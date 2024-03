Escuchar

El escenario del Congreso se reestructuró después del naufragio del proyecto de “Ley de Bases”. Después de mostrarse colaborativo con el oficialismo durante las sesiones extraordinarias y tras sufrir los ataques directos del presidente Javier Milei cuando su iniciativa no prosperó, el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto adoptó ahora una actitud menos contemplativa y apunta a discutir los temas que ellos consideran “urgentes”. Con diálogo permanente con la mayoría de las bancadas, sintonizó especialmente con el peronismo, que cuenta con un número clave para forzar discusiones en el recinto.

Mientras que Pro y un sector de la UCR trabajan junto a La Libertad Avanza (LLA) en una nueva estrategia legislativa que logre reflotar los principales puntos de la iniciativa ómnibus, Hacemos Coalición Federal se desmarca de la agenda del oficialismo y busca apoyos en Unión por la Patria (UP) para definir las prioridades y acelerar el inicio del trabajo parlamentario.

Con matices, todos los dirigentes que protagonizaron el primer desafío parlamentario de Milei sufrieron el desgaste propio de un intenso trabajo que solo condujo a un incremento de la tensión política. Esos costos se reflejan hoy en la forma en que estos actores abordan la discusión de una nueva iniciativa del Poder Ejecutivo, que condiciona el oasis del “Pacto de Mayo” y está atada a una lábil tregua con los gobernadores.

Cristian Ritondo felicita a Martín Menem tras la aprobación en general del proyecto de ley bases Hernán Zenteno - LA NACION

La primera señal de este renovado esquema de alianzas se puso sobre la mesa la semana pasada, cuando el multicolor compendio de legisladores de Hacemos Coalición Federal tomó la iniciativa y presentó un pedido de sesión especial para discutir la actualización de la fórmula de movilidad jubilatoria , un tema que sensibiliza a la mayoría los espacios.

Esta jugada fue recibida con desconcierto por el resto de las bancadas, fundamentalmente en Pro y UCR, que le facturaron al bloque de Pichetto cargar las tintas durante el armisticio. “Les metimos un pechazo a todos”, resumió un referente de Hacemos. Como respuesta, el radical Rodrigo de Loredo y el macrista Cristian Ritondo se reunieron el jueves en representación de sus bloques con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para delinear un camino común. La novedad en esta reunión fue la presencia del jefe de la bancada de la UCR, quien hace equilibrio entre el Gobierno y una porción de sus correligionarios, refractarios a retomar el sendero de la conciliación con el oficialismo. “Ya los vamos a persuadir”, señaló De Loredo en Neura Radio sobre el desafío que tiene por delante.

Los 23 diputados de Pichetto intercambian ideas con Germán Martínez –jefe del bloque de UP, con 99 voluntades– y un grupo de radicales para construir una mayoría sólida que condicione la administración libertaria desde el Congreso. Los reparos, no obstante, se posan sobre el costo que tendrán que pagar por sintonizar con el kirchnerismo .

Germán Martínez, de UxP, con la radical Natalia Sarapura, que responde al jujeño Gerardo Morales Hernán Zenteno - LA NACION

Estas primeras conversaciones giran en torno a la posibilidad de incorporar a la sesión especial proyectos de interés para UP. La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, los subsidios al transporte del interior y la obra pública son algunas de las prioridades del kirchnerismo . La discusión se da en el cómo: para ampliar el temario en el recinto se necesitan mayorías especiales, que no están garantizadas. Se baraja la posibilidad de que UP presente una nueva nota de pedido de sesión donde se incluya la discusión de la actualización de la fórmula previsional así como otros temas. Uno de ellos podría ser la iniciativa del diputado Máximo Kirchner que reversiona el antiguo Fondo Federal Solidario, por el que se busca aumentar el giro de recursos a los gobiernos subnacionales y atenuar el poder de la billetera de Milei.

Los cinco legisladores de la izquierda están dispuestos a dar este debate, así como una porción del radicalismo que considera inadmisible ausentarse frente a esta convocatoria. En tanto, los nueve diputados que responden a los oficialismos de Neuquén, Misiones, Salta y Rio Negro –del bloque Innovación Federal–, muestran la voluntad de poner sobre la mesa el tema previsional, aunque evalúan sus próximos pasos en base a cómo evoluciona su vínculo con la Casa Rosada. Los patagónicos se resisten a reincorporar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, con la que el Gobierno insiste, porque afectaría directamente los haberes de los trabajadores del sector energético de sus provincias. Este podría ser un punto de quiebre.

Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut), los mandatarios patagónicos Rodrigo Néspolo - LA NACION

Conscientes de que los números están ajustados, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se ocupó de llamar a referentes de Hacemos para convencerlos de dar marcha atrás con el pedido de sesión especial . A cambio, se comprometió a emplazar las comisiones la próxima semana, principalmente la de Previsión y Seguridad Social. Sin embargo, este ofrecimiento no prosperó. “Vamos a salir a buscar votos el fin de semana para lograr la aprobación del proyecto”, aseguraron.

Lo cierto es que esta posibilidad es poco probable. Para la media sanción de una iniciativa “sobre tablas”, es decir sin su previo trabajo en comisiones, se necesitan dos tercios de los presentes y los números no están. “Lo importante es instalar el tema y forzar al Gobierno a dar una respuesta”, sintetizan en Hacemos, dispuestos reperfilar su actitud conciliadora y enviar el mismo mensaje que transmitió Milei durante la Asamblea Legislativa: “Si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán”.