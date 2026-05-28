Video: así anunció Scaloni los 26 convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni presentó la lista completa de los jugadores convocados al Mundial 2026 en un video que emocionó a todos sus compatriotas. “Necesito que esto llegue con toda la fuerza de los argentinos”, señala en el comienzo de la grabación el técnico que una vez más tiene el honor de dirigir al equipo.

La grabación comienza con las instalaciones del predio de la AFA, las cuales después del glorioso Mundial de Qatar fueron remodeladas con murales que incluyen a todos los campeones. Dentro de una sala que lleva el nombre de “Cuerpo Técnico de Selección Nacional”, Lionel Scaloni se encuentra sentado en su escritorio con un sobre en la mano.

A los gritos llama a Mario De Stéfano, el histórico y querido utilero del equipo nacional, a quien le pide que lleve el sobre con la lista para ser presentada formalmente. Mientras el hombre corre desesperadamente porque se conozca la verdad, comienzan a aparecer imágenes de Diego Armando Maradona, la Copa del Mundo obtenida en 2022, la Virgen María, la convocatoria multitudinaria en el Obelisco, el Monumento a la Bandera en Rosario colmado de hinchas y cientos de imágenes que evocan al gran logro obtenido cuatro años atrás.

La lista completa de los convocados al Mundial 2026 (Foto: AFA)

La música que suena de fondo es la canción “Tierra Zanta”, uno de los éxitos del rapero Trueno, que hace alusión a la identidad argentina. Hacia el final del video se revelan todos los nombres de los jugadores convocados:

Arqueros

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

23 Emiliano Martínez

Defensores

2 Leonardo Balerdi

3 Nicolás Tagliafico

4 Gonzalo Montiel

6 Lisandro Martínez

13 Cristian Romero

19 Nicolás Otamendi

25 Facundo Medina

26 Nahuel Molina

Volantes

5 Leandro Paredes

7 Rodrigo de Paul

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

20 Alexis Mac Allister

24 Enzo Fernández

Delanteros

9 Julián Álvarez

10 Lionel Messi

15 Nicolás González

16 Thiago Almada

17 Giuliano Simeone

18 Nicolás Paz

21 José Manuel López

22 Lautaro Martínez

Lionel Messi figura entre los 26 convocados al Mundial 2026 LOGAN RIELY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De los jugadores que figuraban en la prelista de 55 que había presentado el técnico, los que se quedaron afuera de la Copa del Mundo finalmente son los arqueros Facundo Cambeses (Racing Club) y Santiago Beltrán (River Plate); los defensores Marcos Acuña (River), Agustín Giay (Palmeiras), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Germán Pezzella (River Plate), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe), y Gabriel Rojas (Racing Club); los mediocampistas Máximo Perrone (Como), Guido Rodríguez (Valencia), Aníbal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (Porto), Exequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendía (Aston Villa), Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica); y los delanteros Santiago Castro (Bologna) y Mateo Pellegrino (Parma).