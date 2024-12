Nicolás Kreplak criticó los anuncios sobre extranjeros que hizo el Gobierno: “Buscan provocar y generar odio”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró que el anuncio de Manuel Adorni sobre el posible cobro a extranjeros para las universidades y para la atención en el sistema de salud muestra “desconocimiento” y solo busca “provocar” y “generar odio y resentimiento”. Además, resaltó que los ministros de salud de todo el país habían sido convocados ayer a una reunión con autoridades nacionales y en ningún momento se habló del tema.

Por último, advirtió: “No cuentan con la provincia, donde la atención es gratuita en todo el territorio” .

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este martes que realizará una reforma para inmigrantes, donde se crearán las condiciones para que aquellas universidades que así lo prefieran les cobren y para que los hospitales también arancelen la atención médica para extranjeros.

Conferencia de prensa de Manuel Adorni Captura

“Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a ser una fuente de ingresos para las casas de altos estudios, que las va a permitir financiarse. Hoy uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”, declaró, y agregó: “Vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros. Los organismos determinarán las condiciones para el acceso al sistema. Desde que se tomó una medida similar en Salta, bajó al 95% la atención extranjera y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto no solo implica ahorro fiscal si no también una mejor atención para nuestros ciudadanos. Nos despedimos de los famosos tours sanitarios tan conocidos acá”.

Los arancelamientos tanto para salud como para la educación dependerá de cada provincia. El Gobierno solo podrá hacer que la medida sea obligatoria en los hospitales bajo su órbita. Además, se incorporarán más delitos como causas para impedir el ingreso o justificar la expulsión de extranjeros del país: “Si se lo atrapa cometiendo un delito o violentando el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su ingreso al país . Se van a quedar del otro lado de la frontera además quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que manifiestan cuando hacen el trámite migratorio. Por último, se incorpora una pena de prisión en el caso de extranjeros que viole la prohibición de reingreso al país antes impuesta”.

Las “medidas” que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento.



Ayer estuvimos con las y los ministros de salud de todo el país y nunca se planteó una situación ni similar a la… https://t.co/6x9uPLrrWC — Nicolás Kreplak (@nkreplak) December 3, 2024

La respuesta de Kreplak llegó menos de una hora después. “Las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento. Ayer estuvimos con las y los ministros de salud de todo el país y nunca se planteó una situación ni similar a la anunciada . No cuentan con @BAProvincia donde la atención es gratuita en todo el territorio. La salud de la gente es un tema serio, tratémoslo con información”, detalló.

Además, citó un hilo de X que realizó a mitad de año, cuando surgió la propuesta de cobrar los servicios de salud a extranjeros. Allí, Kreplak explicó que dicha propuesta, que se utiliza con “la excusa de achicar el gasto público”, se esconde detrás un “fuerte debate sobre la concepción sobre el derecho a la salud y el rol del Estado”.

Nicolás Kreplak junto a Axel Kicillof

Según el ministro, el impacto de la atención de personas no residentes es mínimo en el sistema de salud: “En la Provincia de Buenos Aires, solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones corresponden a extranjeros” .

“La crisis económica no justifica la estigmatización y exclusión. Este es un debate de quienes pueden o no acceder a la atención sanitaria. Hay que defenderlo como derecho universal. Necesitamos más soluciones reales, no medidas que estigmaticen y excluyan”, concluyó.

LA NACION