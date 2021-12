“No nos han vencido”. Alberto Fernández cantó en medio del acto y dijo que en 2023 van a volver a ganar

El presidente Alberto Fernández acompañó al diputado nacional Máximo Kirchner en el acto en que asumió al frente del Partido Justicialista bonaerense y brindó un discurso en el que cargó contra la oposición por exigirle que acuerde con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda pero no aprobar el presupuesto 2022. Además, criticó a la Corte Suprema de Justicia por accionar según “determinados intereses” y trabajar de manera “torcida” y defendió a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien en todo momento remarcó como una persona que siempre pensó del mismo modo que él pese al distanciamiento del pasado. Durante su alocución, que tuvo momentos asimismo de distención, Fernández también se animó a cantar.

“No nos han vencido”, entonó frente al micrófono poco antes de dar por terminada su intervención, al recordar una canción que –relató– cantaba cuando militaba en la Juventud Peronista.

“Los escuchaba cantar esa canción que cantábamos cuando éramos Juventud Peronista, la seguimos cantando como si fuéramos pero ya no somos juventud: ‘A pesar de los golpes, de los fusilamientos, de los desaparecidos, no nos han vencido’. Miren, eso es lo mejor que tenemos nosotros, ganar una elección no es vencer, vence el que no baja los brazos y nosotros nunca bajamos los brazos, no nos han vencido, porque nuestras convicciones están más firmes que nunca”, dijo el Presidente y entonces todos los asistentes se pararon de sus sillas y comenzaron a entonar las estrofas, que fueron seguidas por el jefe de Estado: “No nos han vencido”, repitió acorde al ritmo.

"No nos han vencido porque nuestras convicciones están más firmes que nunca"



Alberto Fernández recordó y cantó junto a dirigentes y militantes la canción de la juventud peronista. pic.twitter.com/qJIl8w2xtx — Corta (@somoscorta) December 18, 2021

Justo después de ese momento, remarcó que la Argentina está ingresando en un nuevo tiempo y pidió mirar hacia el 2023. “Va a ser nuestro, vamos a ganar, pero para hacerlo aprendamos de lo vivido, escuchemos a todas las voces, abramos los brazos y traigamos a todos lo que se fueron, a los que no estuvieron”, pidió Fernández.

Durante su discurso, el Presidente también cuestionó a los sectores de la oposición que lo “apuran para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero no aprueban el presupuesto” para el año próximo. “Nos decían tras el 2001: ‘Apúrense, hay que cerrar’ y ahora es lo mismo, pero no me aprueban un presupuesto y además me apuran”, dijo en referencia al rechazo que recibió ayer en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2022 presentado por el Gobierno nacional.

Los cuestionamientos de Fernández a la oposición fueron una constante en su discurso, que además incluyó críticas a la Justicia. “Yo no sé que le pasa a la Corte Suprema, que es un lugar donde los argentinos recurren para resolver problemas. Si los jueces no los dirimen, los profundizan o lo hacen solo teniendo en cuenta los intereses de una de las partes, no hacen justicia”, aseveró.

En esa línea, afirmó que cuando propuso modificar la Justicia le dijeron “que esta trabajando por la impunidad de Cristina”. Sin embargo, expresó: “Cristina no necesita ningún decreto mío, yo sé quién es Cristina y se está defendiendo. Se bancó los procesos, puso la cara, se defendió y demostró su inocencia. Basta muchachos, yo no paré ningún proceso”.