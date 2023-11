escuchar

La presencia del expresidente Mauricio Macri molesta en sectores de La Libertad Avanza, el espacio político de Javier Milei. A tal punto que ocho de los 13 diputados bonaerenses electos desde la boleta del candidato presidencial libertario manifestaron su “disgusto” por lo que consideran un intento de Macri de “cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional”. Los legisladores analizan conformar un bloque aparte en la Cámara de Diputados bonaerense, aunque remarcan que se mantienen dentro del espacio político de Milei.

“Vemos con beneplácito el apoyo manifestado por distintos líderes de terceras fuerzas políticas, pero no podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores que forman parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de ‘la casta política’ a la que vinimos a vencer”, indicaron en un comunicado los diputados bonaerenses electos Gustavo Cuervo, Fabián Luayza, Viviana Romano, Martín Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Sabat y María Laura Fernández.

“Pareciera que no bastó que la sociedad dejara a ‘Juntos por el Cargo’ [sic] afuera de la posibilidad del balotaje, pareciera que el expresidente no entiende el mensaje de más del 75 por ciento de la población argentina en las últimas elecciones de octubre. No se alcanzaron a subir los datos definitivos de la elección, que salió de apuros a tratar de involucrarse en una campaña en la que nada tiene que hacer”, agregaron los diputados.

“Sin perjuicio de ello, reafirmamos nuestra pertenencia a La Libertad Avanza y continuaremos trabajando hasta alcanzar los objetivos trazados desde el primer día”, subrayaron los legisladores en el cierre del comunicado, titulado “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”.

En diálogo con LA NACION, Luayza (diputado electo por la primera sección electoral), señaló que “se está evaluando” el armado de un bloque aparte, pero aclaró: “Nosotros seguimos en el espacio, acompañando a Javier, dejando clara nuestra posición en cuanto al acuerdo con el expresidente”.

Los diputados críticos indicaron que coordinaron y acompañaron la fiscalización “en diferentes puntos del país”, además de trabajar en “la distribución y logística de boletas”. Y subrayaron: “Todo esto tuvo un corte abrupto el mismo día 22 de octubre a la noche. No solo no recibimos más comunicación alguna, sino que también fuimos corridos de nuestras funciones sin ningún tipo de explicación”.

“La intromisión de diferentes personas que responden a Mauricio Macri dentro del esquema de La Libertad Avanza no se condice con el proyecto que venimos a representar. No todos somos lo mismo”, aseveraron los legisladores provinciales en el comunicado que difundieron. Subrayaron que “los dirigentes que en cada provincia y en cada municipio vienen trabajando desde el primer día” son los que tienen “el derecho a ocupar, a partir del 10 de diciembre, los espacios protagónicos del futuro gobierno”.

Luayza y Sabat, dos de los firmantes, tuvieron cargos en el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, puestos a los que renunciaron antes de ser candidatos de Milei. Luayza -que aportó al armado de La Libertad Avanza el sello Unión Celeste y Blanco- fue director provincial de Equipamiento Escolar; Sabat fue directora de Servicios Auxiliares del Ministerio de Transporte.

