Financial Times definió a la Argentina de Milei como “un club de fans” de Donald Trump

En un artículo sobre el vínculo entre América Latina y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el diario británico Financial Times (FT) definió a la Argentina de Javier Milei como “un club de fans” del líder republicano. La frase, que apunta a la afinidad ideológica y estratégica del presidente argentino con el magnate estadounidense, se plasma en el título de la publicación que analiza cómo algunos mandatarios latinoamericanos buscan capitalizar la relación en el plano internacional y evalúa también los riesgos.

La nota, titulada “Donald Trump’s Latin American fan club hopes for loans and access” (“El club de fans latinoamericanos de Donald Trump espera préstamos y acceso”), señala que desde que el republicano lanzó su guerra arancelaria no se reunió con líderes de países vecinos o socios comerciales clave, pero sí encontró tiempo para reuniones con Milei, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; y su par ecuatoriano, Daniel Noboa. Los líderes latinoamericanos, advierte FT, “creen que acercarse al presidente estadounidense podría asegurar más inversión, acceso a altos funcionarios y encubrir políticas controvertidas”.

En el caso argentino, el FT subraya que Milei logró asegurar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de 20.000 millones de dólares, en parte gracias al respaldo de la Casa Blanca. “Una reunión en Mar-a-Lago vale más que muchos discursos en Naciones Unidas”, sugirió un analista citado por el medio, que antes definió a la Argentina como un “defaulteador serial”.

“Cuando Milei levantó la mayoría de los controles cambiarios de la Argentina tras la firma del acuerdo en abril, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, viajó a Buenos Aires para expresar su apoyo público al gobierno. Desde entonces, el peso ha desafiado las predicciones de la mayoría de los economistas, que preveían su desplome tras la flexibilización del tipo de cambio fijo, cayendo menos del 10% a pesar de que se permitió una caída del 30% bajo la banda cambiaria introducida con el rescate del FMI", indica la publicación.

Sin embargo, el diario advierte acerca de los límites que el trío de presidentes latinoamericanos puede asegurar. “La Argentina y Ecuador desean un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero la hostilidad bipartidista en Washington hacia nuevos pactos comerciales lo hace improbable”, evalúa y remarca que por ahora ningún aliado cercano a Trump logró una exención de los aranceles que desataron una guerra comercial.

El mayor riesgo, advierte el medio, podría ser ”un cambio en el rumbo político en Washington". “Siempre es un riesgo alinearse demasiado con un partido u otro en Washington”, dijo un experto que dialogó con FT, y cerró: “Porque, inevitablemente, la política cambiará y entonces te encontrarás excluido”.