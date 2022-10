Nueva demora en la segmentación de tarifas: el Gobierno negó presiones internas y acusó problemas operativos

Tras dar a conocer una nueva demora en la aplicación en la segmentación de tarifas, una medida clave en el esquema trazado por el ministro de Economía, Sergio Massa, para cumplir las metas acordadas con el FMI y avanzar en busca de la “estabilización” económica, en el Gobierno buscaron alejar la idea de que la postergación responda a las internas de la coalición de gobierno , donde el kirchnerismo presiona para reducir el impacto del ajuste en el “bolsillo”.

“No hay ninguna presión política” detrás de la postergación, aseguraron. “El tema es netamente técnico. No es que hubo presiones ni mucho menos, pero es una movida grande”, insistieron en inusual sintonía desde las tres facciones de Gobierno. Según detallaron fuentes del área económica a LA NACION, hubo muchos usuarios, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, que no se anotaron para seguir teniendo el subsidio, por lo que se los buscará para que no lo pierdan.

“Se trabaja para que nadie quede afuera”, fue otra de las frases que salió desde el gobierno nacional durante la jornada de hoy. Hicieron hincapié en que la demora en la aplicación no se trata de un parate total en la implementación de la quita y que ya en septiembre a muchos usuarios les llegaron las facturas sin subsidios. Al mismo tiempo, sin embargo, hubo quienes reconocieron que si bien el tema es técnico, no deja de ser una “buena noticia” que, en un contexto de altísima inflación, se demore la puesta en marcha total de la quita.

En las distintas facciones que componen el Frente de Todos hubo coincidencia en asegurar que el tema no es político sino “operativo”. La segmentación de tarifas fue uno de los principales focos de conflicto durante la gestión del exministro de Economía Martín Guzmán con los funcionarios de La Cámpora que estaban a cargo de la secretaría de Energía en ese momento.

Precisamente contra Guzmán apuntaron tanto fuentes del albertismo como del kirchnerismo para explicar la demora en la segmentación que se dio a conocer en las últimas horas. “Lo que está pasando es producto de cómo se estableció que iba a ser la segmentación de tarifas en la época de Guzmán”, afirmaron fuentes del kirchnerismo. “Esto se arrastró desde la época de Guzmán, que desestimó la propuesta de segmentación que hizo en su momento la gente de La Cámpora, que se lo criticó, pero era aplicable, con criterios de geolocalización, y avanzó con su propia idea de sacar a todos de los subsidios y que los que lo querían mantener, se anotaran. Una locura en un país con casi sin telecomunicación, con gente que no tiene internet y nunca se enteró que se tenía que anotar para poder mantener el subsidio”, aseguraron.

En esa línea, fuentes de los tres sectores admitieron que tanto gobernadores como intendentes advirtieron en el último tiempo sobre el problema que se iba a dar en muchas zonas, en especial las más vulnerables, donde muchas personas iban a quedar afuera del subsidio por no haberse enterado que tenían que solicitar la asistencia. “Falta que se inscriba mucha gente y sobre eso se está trabajando”, aseguraron desde el Palacio de Hacienda.

“Hay que ir a buscarlos y encontrarlos para que se inscriban. No es que no se pueda hacer, sino que hay que hacerlo de la manera más prolija posible”, agregaron. Aseguraron que se trabaja con los entes reguladores y equipos técnicos para que no haya errores y se le quite el subsidio a quienes más tienen y no a los que menos”.

“El problema iba a terminar siendo político si se avanzaba y se hacía mal”, agregaron desde allí Economía frente a lo que podría suceder si se le quitaba el subsidio a quienes lo necesitan. “La dificultad operativa pasó por la forma de inscribirse, pero ya en septiembre la quita del subsidio les llegó a muchos que no se inscribieron. Por ejemplo, en el corredor norte del área metropolitana”, explicaban hoy.

“La demora es mérito de Guzmán”, insistían hoy también en el albertismo, donde la mayoría no le perdona aún al exministro, entre otras cosas, su salida intempestiva del cargo, luego del apoyo casi irrestricto que recibió de Fernández, lo que le valió tensar aún más su relación con Cristina Kirchner, que buscaba la cabeza del funcionario.

“Guzmán le hizo firmar un decreto al Presidente para que esto se haga así”, coincidieron desde el kirchnerismo, donde distinguen que el proyecto de La Cámpora, que había desestimado el exministro, daba “un universo de exenciones manejable, con chequeos de bases, pero que Guzmán optó por sacar todo y el que no se anota pierde, lo que tendría un costo social y político carísimo si no se hiciera esta revisión”, insistieron desde el ala dura del Gobierno.