AFAGate: apareció otra cuenta de Javier Faroni en EE.UU. que desvió más de US$3 millones a cinco sociedades fantasma

La Justicia de Estados Unidos detectó y ordenó abrir una nueva cuenta de la empresa de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, TourProdEnter, donde se recaudaban los ingresos de la AFA en el exterior. Se trata de una cuenta en el PNC Bank que ya había sido mencionada en los discoveries revelados por LA NACION a fines de diciembre. Según los registros bancarios a los que tuvo acceso este diario, esa cuenta recaudó unos US$13 millones y desvió más de USS 3 millones a cinco sociedades fantasma creadas en Miami.

La cuenta en el PNC Bank fue abierta luego de una presentación de los abogados del empresario Guillermo Tofoni en el mismo proceso de discovery que comenzó el año pasado en la Corte de Delaware y que quedó registrado como “Case No. 1:25-cv-01217-RGA”. Esa presentación, a la que tuvo acceso LA NACION, mencionaba un total de cinco cuentas bancarias en Estados Unidos.

Los nuevos registros bancarios revelan que en la cuenta del PNC Bank se abrió en mayo de 2024 con la firma de Faroni y su mujer. En este caso, Faroni aparece como “dueño” y Gillete como “manager”. En total ingresaron más de US$ 13 millones, aunque gran parte de ese dinero provenía de las otras cuatro cuentas de TourProdEnter identificadas hasta ahora: Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan.

Javier Faroni será uno de los nuevos propietarios del club Perugia de Italia X

En el listado de egresos del PNC Bank se destacan al menos cinco sociedades fantasma, todas creadas en Miami, que LA NACION ya había revelado con transferencias millonarias. Se trata de Soagu, Marmasch, Velpasalt, Delker y Mafer.

Business Checking With Interest

Detrás de las dos primeras, aparece una pareja de la ciudad de Bariloche: Mariela Schmalz, figuraba como manager de Marmasch, una empresa que recibió US$13,4 millones, y Alejandro Ojeda Jara, quien estaba al frente de Soagu Services, firma destinataria de US$10,8 millones.

Ahora sumaron otros US$764.000 y US$1.107.500 del PNC Bank entre junio y noviembre de 2024.

Schmalz trabajaba en un negocio de decoración del centro de Bariloche. Nunca más volvió a trabajar. Su pareja, Ojeda Jara, también cumplía funciones en una farmacia ubicada a dos cuadras de ese comercio. Tampoco regresó a su lugar de trabajo.

.

Velpasalt LLC también tuvo su origen en Bariloche. Fue creada por Roberto Salice, un operador turístico de esa ciudad. Hasta ahora se conocía que había recibido US$14,7 millones de TourProdEnter. Los registros del PNC Bank suman otros US$273.000 por una sola transferencia del 27 de junio de 2024.

Las tres sociedades “pantalla” de Bariloche utilizaron como agente registradora a la firma Registered Agents Inc, con sede en Wyoming. Fueron cerradas el 30 de diciembre, apenas 48 horas después de conocerse el escándalo.

LA NACION reveló que el encargado de reclutar a los “prestanombres” de Bariloche, en total fueron cuatro, fue Juan Schreiber, un empresario hotelero de esa ciudad, muy conectado a la City porteña. Hasta ahora la Justicia no citó a ninguno de los involucrados.

Delker INC es otra de las sociedades fantasma que aparece en los registros del PNC Bank, con desvíos por US$ 675.000 (son tres transferencias de 195.000, 347.000 y 133.000). Esa sociedad también recibió transferencias desde las cuentas de TourProdEnter abiertas en el City, JP Morgan, y Bank of America por US$3.705.300. El total suma US$ 4.380.300.

LA NACION estuvo en las oficinas declaradas por Delker, en 8333 NW 53 Street, en la ciudad de Doral, en Miami, y comprobó que nunca funcionó en ese lugar. Sus creadores habían contratado el servicio de “oficina virtual”, que le permite a los clientes recibir correspondencia.

8333 NW 53rd St Ste 450 Doral, FL 33166

¿Qué servicios prestaba la empresa para justificar las transferencias con el dinero de la AFA? En su sitio web, que todavía sigue online, solo se habla de la industrial textil. Pero todo era una pantalla para desviar fondos de la AFA.

Además del dinero almacenado en el PNC Bank, Delker recibió diez transferencias del Bank of America, una transferencia de US$202.000 desde la cuenta del JP Morgan, el 5 de julio de 2024, y pagos sucesivos del City, el 1, 2, 3 y 4 de abril de ese año, por un total de US$560.000.

Las transferencias a las dos empresas se repitieron cuatro días seguidos.

La quinta sociedad pantalla que aparece en el PNC Bank es Mafer Trading LLC, que ya había recibido transferencias de otras cuentas de TourProdEnter por US$1.345.000. Ahora se descubrieron otros US$ 252.500.

Esa sociedad fue registrada por una persona identifica como Matías E. Fernández. Sus siglas iniciales conforman al nombre de la empresa (“Ma” por Matías y “Fer” por Fernández). Mismo patrón se había observado en el caso de Marmasch, vinculada a Mariela Marisa Schmalz (“Mar” por Mariela, “Ma” por Marisa y “Sch” por Schmalz).

LA NACION ya había revelado la existencia de W Trading, donde aparecía el argentino Matías Esteban Fernández, un hombre de 45 años, que fue empleado municipal en Lanús, figuró como monotributista, y hasta figura como beneficiario de una AUH.

La aparición de Mafer Trading terminó de configurar un rompecabezas de nueve LLC, todas creadas en tres direcciones de Miami, que recibieron US$51,4 millones de los fondos que pertenecían a la AFA. Ahora se suman otros US$ 3.171.800 a esas mismas sociedades. La suma total roza los USS 55 millones. Todo indica que seguirá creciendo.