Nuevo ataque de Milei a periodistas: apuntó contra Fernández Díaz, Pagni, Morales Solá y Donovan

El presidente Javier Milei continuó la sucesión de ataques al periodismo con nuevas declaraciones en las que acusó a los columnistas de LA NACION Carlos Pagni, Jorge Fernández Díaz, Joaquín Morales Solá y Florencia Donovan.

“No es con todos los periodistas el problema. Puede ser un error, pero, por naturaleza, un día cae para un lado, otro día cae para el otro... El problema es cuando siempre te equivocás para el mismo lado", dijo a radio El Observador. Y añadió: “Hay un intento de mentir de forma sistemática siempre en contra de mi persona”.

Así personalizó primero en Carlos Pagni, a quien acusa desde el martes de haber comparado su ascenso al poder con el de Hitler en Alemania en los tempranos 30, aunque no fue lo que el periodista dijo.

“Lo que molesta e irrita es la mentira. Si el señor Pagni hace una analogía para compararme con Hitler está mal y es delito, entonces le voy a caer con toda la de la ley“, afirmó, antes de anunciar que piensa denunciarlo en la Justicia por ”banalizar el Holocausto".

Aludió a un artículo publicado por este medio, basado en el editorial que Pagni presentó en su programa Odisea Argentina, en el que analiza los riesgos institucionales y comunicacionales del presente político a nivel global. En esa intervención, Pagni no equipara la figura de Milei con el nazismo ni lo vincula directamente con Adolf Hitler, sino que advierte los riesgos a los que el mundo a futuro a partir de la incomunicación que caracteriza el actual momento de la política global.

Además acusó, erróneamente, a LA NACION de editar a posteriori el material: “Lo de LA NACION es un escándalo, porque siempre se publica completa la editorial, pero esta vez la recortaron y la intentaron emparchar. Eso demuestra culpabilidad. Es muy grave el intento de ocultar las mentiras y la barbaridad de Carlos Pagni”.

Más adelante, apuntó contra Fernández Díaz por su opinión respecto a la forma en que el Gobierno llegó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es la quinta vez en menos de un mes que ataca en público al prestigioso periodista y galardonado escritor. “Mintió descaradamente y abiertamente diciendo que somos unos improvisados y que terminamos yendo al FMI en una situación desesperada. Nosotros veníamos trabajando el acuerdo desde el mes de agosto”. Más adelante insistió: “Antes sin redes sociales no lo podías trackear. Hoy es un mero mentiroso, fabulador. Es un gran escritor, pero para la ciencia ficción. Y yo entiendo que la política hoy es ciencia ficción y chimentos de peluquería. Pero lamentablemente para gente que se ha dedicado a mentir y envenenar a la gente hoy la gente les pone un límite”.

A punto seguido cuestionó a Morales Solá por haber considerado una presión al campo las declaraciones de Milei después de la salida del cepo, en la que instó a los exportadores a liquidar cuanto antes la cosecha.

“Yo les recomendé a los productores que liquidaran. El señor Joaquín Morales Solá, mintiendo descaradamente, lo quería mostrar como una apretada al campo. Una vergüenza. Afortunadamente estaba (en su programa de televisión) el profesor Juan Carlos De Pablo y le paró el carro. Le dijo: ‘Vos después te enojás porque Javier los ataca, pero ustedes dejen de mentir. Documentáte’. Y sin embargo Morales Solá seguía insistiendo con la misma mentira”.

Puntualizó con el mismo programa de Morales Solá trabaja Florencia Donovan, columnista económica de LA NACION. -Florencia Donovan: “Lo más increíble es que dentro de los periodistas que lo acompañan a Morales Solá estaba la mentirosa de Florencia Donovan, que salió con una nota diciendo que yo amenazo con un garrote al campo. Y es mentira”.

Alude a un artículo publicado el 18 de abril donde Donovan habla de una política de "garrote con el campo" y aclara que “al menos, así lo leyeron esta semana los agentes del agro”.

Antes de cerrar su intervención radial, Milei indicó: “El problema no es con la opinión, porque a mi me gusta la opinión, pero antes con redes no la podías trackear y hoy le ponen un límite. Van a tener que empezar a decir la verdad y tener que pedir perdón, sino la gente se los va a enrostrar”.