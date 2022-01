No es la percepción, es la realidad: ¿y qué hacemos para evitarlo?

La Argentina no va por el buen camino en su objetivo de luchar contra la corrupción, si es que efectivamente ese fuese un objetivo. Los desafíos en esta materia son muchos y tienen que ver con diversos aspectos que son la base de cualquier país que quiera ver prosperar a su población e insertarse en el mundo comercial, política y financieramente. Una vez más lo dice Transparencia Internacional en su famoso Índice de Percepción de la Corrupción.

La fórmula del fracaso parece ser trillada. Bajo interés de la política en llevar adelante las reformas necesarias para luchar contra la corrupción, poca transparencia y una Justicia que es parte del problema en lugar de la solución . La prevención acotada, la sanción escasa. Sucintamente, los hechos de corrupción existen y salen a la luz, el problema es que se descubren y no terminan siendo sancionados. Los vericuetos administrativo-judiciales, la debilidad del propio sistema judicial, la injerencia de la política en la Justicia, la propia corrupción del sistema judicial y el paso del tiempo son suficientes para que se imponga la impunidad. ¿Por qué se percibe a la Argentina como un país corrupto? Veamos ejemplos.

Principios de 2021. Frente a una pandemia histórica y una ciudadanía vulnerable los primeros en vacunarse, en forma irregular, fueron altos funcionarios nacionales y provinciales, concejales y secretarios de diversos municipios, de todos los colores políticos. Priorizaron cuidarse a ellos mismos y a gente cercana, en lugar de priorizar a la ciudadanía. ¿Fue generalizado? Seguramente no. ¿Es un ejemplo suficiente? Es un ejemplo contundente. Vacunarse antes que a los mayores y los más vulnerables . La definición clásica de corrupción: utilización de recursos públicos en beneficio privado. Ese privado a veces es personal, a veces es beneficio político.

Mitad de 2021. A partir del acceso a la información de los ingresos a la Quinta de Olivos se descubre que el Presidente de la Nación llevó adelante un festejo privado en homenaje al cumpleaños de su pareja mientras a la ciudadanía se le exigía estar encerrada en su casa. Quien pone las restricciones no las cumple.

Últimos meses de 2021. Varios intendentes de la Provincia de Buenos Aires cambian su silla comunal por cargos políticos en las administraciones nacional y provinciales. Se sospecha que varias de esas renuncias o licencias están relacionadas con una ley, sancionada en 2016, que prohíbe a los intendentes ser reelectos en más de una oportunidad consecutivamente si cumplen un mandato y medio. A esto le siguió una discusión legislativa y una media sanción para que esa ley sea reformada y darles a los intendentes la posibilidad de poder presentarse para un nuevo mandato. ¿Cómo se percibe ese tipo de hechos? ¿Qué intereses buscan este tipo de reformas?

Fin de año 2021. En un video se observa a funcionarios de la Provincia de Buenos Aires del año 2017 hablando de una estrategia combinada con el Poder Judicial para enjuiciar a sindicalistas. ¿Cómo funciona nuestra división de poderes?

Son ejemplos, sí. No es toda la clase política, nunca es buenos generalizar. Sin embargo, el sistema se observa con demasiadas excepciones y con poca capacidad para sancionarlas, y peor aún, para prevenirlas. A la Argentina la perciben corrupta y no desde ahora, desde hace muchos años . Transparencia Internacional dice que estamos 4 puntos peor y llegando al fondo de la tabla en el ranking de corrupción. OCDE menciona falencias en los mecanismos de control interno en el sector público, que no se invierte suficiente en materia presupuestaria en las estrategias de integridad, y que no hay revisiones sobre las políticas de integridad aplicadas en los años anteriores. Los problemas son estructurales, las bases están corroídas por el óxido de la ausencia de integridad. No es la percepción, es la realidad.

Verano 2022. Comenzamos con noticias de funcionarios de vacaciones, entendemos nosotros que en todo su derecho y donde quieran. También entendemos que falta integridad en nombrar a una pareja con un alto cargo en el organismo que dirigís. Nos perciben corruptos, y no hacemos nada para que no sea así .

*El autor es director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano