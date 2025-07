Nombran a una nueva titular de PAMI en El Bolsón y ATE denuncia que es una militante sin experiencia

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El gobierno nacional nombró a una nueva titular de la delegación de PAMI de El Bolsón y ATE denunció que están reemplazando a “personal con años de trayectoria para copar de militantes libertarios todos los organismos del Estado Nacional”.

La nueva titular es Natalia Salinas. Según ATE, “una comerciante militante de La Libertad Avanza (LLA)” sin experiencia para el cargo.

En El Bolsón, la polémica surgió a fines de junio, cuando trascendió que los empleados de PAMI de esa localidad cerraron el local de la institución para adherir a la movilización en apoyo a Cristina Kirchner y no atendieron a los afiliados. “Gente mayor que llegó al lugar y no fue atendida en todo el día. Un desastre”, dijeron a este diario fuentes al tanto del expediente interno que se abrió en la institución. Ese episodio derivó en el despido de la jefa del centro de atención del local del PAMI en El Bolsón y la suspensión de otros dos empleados.

Desde ATE, repudiaron las medidas y señalaron que “el personal perjudicado realizó un paro garantizando guardias mínimas” y que actuaron cumpliendo las normas, por lo que aguardaban “un rápida respuesta favorable de la justicia laboral”.

Rodrigo Vicente, trabajador de PAMI y secretario general de ATE y de la CTA Autónoma Río Negro, afirmó: “Se confirma lo turbio que es Milei en Río Negro. Primero fue el escándalo en la Anses de Cipolletti, donde la diputada nacional Lorena Villaverde de La Libertad Avanza (LLA) echó al coordinador porque se negó a dejar el 10% del salario para financiar el partido. Ahora los libertarios montaron una farsa en El Bolsón: echaron días atrás a la coordinadora de PAMI para imponer a una comerciante militante de LLA sin trayectoria en la gestión pública de una obra social”.

Rodrigo Vicente, de ATE

Además del nombramiento de Salinas en la jefatura de PAMI en El Bolsón, en las últimas horas el Gobierno designó a los nuevos jefes de Anses y del PAMI en Cipolletti. La oficina de la obra social en esa ciudad era dirigida por el médico Dario Gajewski y ahora quedó en manos de la contadora Adriana Álvarez. Y al frente de la oficina de Anses fue designado Fabio Clarotti.

Tras ser despedido, el exdirector Rafael Cuchinelli denunció que le exigían entregar el 10% de su sueldo para continuar en el cargo. “Me negué a poner el 10%. Si no sos obsecuente, no podés ser parte”, dijo Cuchinelli, que es abogado y había llegado a la jefatura de Anses en Cipolletti de la mano de Villaverde.

Mientras ATE acusa a Villaverde de “utilizar de manera política todos los eventos sociales que se realizan en el PAMI” y de hacer campaña “con los recursos del Estado”, la diputada de LLA indicó que lo ocurrido en El Bolsón “es una muestra más del mal uso militante de algunas instituciones del Estado por parte de algunos empleados públicos”. Además, en LLA Río Negro manifestaron recientemente que existe un “pacto de impunidad entre el gobernador Alberto Weretilneck y los Aguiar”.

“Señor Aguiar [por Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional], despiértese. La Argentina de la ventajita ya murió. Usted y su familia viven con privilegios como parásitos hace años, porque en el sector privado no durarían nada. Se acabó la joda de disfrazarse de defensores de los trabajadores mientras viven a costa de los mismos”, disparó Villaverde en su cuenta de X.

LLA Río Negro emitió un comunicado en el que indicó: “Denunciamos con firmeza el escandaloso esquema de privilegios que Rodolfo Aguiar y su hijo Romeo sostienen dentro del PAMI: el primero figura como empleado desde 1999, pero abandonó toda función efectiva en 2003 tras obtener una licencia gremial permanente como secretario general de ATE; el segundo ingresó sin concurso en enero de 2022, designado delegado y eximido de fichaje gracias a un acuerdo político-sindical promovido por su padre”.

Por su parte, Rodolfo Aguiar se hizo eco de una denuncia por estafa contra el coordinador del PAMI, Juan Viñals, director ejecutivo de PAMI Río Negro. Desde ATE advirtieron: “Unos 360 millones de pesos adjudicados por PAMI a la compra de leña para jubilados desaparecieron de Río Negro. Viñals debería responder por qué pasaron 90 días y los jubilados y afiliados a la obra social no tienen ni siquiera una bolsa de leña”. Según explicaron en ATE, cada beneficiario de PAMI (unos 1145) tiene derecho a recibir 1000 kilos de leña. Agregaron que “en estos momentos están atravesando la peor ola polar del año y no tienen cómo calefaccionarse en parajes donde no hay gas”.

En PAMI respondieron que “ya comenzó el programa Calor Mayor, a través del cual se garantizan insumos para calefaccionarse a los afiliados con vulnerabilidad social y sin conexión de gas domiciliaria que se encuentran en zonas de frío extremo”. Además de asegurar que la entrega de leña “no está atrasada”, fuentes de PAMI Río Negro señalaron que “se hará bajo la coordinación de la Unidad de Gestión Local (UGL) en los domicilios de los afiliados que se encuentran inscriptos al programa”.