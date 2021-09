No hubo acuerdo entre la conducción de la mina de Río Turbio y ATE

Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), la empresa estatal que Aníbal Fernández condujo hasta la semana pasada, no llegó a un acuerdo este martes con el sindicato ATE en el marco de la conciliación obligatoria dictada el 22 de septiembre. Si bien la firma santacruceña se comprometió a no aplicar sanciones por las protestas que se iniciaron en julio, no hubo definiciones respecto a los reclamos salariales. Se programó una nueva audiencia para el 6 de octubre , mientras rige la tregua.

Como adelantó LA NACION, ATE llevó a la audiencia virtual una lista de peticiones que incluye el pago de aumentos otorgados a trabajadores del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri, y que ellos no percibieron, además de deudas en distintas bonificaciones. En este sentido, pidieron que ningún trabajador perciba un sueldo menor a los $100.000.

En representación de la empresa asistieron el gerente de Recursos Humanos, Facundo Griguella, y el subgerente de Finanzas, Rodolfo Herms, mientras que, en representación de la parte sindical, se presentaron Walter Ramos, y Matías Delgado, secretario general y adjunto, respectivamente de la seccional Río Turbio de ATE.

La empresa, ahora conducida por Germán Arribas (designado este martes como interventor tras la renuncia de Fernández) propuso otorgar en forma inmediata un complemento no remunerativo hasta alcanzar la suma de $100.000 de remuneración bruta “por todo concepto para todos los trabajadores que en la actualidad perciban un monto bruto inferior”.

A su vez, la empresa aceptó la creación del ítem “Permanencia en Categoría”, en línea con las peticiones de la conducción sindical, y se mostró dispuesta a reconocer al 7 de mayo, Día de la Minería, como feriado no trasladable para todo el personal de YCRT. Este último punto está vinculado a uno de los hechos que había generado descontento en el último tiempo contra los trabajadores.

La decisión de la administración de Aníbal Fernández de no otorgar ese día como jornada no laborable había generado una fuerte disconformidad este año, que se vio agravada por la falta de respuestas a los reclamos ante las deudas contraídas.

A su vez, se comprometió a respetar los futuros aumentos a los trabajadores del Estado y a respetar “en todos sus puntos” el convenio colectivo del sector. “La empresa se compromete a no realizar ningún descuento ni aplicar sanción alguna, por haber acatado las medidas de fuerza realizadas hasta el día del dictado de la conciliación obligatoria de fecha 22 de septiembre del corriente”, dice, además, el texto del acta de la audiencia de la conciliación, al que tuvo acceso este medio.

A su vez, YCRT solicitó tiempo para fijar posición respecto de los otros puntos. Entre otros, ATE exige sus salarios quedaron desfasados durante la gestión de Cambiemos. Sostienen que no recibieron las subas otorgadas a los trabajadores del Estado esos años: 25% en 2017, 25% en 2018, y 28% en 2019. También lo señalan en cuanto a la falta de actualización de bonificaciones.

Frente a ese punto, Aníbal Fernández discrepó con el planteo del sindicato. “Es un conflicto que nada tiene que ver con la administración nuestra”, remarcó y agregó: “Nosotros no debemos absolutamente nada. En todo caso, la discusión es de otro orden. Es vieja”.

El conflicto en la mina de Río Turbio se había originado el 23 de julio cuando se votó una retención de servicios. Luego la protesta mutó a jornadas de paro de actividades. Durante más de 50 días la manifestación se sintió en la ciudad santacruceña y afecta la mayor apuesta del Gobierno, la inauguración del primer módulo de la usina con capacidad para producir 120 MV.

YCRT tiene una importancia estratégica. El objetivo principal de la firma estatal es extraer carbón para generar energía, abastecer a la provincia y vender al Sistema Interconectado Nacional. Se prevé que cuando funcione completamente la central termoeléctrica tenga un peso decisivo en el sistema productivo de Santa Cruz.