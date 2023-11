escuchar

CÓRDOBA.- El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, comenzó su visita a Córdoba con señales a un electorado que le es esquivo al kirchnerismo. Massa pidió “disculpas” por los problemas que esta jurisdicción tuvo con la Nación y se comprometió a que no volverá a suceder si él llega a la Rosada. Después del recorrido por Río Cuarto y James Craik, a última hora de la tarde protagonizará un acto en la ciudad capital.

Sobre Córdoba, sostuvo que, “a lo largo de los últimos años ha peleado por su desarrollo y su crecimiento, muchas veces sintiéndose sola, muchas veces sintiendo que desde el poder central se le dio la espalda, muchas veces sintiendo que no era equitativa la relación entre su aporte y lo que recibía”.

En el arranque de su discurso, apeló a lo emocional: “Debo confesarles que venir a Río Cuarto me genera una enorme felicidad y me trae lindos recuerdos de alguien que me enseñó a amar a Córdoba y a este ‘imperio del sur’ pero que desde el cielo debe estar soñando que desde el 10 de diciembre empecemos a construir la Argentina de unidad”. La referencia fue al exgobernador José Manuel de la Sota, quien vivió en esta ciudad y la convirtió, además, en capital “alterna” de la provincia. Ambos compartieron, en 2015, el espacio UNA y en esas PASO se impuso el tigrense.

Entre los dirigentes que llegaron con el candidato está el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, quien hasta inicios de este año compartió espacio con Juan Schiaretti, pero se alejó cuando hubo coqueteos de una PASO ampliada con Juntos por el Cambio (JxC). Urtubey fue nombrado anoche por Massa, en la entrevista que dio a LN+, entre los dirigentes que el tigrense pretende sumar a un eventual gobierno de “unidad”. En esa lista incluyó a Graciela Camaño, que este lunes lo apoyó públicamente, pero también a Miguel Pichetto y Emilio Monzó.

Urtubey dijo a la prensa que su rol es “colaborar” para llevar a “los rincones de la Argentina el mensaje de unidad”. Aclaró que no está a favor de este gobierno. “Soy opositor de este gobierno”, dijo pero planteó que lo que se está discutiendo es a dónde se va desde el 10 de diciembre e indicó que “hay dos modelos en pugna”.

En esta provincia, que le es tradicionalmente esquiva al kirchnerismo, Massa se aferró a su relación con “El Gallego” para hacer una serie de guiños a los dirigentes peronistas. La actual conducción de la provincia le da la espalda.

El viernes, el gobernador Schiaretti dejó un fuerte mensaje contra el candidato por el juicio a la Corte Suprema de Justicia y este lunes usó la misma expresión –”el gobierno kirchnerista de Massa”– la senadora nacional y esposa del mandatario, Alejandra Vigo, para criticar la reducción “por decreto de la tarifa de energía eléctrica elevando el tope de consumo subsidiado sólo a las provincias del NOA y el NEA”.

Massa llegó 90 minutos después de lo esperado a Río Cuarto, donde junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano, firmó la formalización de la ampliación del sistema SUBE con esa ciudad y otras seis de la provincia. En ese contexto, insistieron en que si el libertario Javier Milei es electo, las tarifas subirán fuertemente.

En ese acto Massa sostuvo que desde que era gobernador César Angeloz, la Nación no le daba a Córdoba lo que le correspondía. Admitió que puede que “llegue tarde” por los “desencuentros” que hubo. En esa línea, aseguró que como candidato a presidente se compromete a que Córdoba “nunca más tenga que hacer juicio para tener lo que le corresponde”.

“Me asusta, me preocupa y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va aumentar el precio del boleto a $822 y me asusta, me preocupa y me da miedo que dice que va a liberar el precio de la nafta y la va a llevar a $800 el litro”, subrayó Massa.