Ambos países somos miembros del Tratado Antártico, tenemos una base de investigación científica allí, y los servicios meteorológicos de ambos países trabajan en conjunto en la Base Marambio. Y hay interés en los satélites, dos empresas que tienen interés y se pueden hacer cosas importantes hacia el futuro, además del intercambio permanente en materia de educación.