Nuevas restricciones: ¿podrán funcionar el servicio doméstico y las peluquerías?

Luego de que Horacio Rodríguez Larreta anunciara un cierre estricto, en línea con lo consensuado con Alberto Fernández, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, brindó algunas precisiones sobre las nuevas medidas. “El objetivo de esto que se ha dispuesto es bajar la circulación lo máximo posible para lograr cambiar la curva de casos de contagios”, señaló.

Consultado por la funcionalidad del servicio doméstico, respondió: “Falta la letra fina del decreto, que la vamos a tener mañana por la mañana, pero en principio solo van a poder circular los trabajadores esenciales, como fue en su origen”. Luego, especificó: “Por el momento, sin ver la letra fina, es solamente esenciales, por lo cual no queda alcanzado el servicio doméstico”.

Además, explicó que no se puede ingresar a los comercios no esenciales, que “deberán trabajar de la puerta hacia fuera”. Así, aclaró que el área de servicios no podrá funcionar, es decir: peluquerías, salones de belleza y demás locales a los que uno deba ingresar para ser atendido. “Por los próximos 9 días, no [podrán funcionar]; a partir del 31, volvemos a la modalidad actual”.

En relación a este punto, aclaró que en el período en el que rigen estas medidas solo hay tres días hábiles, y reflexionó: “Entendemos a todos, la angustia, el cansancio y el no llegar a fin de mes. Venimos trabajando en la salud integral, que también implica proteger los puestos de trabajo y a las pymes. La realidad es muy dura y difícil, pero tenemos que dar este paso que no deseamos para nada”.

Por otro lado, al hablar sobre la Copa América, que se realizaría en la Argentina, dijo: “Tendrán que definir las autoridades nacionales y las epidemiológicas qué determinación toman respecto del futuro sobre la Copa América. Es una definición hacia adelante”.

LA NACION