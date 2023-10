escuchar

Los ciudadanos que no estén en el padrón electoral que confecciona la CNE (Cámara Nacional Electoral) no pueden votar en las elecciones generales del 22 de octubre, ya que el plazo para arreglar errores en esta base de datos venció el pasado mes de julio.

La posibilidad provista por la Justicia Electoral para modificar datos, agregar personas o actualizar la información del Registro Nacional de Electores concluyó el 24 de julio. De todas formas, la CNE permite realizar el reclamo para los próximos comicios, las elecciones legislativas de 2025, a través de este link.

Quienes no figuren en el padrón electoral no podrán emitir su voto en las elecciones generales del 22 de octubre, pero pueden realizar el reclamo para las próximas elecciones

Pero, al ser el padrón electoral la condición indispensable para ingresar al cuarto oscuro, los ciudadanos argentinos que por algún motivo no aparezcan en él, no pueden emitir su voto. Lo mismo fue válido para las elecciones PASO 2023, por lo que quienes no hayan podido concurrir a las urnas en esa ocasión por este motivo, tampoco podrán hacerlo este domingo 22.

Es importante resaltar que, tal como indican el sitio oficial del Centro de Información Judicial, quienes no se encuentren en el padrón 2023 deben presentarse en la Secretaría Electoral de su distrito para justificar que no figuraban en el Registro Nacional de Electores y así quedar exentos de cualquier sanción.

Dónde voto: consultá el padrón para las elecciones generales 2023

Los electores habilitados para votar son los que aparecen en el padrón electoral definitivo de la CNE, que se puede consultar ingresando el número de DNI, género, distrito y código de validación.

La consulta de este documento permite contar con toda la información necesaria para ir a votar: nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden correspondiente a cada elector.

Qué se vota en las elecciones del 22 de octubre

Las elecciones generales son presidenciales y legislativas. Es decir, que se define quién ocupará la titularidad del Poder Ejecutivo y también buena parte de la composición del Poder Legislativo Nacional.

En el Congreso se renuevan 130 bancas de Diputados y un tercio del Senado, es decir, 24 miembros. Cabe recordar que la Cámara alta se renueva cada dos años, de a tercios, y que sus parlamentarios tienen seis años de mandato. Las provincias que votan a sus legisladores en 2023 son Jujuy, La Rioja, San Luis, Buenos Aires, Formosa, Misiones, San Juan y Santa Cruz.

El Congreso de la Nación renovará la mitad de la cámara de Diputados y un tercio del Senado en las próximas elecciones generales

Asimismo, algunas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizan sus elecciones locales para gobernador, parlamentarios locales y autoridades municipales en paralelo con los comicios nacionales. Además de la capital nacional, los distritos que realizan sus votaciones el 22 de octubre son: Santa Cruz, Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires y Catamarca.

Qué documentos se necesitan para votar

El Ministerio del Interior es la cartera encargada de indicar los tipos de documentos que son válidos para emitir el sufragio, tanto en las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias) del 13 de agosto como en las generales del 22 de octubre.

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

