El viernes, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei volvió a referirse en forma genérica a periodistas “ensobrados”, “comprados” con la pauta oficial y defensores “descarnados” de “privilegios” que se resisten a perder. El fin de semana, las críticas del Presidente continuaron con ataques directos a dos periodistas: Martín Rodríguez Yebra, de LA NACION, y Marcelo Bonelli, de Clarín, Radio Mitre y TN. Se trata de un nuevo capítulo de una larga serie de insultos y agresiones de Milei a la prensa.

En el caso de Rodríguez Yebra, secretario de Redacción de LA NACION, el Presidente reaccionó a una columna suya del sábado, titulada “Pactar con la casta. Con las encuestas y Twitter no alcanza: a su manera Milei pisó el freno”. El Presidente publicó en su cuenta de X (exTwitter) una foto de la nota y afirmó: “¿A qué nos referimos cuando decimos que no la ven? Bueno, aquí tenés el caso de uno que no la ve ni cuadrada, ya que no tiene altura intelectual para ver la lógica de la jugada... Un pobre ser amarrado a la lógica de la vieja política putrefacta tan viva en el círculo rojo... “. De inmediato, agregó: “No sorprende que venga de uno de los diarios que más me han operado en la campaña y que ahora sufre mucho por la pérdida de la pauta... 2+2 = 4″.

¿A qué nos referimos cuando decimos que no la ven? Bueno, aquí tenés el caso de uno que no la ve ni cuadrada, ya que no tiene altura intelectual para ver la lógica de la jugada...

Un pobre ser amarrado a la lógica de la vieja política putrefacta tan viva en el círculo rojo... pic.twitter.com/p9PVNNP3UN — Javier Milei (@JMilei) March 2, 2024

Ese día Milei batió los récords de uso de su cuenta de Twitter desde que es presidente de la Nación: le dio “me gusta” a 1048 publicaciones y retuiteó otros 618 mensajes, de acuerdo con una herramienta digital que monitorea su interacción en la red social que es propiedad de Elon Musk.

El domingo, el destinatario de la crítica del Presidente fue Bonelli, que había citado en su cuenta de X una declaración de Miguel Pichetto contra el “Pacto de Mayo”. Ese posteo fue respondido por un activo tuitero proMilei con un video de hace un año en el que se ve a Bonelli con Horacio Rodríguez Larreta en un bar. “#Bonelli siempre preocupado por la casta. Cuando peligraron ‘ciertos privilegios’, destrozaba a @mauriciomacri. Hoy intenta hacer lo mismo con @JMilei…”, dice el tuit al que hizo referencia el Presidente. Incluía una línea amenazante: “Pero ya NO PODRÁS HACER MÁS DAÑO.”

El Presidente tomó ese posteo y dijo que “por esto” ya no iba a Todo Noticias (aunque en respuesta a su tuit le recordaron que había estado la semana anterior) y afirmó: “Han operado durante toda la campaña en mi contra y ahora pasan mucho tiempo haciendo lo mismo... de hecho, algunas acciones que tomaron constituyen agresiones directas... Algunos periodistas son dignos, pero muchos son muy oscuros...”. El tuit de Milei fue el origen de una catarata de mensajes contra Bonelli.

El autor de la nota adjunta fue uno de los cómplices que para el debate de la segunda vuelta (en el que todo se armó en favor de Massa) habilitó el cambio de lugares de los equipos facilitando así la estrategia de los tosedores.

En un momento clave jugó con STM y los K. https://t.co/DXgERymWvl — Javier Milei (@JMilei) February 18, 2024

Se trata de una dinámica que se repite. El Presidente ataca a un periodista y se multiplican las cuentas que se suman a la agresión, con mensajes que muchas veces el propio Presidente avala.

Milei apuntó contra Silvia Mercado 8 de enero (la llamó “mentirosa serial” por una información sobre sus perros); contra Luisa Corradini, corresponsal de LA NACION en París, diez días más tarde, disconforme con la descripción que ella había hecho de la recepción del discurso del Presidente en la cumbre de Davos, y contra María O’Donnell, el 19 de enero (la acusó de mentirosa y de querer ensuciarlo, porque ella sostuvo erróneamente que él viajaría de Aeroparque a Olivos en helicóptero cuando lo hizo en auto, un dato que O’Donnell ya había rectificado cuando Milei tuiteó).

La prolífera actividad de Milei en X incluye numerosos comentarios sobre lo que se dice de él en los medios; retuitea notas, las comenta, les da “me gusta”. El sábado, el día de los 1048 “likes”, estuvo 4 horas y 45 minutos activo en esta red social, según la citada página que monitorea sus interacciones. En el top ten de lo “más likeado” por Milei durante ese día están Infobae (3°), LA NACION (5°) y Radio Mitre (10°).

En los últimos tiempos, el Presidente también tuvo entre sus blancos a Jorge “Petete” Martínez, periodista de Córdoba (el 12 de febrero lo señaló por supuestos cobros de los medios en los que trabaja), y a Alejandro Borensztein, por una columna de humor político publicada en Clarín, seis días después. Además, atacó a Infobae: molesto por una nota sobre su relación con los gobernadores, lo mencionó como “Infopereta”. En otros casos, las críticas fueron a través de su vocero, Manuel Adorni, quien el mes pasado increpó a uno de los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Ante una pregunta de Fabián Waldman que Adorni no quiso responder, el vocero le recriminó al periodista que hubiera filmado por fuera la oficina desde donde operaba parte del equipo de comunicación de Milei sin haber pedido autorización (admitió que esa autorización no era necesaria, pero afirmó que debió pedirla “por respeto”) y le dijo, desde el atril, en plena conferencia de prensa: “Tuiteas cosas para ganar cierta popularidad [de la] que claramente carecés”.

.@odonnellmaria el presente video de mi llegada a Ezeiza y saliendo en una camioneta deja en evidencia que HAS MENTIDO con el objetivo de ensuciar.

"Periodistas" mintiendo... un clásico de la progresía argenta... https://t.co/NXHlsgiNeM — Javier Milei (@JMilei) January 19, 2024

“Que un Presidente se refiera de manera despectiva hacia la prensa implica un retroceso en la construcción democrática y afecta la libertad de expresión provocando intimidación y autocensura”, advirtió este sábado el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), en un comunicado en respuesta al discurso del primer mandatario ante la Asamblea Legislativa. Este mismo foro advirtió que críticas como las que expresa Milei “sólo exacerban la hostilidad y la intolerancia contra el periodismo”.

En el mismo sentido se pronunció la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). “El insulto o la estigmatización no constituyen la vía legítima para confrontar, criticar o aún desmentir una información”, advirtió el mes pasado. Y agregó: “Cuando lo hacen las máximas autoridades de un país la asimetría es mayor y se potencian los riesgos de alteración del clima que preserva la libertad de expresión”.

