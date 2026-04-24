Horarios de la Feria del Libro 2026: la grilla y todo lo que hay que saber este fin de semana

La Feria del Libro 2026 abrió sus puertas y estará disponible para visitas hasta el 11 de mayo en el predio de La Rural. Y quienes deseen saber de qué consta la grilla del fin de semana pueden consultar el sitio oficial con todos los detalles.

Este acontecimiento anual se posiciona como el encuentro literario más relevante de América Latina y reúne a miles de lectores, autores y editoriales en un mismo espacio de intercambio cultural.

La Feria del Libro se puede visitar hasta el 11 de mayo Santiago Filipuzzi

La grilla del fin se semana en la Feria del Libro 2026

Toda la información del programa de la Feria del Libro 2026 se puede consultar en el sitio oficial. A continuación algunas actividades destacadas de este sábado y domingo:

Sábado 25 de abril

13:00 horas: Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable. Sala: Espacio Digital · Pabellón Amarillo.

13:00 horas: “¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podrás descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste. Sala: Espacio Digital · Pabellón Amarillo .

. 13:30 horas: Cuentos a medida. Es una propuesta de narración oral que invita a vivir historias de manera participativa, sensible y lúdica. Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil · Pabellón Amarillo .

. 14:00 horas: Ciencia entre Letras. Actividad lúdica. Sala: Zona Explora · Pabellón Amarillo .

. 15:00 horas: Narración de “La vaca va a ser hermana”, de Agustina Lynch. Aborda emociones que despierta la llegada de un nuevo integrante a la familia, como celos, dudas y alegría.

15:00 horas: Borges es un escritor para la generación Z. Sala: Zona Futuro · Pabellón Amarillo.

16:00 horas: Virginia Messi presenta “Crimen y misterio en Coghlan”. Sala: Alejandra Pizarnik · Pabellón Amarillo.

16:00 horas: el doctor Daniel López Rosetti conversa sobre “Recetas para vivir mejor y más tiempo”. Sala: José Hernández · Pabellón Rojo .

. 17:30 horas: Florencia Sichel presenta “Todas las exigencias del mundo”. Sala: Julio Cortázar · Pabellón Amarillo

18:00 horas: taller de arte con Mariana Sanz. Taller de arte Dibujando y coloreando a Mafalda. De 5 a 12 años. Sala: Taller - Zona Infantil · Pabellón Amarillo .

. 19:00 horas: Florencia Abadi presenta “El sacrificio de Narciso”. Sala: Alejandra Pizarnik · Pabellón Amarillo .

. 20:00 horas: romance histórico: juvenil y argentino. Sala: Tribuna Joven · Pabellón Azul.

22:00 horas: Nuestros amigos los miedos. ¿De dónde vienen nuestros miedos? El Dr. Gabriel Castella invita a descubrir sus raíces emocionales y cómo entenderlas puede ayudarnos a transformar la forma en que vivimos y sentimos. Sala: Horacio González · Pabellón Ocre

50° Feria internacional del libro de Buenos Aires. EUDEBA Santiago Filipuzzi

Domingo 26 de abril

13:00 horas: “Desafío Literario”: ¿Podrías reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Vení a descubrir cuán hábil eres para resolver estos enigmas. Sala: Espacio Digital · Pabellón Amarillo.

14:00 horas: Encuentro con Tukoni. Es una combinación de realidad virtual con video en 360°, animación e ilustración clásica de libros. Sala: Biblioteca - Zona Infantil · Pabellón Amarillo .

. 14:30 horas: presentación del libro “Amor sin cerrojo”, de Marcelo R. Ceberio. Charla sobre los distintos tipos de vínculos amorosos por uno de los psicólogos más prestigiosos. Sala: Alejandra Pizarnik · Pabellón Amarillo .

. 15:00 horas: taller de Creación de personajes con Ruleta mágica. Narración, juego, arte y escritura para que cada participante cree sus propios personajes e historias. Sala: Taller - Zona Infantil · Pabellón Amarillo .

. 16:00 horas: diálogos sobre reforma psiquiátrica y transformación de las Instituciones de Salud Mental en Argentina. Sala: Alfonsina Storni · Pabellón Blanco .

. 16:00 horas: Día de Perú en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Sala: Pista Central · Exterior

16:30 horas: Burundi, cuentos y actividades para descubrir el mundo de los cuentos de Pablo Bernasconi. Sala: Taller - Zona Infantil · Pabellón Amarillo .

. 17:30 horas: Mario Massacesi y Patricia Daleiro presentan “¿Qué hacemos con las quejas?”. Sala: Julio Cortázar · Pabellón Amarillo .

. 17:30 horas: el festival Borges en la 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Sala: Rodolfo Walsh · Pabellón Amarillo .

. 18:30 horas: Arte y moda en la Argentina. Una invitación a reflexionar sobre las formas en que el arte y la moda no solo dialogan, sino que expanden los modos de circulación cultural. Sala: Zona Futuro · Pabellón Amarillo .

. 19:00 horas: Cien Años de Soledad: del papel a la pantalla. El desafío de llevar Macondo a la vida. Sala: Victoria Ocampo · Pabellón Blanco .

. 20:30 horas: presentación del libro “El enigma del oficio” Memorias de un agente literario. Sala: Alejandra Pizarnik · Pabellón Amarillo.

Cuáles con los horarios de la Feria del Libro 2026

La organización estableció horarios definidos para las actividades:

De lunes a viernes : el predio recibe al público de 14 a 22 horas.

: el predio recibe al público de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados: el horario se extiende de 13 a 22 horas.

Cuánto cuestan las entradas a la Feria del Libro 2026

Para facilitar la asistencia, la Feria del Libro ofrece múltiples modalidades de entradas.

De lunes a jueves , tiene un valor de $8000 y permite una única visita .

, tiene un valor de . Los viernes, sábados, domingos y feriados , el costo asciende a $12.000 por jornada.

, el costo asciende a por jornada. La alternativa de pase por tres visitas, tiene un valor total de $18.000, ideal para quienes planean recorrer las instalaciones en distintas ocasiones o participar en varias charlas.

50° Feria internacional del libro de Buenos Aires Santiago Filipuzzi

Cómo comprar entradas para la Feria del Libro 2026

Las entradas se adquieren tanto de manera online a través del portal oficial, con la obtención de un ticket digital, como de forma presencial en las boleterías ubicadas en avenida Santa Fe 4201, avenida Sarmiento 2704 y avenida Cerviño 4474.